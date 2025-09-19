अब बैंक ग्राहकों से नहीं वसूल पाएंगे मनमाना पैसा? RBI ने बैंकों से कही यह बड़ी बात

Reserve Bank of India: क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बैंक अकाउंट से हर महीने या सालाना आधार पर कितने तरह के चार्ज कट जाते हैं? कभी डेबिट कार्ड पर फीस, कभी न्यूनतम बैलेंस न रखने पर पेनाल्टी, तो कभी लोन की प्रोसेसिंग फीस. बैंक इन सर्विस चार्जेस के जरिए हर साल अरबों रुपये कमाते हैं. लेकिन अब ग्राहकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में बैंकों को संकेत दिए हैं कि वे कंज्‍यूमर प्रोडक्‍ट पर लगने वाले सर्विस चार्ज कम करें. जानकारी के अनुसार, आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वे डेबिट कार्ड फीस, न्यूनतम बैलेंस उल्लंघन और लेट पेमेंट जैसे चार्जेस में कटौती करें.

आरबीआई ने बैंकों पर छोड़ा फैसला

हालांकि, केंद्रीय बैंक की तरफ से किसी तय समय सीमा का आदेश नहीं दिया है और यह छूट बैंकों पर छोड़ी है कि वे किन सेवाओं पर कितना चार्ज कम करेंगे. पिछले कुछ सालों में भारतीय बैंकों ने रिटेल लेंडिंग यानी पर्सनल लोन, कार लोन और छोटे व्यवसायों को दिए जाने वाले लोन पर जोर दिया है. यह सेक्टर बैंकों के लिए कमाई का बड़ा साधन बना. लेकिन साथ ही इसमें ग्राहकों पर लगाए जाने वाले शुल्कों की वजह से आरबीआई की नजर भी इस पर टिक गई.

आम ग्राहकों को एक्स्ट्रा बोझ से बचाने का प्‍लान

खासतौर पर गरीब और लोअर इनकम ग्रुप वाले ग्राहक इन सर्विस चार्ज से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं. ऐसे में रिजर्व बैंक चाहता है कि बैंक अपनी पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी लाएं और फीस स्ट्रक्चर को बैलेंस करें ताकि आम ग्राहकों पर एक्स्ट्रा बोझ न पड़े.

बैंकों की मौजूदा कमाई का हाल

इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में भारतीय बैंकों की फीस से होने वाली आय में 12% की बढ़ोतरी हुई है. यह आय 51,060 करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जो पिछली तिमाही में सिर्फ 6% की दर से बढ़ी थी. इसका मतलब है कि बैंकों की आय का बड़ा हिस्सा फीस और सर्विस चार्ज से आ रहा है.

कौन-कौन से चार्ज हो सकते हैं प्रभावित?

भारतीय बैंक संघ (IBA) भी इस मुद्दे पर बैंकों के साथ चर्चा कर रहा है. बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा रिटेल प्रोडक्ट्स पर लगने वाले चार्जेज आरबीआई के दायरे में आ सकते हैं. इनमें खासकर प्रोसेसिंग फीस, डेबिट कार्ड चार्ज और न्यूनतम बैलेंस पेनाल्टी शामिल हैं. अगर आरबीआई का यह कदम बैंकों ने मान लिया तो आने वाले समय में ग्राहकों को राहत मिल सकती है और उन्हें हर छोटी-बड़ी सुविधा के लिए जेब ढीली नहीं करनी पड़ेगी.