29 सितंबर से 5 अक्टूबर...ATM के बाहर लगेगी लाइन, अभी से कर लें कैश का इंतजाम, पूरे हफ्ते बंद रहने वाले हैं बैंक, छुट्टी का शिड्यूल देख लीजिए

Bank Holiday Next Week:  फेस्टिव सीजन चल रहा है. दुर्गापूजा, दशहरा, दिवाली, छठ...तमाम त्योहार आने  वाले हैं.  सितंबर के आखिरी दो दिन बचे हैं तो वहीं अक्टूबर का नया महीना शुरू होने वाला है.

Sep 28, 2025, 12:22 PM IST
Bank Holiday: फेस्टिव सीजन चल रहा है. दुर्गापूजा, दशहरा, दिवाली, छठ...तमाम त्योहार आने  वाले हैं.  सितंबर के आखिरी दो दिन बचे हैं तो वहीं अक्टूबर का नया महीना शुरू होने वाला है. सोमवार से शुरू होने वाले हफ्ते में छुट्टियों की भरमार है.  29 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर के पूरे हफ्ते में बैंकों की छुट्टी रहने वाली है. बैंक बंद रहेंगे तो चेक क्लियरेंस हो या ड्राफ्ट मेंकिंग या फिर लोन या पासबुक से जुड़ा कोई काम नहीं होगा.  बैंकों की बंद रहने पर जो लोग बैंक की शाखा में जाकर कैश की निकासी करते हैं या जमा करते हैं, उन्हें दिक्कत हो सकती है. बैंकों के बंद रहने पर आपको कैश लेनदेन में दिक्कत हो सकती है. बैंक कं बंद रहने पर कैश के लिए एटीएम के बाहर आपको लाइन देखने को मिल सकती है. नवरात्रि का त्योहार है इसलिए लोगों की शॉपिंग और खर्चे ज्यादा है. ऐसे में बैंकों की छुट्टियों से पहले कैश का इंतजाम कर लेना है बेहतर है. हालांकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, यूपीआई आदि में कोई दिक्कत नहीं होगी.  

कब से कब तक बंद रहेंगे बैंक  

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जारी बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट देखें तो 29 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक बैंकों की छुट्टी रहने वाली है. हालांकि राहत की बात ये है कि ये छुट्टियां देशभर के बैंकों पर लागू नहीं होती. राज्यों, शहरों में बैंकों की छुट्टियां वहां के त्योहारों, दिवसों के आधार पर अलग-अलग रहेंगे.  महानवमी, दशहरा, दिवाली, भाई दूज और छठ पूजा जैसे प्रमुख त्योहारों के कारण अक्टूबर 2025 में बैंक में सार्वजनिक अवकाश रहेंगे. अक्टूबर 2025 पूजा, पर्व और  प्रमुख त्योहारों से भरा हुआ है, जिसके चलते कई बैंक अवकाश होंगे. वहीं 2 अक्टूबर 2025 को बैंकों में राष्ट्रीय अवकाश होगा.  ₹20000 करोड़ की दौलत, ₹24000 करोड़ का दुनिया का सबसे बड़ा घर...घाघरा-चोली पहन गरबा में थिरकीं सबसे खूबसूरत महारानी, देखते रह गए लोग

बैंकों की छुट्टी का पूरा शिड्यूल  

29 सितंबर, सोमवार को अगरतला, कोलकाता, गुवाहाटी में बैंक बंद रहने वाले हैं. दुर्गा पूजा के महासप्तमी के मौके पर इन शहरों में बैंकों की छुट्टी रहेगी.  
30 सितंबर, मंगलवार को अगरतला, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, जयपुर, कोलकाता, पटना, रांची समेत अधिकांश शहरों में बैंकों की छुट्टी रहने वाली है. महाष्टमी के चलते यहां बैंक बंद रहेंगे.  
1 अक्टूबर  बुधवार को अगरतला, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, गंगटोक, ईटानगर, कानपुर, कोच्चि, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, पटना,रांची, शिलॉग, त्रिवनंतपुमर जैसे शहरों में बैंक बंद रहेंगे. इस शहरों में महानवमी, दशहरा, विजयादशमी के चलते बैंक बंद रहने वाले हैं.  
2 अक्टूबर, गुरुवार को गांधी जयंती के मौके पर देशभर के बैंक बंद रहेंगे.  
3 अक्टूबर, शुक्रवार को गंगटोक में दुर्गा पूजा के अवसर पर बैंक बंद रहने वाले हैं.  
4 अक्टूबर, शनिवार को गंगटोक में दुर्गा पूजा के चलते बैंक बंद रहेंगे. 
5 अक्टूबर , रविवार को साप्ताहिक छुट्टी के चलते देशभर के बैंक बंद रहेंगे.  

Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत.

