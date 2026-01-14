BCCL IPO Allotment Status Online: हो गया अलॉटमेंट, आपको शेयर मिले या नहीं? ऐसे करें चेक

BCCL IPO Allotment, IPO Allotment Status: कोल इंडिया की सहायक कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) के आईपीओ के शेयरों का 14 जनवरी को देर रात अलॉटमेंट हो चुका है. आपको शेयर मिले हैं या नहीं आप BCCL IPO के रजिस्ट्रार kfintech की आधिकारिक वेबसाइट या फिर स्टॉक एक्सचेंज बीएसई (BSE) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से चेक कर सकते हैं. यहां हम इन दोनों तरीकों यानी कि वेबसाइट्स के जरिए आपको BCCL IPO Allotment Status को चेक करने के बारे में बता रहे हैं.

BCCL IPO Allotment status

> सबसे पहले आप रजिस्ट्रार की आधिकारिक वेबसाइट https://ipostatus.kfintech.com/ पर जाएं.

> अब आप IPO Allotment Status के ड्रॉपडाउन में Bharat Coking Coal Limited. का नाम सेलेक्ट करें.

> अब आप पैन कार्ड या एप्लिकेशन नंबर की जानकारी भरें.

> इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कर दें.

> सबमिट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि शेयरों का अलॉटमेंट हुआ है या फिर नहीं.

BSE पर अलॉटमेंट स्टेटस ऐसे करें चेक

> सबसे पहले आप BSE की आधिकारिक वेबसाइट https://www.bseindia.com/static/investors/application_statuschecksystem.... पर जाएं.

> अब आप इश्यू टाइप में 'Equity' को सेलेक्ट करें.

> उसके बाद आप इश्यू नेम के लिए ड्रॉपडाउन मेनू में Bharat Coking Coal Limited का नाम सेलेक्ट करें.

> अब आप अपना पैन कार्ड नंबर या एप्लिकेशन नंबर भरें.

> उसके बाद सर्च पर क्लिक करें.

Bharat Coking Coal IPO Credit of Shares

कंपनी के शेयर्स अलॉट होने के बाद आपके डीमेट अकाउंट के पोर्टफोलियो में आते हैं, जिसे हम Credit of Shares कहते हैं. जिनको भी शेयरों का अलॉटमेंट हो गया है. उनके लिए Credit of Shares की संभावित तारीख 15 जनवरी 2026 है.

Bharat Coking Coal IPO Refund

आईपीओ में पैसा लगाने के बाद अगर आपको Bharat Coking Coal IPO के शेयर अलॉट नहीं हुए हैं तो आपका पैसा 15 जनवरी को वापस आपके खाते में आ जाएगा. हालांकि, यह तारीख अभी संभावित तारीख ही है.

1071.11 करोड़ जुटा रही कंपनी

BCCL इस आईपीओ के जरिए कुल 1071.11 करोड़ रुपये जुटा रही है. यह आईपीओ 46.57 करोड़ शेयरों का ऑफर फॉर सेल (OFS) इश्यू है. BCCL IPO से जुटाए गए ये पैसे प्रमोटर कंपनी यानी कोल इंडिया के पास जाएंगे.

कुल 146 गुना सब्सक्रिप्शन

मालूम हो कि कोल इंडिया की सहायक कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) के आईपीओ को निवेशकों का भारी सपोर्ट मिला है. प्राइमरी मार्केट में शुक्रवार 9 जनवरी से खुले इस आईपीओ में पात्र निवेशकों ने आखिरी दिन यानी 13 जनवरी 2026 तक बंपर पैसा लगाया. स्टॉक एक्सचेंज NSE के डाटा के अनुसार, BCCL IPO को 146 गुना सब्सक्राइब किया गया है. डेटा के अनुसार, तीसरे दिन 13 जनवरी को शाम 5 बजकर 19 मिनट पर BCCL IPO को 146.85 गुना सब्सक्राइब किया गया. इनमें retail category में 49.37 गुना, QIB (Ex Anchor) कैटेगरी में 310.81 गुना और NII category में 258.02 गुना सब्सक्राबइब किया गया.

Bharat Coking Coal IPO Listing Date

Bharat Coking Coal IPO की संभावित लिस्टिंग डेट पहले 16 जनवरी 2026 थी, लेकिन अब इसकी तारीख बदल दी गई है. जानकारी के अनुसार, BCCL IPO की लिस्टिंग 19 जनवरी दिन सोमवार को होगी. इस दिन यह कंपनी NSE और BSE पर लिस्ट हो सकती है.

BCCL के बारे में

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी. यह कंपनी कोकिंग कोल, नॉन-कोकिंग कोल और धुले हुए कोयले के उत्पादन में लगी हुई है. BCCL कोल इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है. कंपनी का प्राइमरी प्रोडक्ट कोकिंग कोल है, जो स्टील और बिजली उद्योगों की जरूरतों को पूरा करता है. रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में, भारत में कुल घरेलू कोकिंग कोल उत्पादन में बीसीसीएल की हिस्सेदारी 58.50% थी. वहीं, कोल इंडिया लिमिटेड पहले से ही बाजार में लिस्टेड है.

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. Zee News अपने पाठकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है.