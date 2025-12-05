Advertisement
भारत नहीं, इस देश की कंपनी है Bata; 131 साल पुराना है इतिहास, आज दुनिया भर में बजा रही सफलता की डंका

Which country is Bata from: अगर आपको बताएं कि Bata भारत की कंपनी नहीं है, तो क्या आप मान पाएंगे? जी हां, भारत में इतनी ज्यादा लोकप्रिय हुई बाटा कंपनी, भारत की कंपनी नहीं है. इस खबर में हम Bata के बारे में डीटेल में बताएंगे.

 

Dec 05, 2025, 02:03 PM IST
भारत नहीं, इस देश की कंपनी है Bata; 131 साल पुराना है इतिहास, आज दुनिया भर में बजा रही सफलता की डंका

History of Bata: भारत में शायद ही ऐसा कोई घर होगा, जहां Bata के फुटवियर नहीं खरीदे गए होंगे. भारत में बाटा की इतनी ज्यादा सफलता देखते हुए बहुत से लोगों को ये लगता है कि Bata भारतीय ब्रांड है. लेकिन हकीकय ये है कि बाटा स्विट्ज़रलैंड की एक ग्लोबल फुटवियर कंपनी है. इसकी शुरुआत 19वीं सदी में तीन भाई-बहनों ने मिलकर की थी. लेकिन आज के समय में ये कंपनी भारत के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में गहराई तक जुड़ चुकी है. इस खबर में हम आपको इस कंपनी के बारे में डीटेल में बताएंगे..

 

131 साल पुरानी कंपनी
1894 में बाटा कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई थी. इस स्थापन एंटोनिन बाटा, उनके भाई टोमस बाटा और बहन एना बाटोवा ने मिलकर की थी. उस वक्त कंपनी का नाम T. & A. Baťa Shoe Company था. ये छोटा सा फैमिली बिजनेस यूरोप के ज्लीन आज के चेक रिपब्लिक में शुरू हुआ था. लेकिन बहुत जल्द ही इस कंपनी ने अपनी अलग पहचान बना ली. आज ये कंपनी दुनिया के सबसे बड़े फुटवियर ग्रुप में शामिल है. 

दुनियाभर में 6000 से ज्यादा स्टोर
भारत में इतनी ज्यादा फेमस होने के कारण इस कंपनी को 'भारतीय ब्रांड' का दर्जा दे दिया, लेकिन यह एक स्विस मल्टीनेशनल कंपनी है. समय के साथ-साथ कंपनी ने ग्लोबल ग्रोथ किया और आज दुनियाभर में इसके 6000 से भी ज्यादा रिटेल स्टोर व करीब 1 लाख से ज्यादा डीलर और फ्रेंचाइजी नेटवर्क हैं. हालांकि बाटा का सफर इतना आसान नहीं था. शुरुआत में उन्हें काफी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने एक बड़ा बदलाव किया और लेदर के बजाय कैनवस से जूते बनाना शुरू कर दिया और इस फैसली ने कंपनी की किस्मत बदल दी. मॉर्डन मशीनें अपनाने के बाद बाटा तेजी से आगे बढ़ता चला गया और दुनिया की सबसे बड़ी शू मैन्युफैक्चरर बन गया. 

 

1931 में हुई भारत में एंट्री
1931 में भारत में बाटा की एंट्री हुई. कोलकाता के पास बाटानगर में इसका पहला प्लांट स्थापित किया गया. शुरुआत में इसे Bata Shoe Company Pvt. Ltd. का नाम दिया गया. लेकिन 1973 में इस बाद को बदल कर Bata India Ltd. कर दिया गया. इसके बाद 1993 बाटानगर यूनिट भारत की पहली ISO 9001 प्रमाणित जूता निर्माण इकाई बनी. वहीं सस्ते और टिकाऊ होने के कारण ये भारत के लिए भरोसेमंद फुटवियर बन गई. 

 

Reetika Singh

Bata India

