Bank Holidays: 15 जनवरी को इन राज्यों में बंद रहेंगे बैंक, आपके शहर का क्या है हाल?

Bank Holiday News: देश के बैंक आम तौर पर हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार और हर रविवार को बंद रहते हैं, जब तक कि असाधारण परिस्थितियां न हों. बैंकों में छुट्टियां आरबीआई हॉलिडे कलेंडर के अनुसार होती हैं. 14 जनवरी के अलावा कई राज्यों में 15 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे. 

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Jan 14, 2026, 11:37 PM IST
RBI Bank Holidays: देश में बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बनाए गए कैलेंडर (आरबीआई हॉलिडे कलेंडर) के अनुसार काम करते हैं, जिसमें राष्ट्रीय छुट्टी, क्षेत्रीय अवकाश(छुट्टी) और RBI द्वारा अनिवार्य विशेष दिन शामिल होते हैं. बैंक आम तौर पर हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार और हर रविवार को बंद रहते हैं, जब तक कि असाधारण परिस्थितियां न हों. आरबीआई बीते दिनों नए साल 2026 के लिए बैंकों में छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया था. इस कैलेंडर का इस्तेमाल पूरे 2026 के लिए किया जाएगा. अब लोगों के मन में सवाल है कि क्या 15 जनवरी को बैंकों में छुट्टी है या नहीं? तो इसका जवाब होगा कि देश के कई राज्यों/शहरों में 15 जनवरी को बैंक बंद रहेंगे. हालांकि, कई ऐसे भी शहर हैं जहां बैंक खुले रहेंगे. तो आइए जानते हैं कि RBI ने 15 जनवरी को किन शहरों के बैंकों में छुट्टी दी है.

15 जनवरी को इन जगहों पर बंद रहेंगे बैंक 
आरबीआई हॉलिडे कलेंडर 2026 के अनुसार, देश के कई राज्यों के शहरों में 15 जनवरी को बैंकों में छुट्टी रहगी. इन छुट्टियों की वजह मकर संक्रांति के साथ-साथ उत्तरायण पुण्यकाल/पोंगल/माघे संक्रांति भी हैं. कई राज्यों में मकर संक्रांति को अलग-अलग नामों से भी जाना जाता है. इस दिन यानी 15 जनवरी को महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश,  कर्नाटक, तमिलनाडु, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बैंक बंद रहेंगे. इन सभी को छोड़कर देश के बाकी के राज्यों और उनके शहरों में बैंक बंद नहीं रहेंगे. 

कई राज्यों में 14 जनवरी को ही थी मकर संक्रांति की छुट्टी
आरबीआई हॉलिडे कलेंडर 2026 के अनुसार, कई राज्यों में मकर संक्रांति और बिहू के अवसर पर 14 जनवरी को ही बैंकों में छुट्टी कर दी गई थी. इन राज्यों में गुजरात, ओडिशा, असम और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं.

जनवरी 2026 में आने वाली बैंक छुट्टियां

16 और 17 जनवरी को इस राज्य में बैंक बंद
16 जनवरी को तिरुवल्लुवर दिवस के अवसर और 17 जनवरी को उझावर थिरुनाल के मौके पर तमिलनाडु में बैंक बंद रहेंगे. 

23 जनवरी के इन राज्यों में बैंक बंद
23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन/सरस्वती पूजा (श्री पंचमी)/वीर सुरेंद्रसाई जयंती/बसंत पंचमी के अवसर पर त्रिपुरा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बैंकों में छुट्टी रहेगी. 

26 जनवरी गणतंत्र दिवस
26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस है. इस खास अवसर पर पूरे भारत में बैंक बंद रहेंगे. 

बैंक छुट्टियों में इन सेवाओं का लें लाभ 
बैंकों में छुट्टियों के दौरान भी, आप कुछ खास बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सकते हैं. जी हां, एटीएम से पैसे निकालने हों या फिर मोबाइल एप्लिकेशन और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए फंड ट्रांसफर, बिल पेमेंट, बैलेंस की जानकारी लेनी हो, तो आप इन कामों को बैंकों में छुट्टी के दौरान भी कर सकते हैं. इसके लिए आपको बैंक ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है. इसके अलावा आप UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) और NEFT (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर) जैसी सुविधाएं भी ले सकते हैं. मतलब कि अधिकतर बैंकिंग सेवाओं का आप लाभ ऑनलाइन ले सकते हैं. बैंकों में छुट्टी से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं. 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) 

1. बैंक बंद के दौरान UPI काम करता है?
हां, बैंक बंद के दौरान भी UPI काम करता है. आप इसके जरिए ऑनलाइन पैसों की लेन-देन, खरीदारी समेत अन्य काम कर सकते हैं.

2. बैंक महीने में किस शनिवार को बंद होते हैं?
देश के बैंक आम तौर पर हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार और हर रविवार को बंद रहते हैं, जब तक कि असाधारण परिस्थितियां न हों.

3. बैंक छुट्टी के दिन चेक जमा या क्लियर होता है?
नहीं, बैंक में छुट्टी के दौरान चेक जमा या क्लियर नहीं होता है. इसके लिए आपको अगले वर्किंग डे पर बैंक खुलने का इंतजार करना होगा.

4. क्या 26 जनवरी को पूरे देश के बैंकों में छुट्टी होती है?
हां, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है. इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर भारत के सभी बैंकों में छुट्टी होती है. 

5. बैंक बंद के दौरान किन सेवाओं का लाभ ले सकते हैं?
बैंक बंद के दौरान आप खासकर के ATM, UPI और नेट बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सकते हैं. 

Amit Dubey

अमित दुबे Zee News में बतौर Senior Sub Editor के रूप में कार्यरत हैं। वह यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्...और पढ़ें

Bank holidays, RBI Bank Holidays

