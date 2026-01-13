BCCL IPO: बंपर सब्सक्रिप्शन के बाद अब अलॉटमेंट कब? शेयर मिले या नहीं; Direct Link से ऐसे करें चेक

BCCL IPO Allotment Status: आज मंगलवार 13 जनवरी को सरकारी कंपनी कोल इंडिया की सहायक कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) का आईपीओ में पैसे लगाने का आखिरी दिन रहा. प्राइमरी मार्केट में शुक्रवार 9 जनवरी से खुले इस आईपीओ में पात्र निवेशकों के पास आज यानी 13 जनवरी 2026 तक पैसा लगाने का बड़ा मौका था. BCCL इस आईपीओ के जरिए कुल 1071.11 करोड़ रुपये जुटा रही है. यह आईपीओ 46.57 करोड़ शेयरों का ऑफर फॉर सेल (OFS) इश्यू है. BCCL IPO से जुटाए गए ये पैसे प्रमोटर कंपनी यानी कोल इंडिया के पास जाएंगे. सब्सक्रिप्शन डेट खत्म होने के बाद अब सभी की निगाहें इस आईपीओ के शेयरों के अलॉटमेंट पर है. आइए जानते हैं कि आज आखिरी दिन तक BCCL IPO को कितना गुना सब्सक्राइब किया गया और इसके शेयरों का अलॉटमेंट किस दिन हो सकता है. इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि आप BCCL IPO के अलॉटमेंट स्टेटस (BCCL IPO Allotment Status) को इसके रजिस्ट्रार और बीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कैसे चेक कर सकते हैं.

BCCL IPO subscription status: कुल 146.85 गुना सब्सक्रिप्शन

सबसे पहले हम यहां BCCL IPO subscription status की बात करते हैं. डेटा के अनुसार, तीसरे दिन आज शाम 5 बजकर 19 मिनट पर BCCL IPO को 146.85 गुना सब्सक्राइब किया गया. इनमें retail category में 49.37 गुना, QIB (Ex Anchor) कैटेगरी में 310.81 गुना और NII category में 258.02 गुना सब्सक्राबइब किया गया.

यह भी पढ़ें- गिग वर्कर्स की हड़ताल का असर, यह कंपनी अपने व‍िज्ञापन से हटा रही 10 म‍िनट ड‍िलीवरी का दावा!

Add Zee News as a Preferred Source

BCCL IPO registrar

BCCL IPO registrar की बात करें तो इसका रजिस्ट्रार KFin Technologies Limited है. अगर आपको इस आईपीओ के शेयरों के अलॉटमेंट स्टेटस को चेक करना है तो आप स्टॉक एक्सचेंज की आधिकारिक साइट BSE के अलावा इसके रजिस्ट्रार KFin Technologies Limited की आधिकारिक वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं. आइए अब जानते हैं कि इसके ऑनलाइन कैसे चेक करते हैं.

BCCL IPO Allotment Date

BCCL IPO Allotment Date की बात करें तो यह 14 जनवरी है. संभावना है कि 14 जनवरी को पात्र निवेशकों को BCCL IPO के शेयरों का अलॉटमेंट हो जाए.

BCCL IPO Allotment status

> सबसे पहले आप रजिस्ट्रार की आधिकारिक वेबसाइट https://ipostatus.kfintech.com/ पर जाएं.

> अब आप IPO Allotment Status के ड्रॉपडाउन में Bharat Coking Coal Limited. का नाम सेलेक्ट करें.

> अब आप पैन कार्ड या एप्लिकेशन नंबर की जानकारी भरें.

> इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कर दें.

> सबमिट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि शेयरों का अलॉटमेंट हुआ है या फिर नहीं.

BSE पर ऐसे चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस

> सबसे पहले आप BSE की आधिकारिक वेबसाइट https://www.bseindia.com/static/investors/application_statuschecksystem.... पर जाएं.

> अब आप इश्यू टाइप में 'Equity' को सेलेक्ट करें.

> उसके बाद आप इश्यू नेम के लिए ड्रॉपडाउन मेनू में Bharat Coking Coal Limited का नाम सेलेक्ट करें.

> अब आप अपना पैन कार्ड नंबर या एप्लिकेशन नंबर भरें.

> उसके बाद सर्च पर क्लिक करें.

Bharat Coking Coal IPO Credit of Shares

कंपनी के शेयर्स अलॉट होने के बाद आपके डीमेट अकाउंट के पोर्टफोलियो में आते हैं, जिसे हम Credit of Shares कहते हैं. जिनको भी शेयरों का अलॉटमेंट होगा उनके लिए Credit of Shares की संभावित तारीख 15 जनवरी 2026 है.

यह भी पढ़ें- दुनिया में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाली महिला, 9वीं बार पिटारा खोलकर निर्मला सीतारमण तोड़ेंगी ये बड़े रिकॉर्ड्स

Bharat Coking Coal IPO Refund

आईपीओ में पैसा लगाने के बाद अगर आपको Bharat Coking Coal IPO के शेयर अलॉट नहीं होते हैं तो आपका पैसा 15 जनवरी को वापस आपके खाते में आ जाएगा. हालांकि, यह तारीख अभी संभावित तारीख ही है.

Bharat Coking Coal IPO Listing Date

Bharat Coking Coal IPO की संभावित लिस्टिंग डेट 16 जनवरी 2026 है. इस दिन यह कंपनी NSE और BSE पर लिस्ट हो सकती है.

कंपनी के बारे में

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी. यह कंपनी कोकिंग कोल, नॉन-कोकिंग कोल और धुले हुए कोयले के उत्पादन में लगी हुई है. BCCL कोल इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है. कंपनी का प्राइमरी प्रोडक्ट कोकिंग कोल है, जो स्टील और बिजली उद्योगों की जरूरतों को पूरा करता है. रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में, भारत में कुल घरेलू कोकिंग कोल उत्पादन में बीसीसीएल की हिस्सेदारी 58.50% थी. वहीं, कोल इंडिया लिमिटेड पहले से ही बाजार में लिस्टेड है.

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. Zee News अपने पाठकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है.