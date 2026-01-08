BCCL IPO: 9 जनवरी को खुल रहा है साल का पहला सबसे बड़ा आईपीओ, वो 10 बातें जो आपको जाननी चाहिए

Advertisement
IPO: कोल इंडिया की सहायक कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) 9 जनवरी को इस साल का पहला सबसे बड़ा आईपीओ लेकर आ रही है. वर्ष 1972 में स्थापित यह कंपनी कोकिंग कोल, नॉन-कोकिंग कोल और धुले हुए कोयले के उत्पादन में लगी हुई है. अब यह मार्केट में लिस्ट होने जा रही है.  

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Jan 08, 2026, 07:13 PM IST
Bharat Coking Coal IPO: 9 जनवरी को इस नए साल का पहला सबसे बड़ा आईपीओ खुलने जा रहा है. यह एक मेनबोर्ड का आईपीओ है, जिसे भारत सरकार की कंपनी कोल इंडिया की सहायक कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) लेकर आ रही है. प्राइमरी मार्केट में 9 जनवरी से खुल रहे इस आईपीओ में पात्र निवेशकों को 13 जनवरी 2026 तक पैसा लगाने का मौका है. कंपनी इस आईपीओ के जरिए कुल 1071.11 करोड़ रुपये जुटाने वाली है. BCCL का यह आईपीओ 46.57 करोड़ शेयरों का ऑफर फॉर सेल (OFS) इश्यू है.मतलब कि कोल इंडिया अपनी सहायक कंपनी के आईपीओ के जरिए अपनी 46.57 करोड़ शेयरों की हिस्सेदारी बेच रही है. कंपनी की बात करें तो साल 1972 में स्थापित यह कंपनी कोकिंग कोल, नॉन-कोकिंग कोल और धुले हुए कोयले के उत्पादन में लगी हुई है. आइए अब इस आईपीओ से जुड़ी 10 जरूरी बातों को जानते हैं.

  1. ₹13800 में 600 शेयर्स पाने का मौका
    इस आईपीओ का प्राइस बैंड 21 रुपये से 23 रुपये तक है. इसके एक लॉट में 600 शेयर्स हैं. मतलब कि अगर हम प्राइस बैंड की अपर प्राइस से ही बात करें तो आपके पास 13800 रुपये में Bharat Coking Coal IPO के एक लॉट यानी 600 शेयरों को खरीदने का बड़ा मौका है. 
  2. Bharat Coking Coal IPO Date
    Bharat Coking Coal का आईपीओ 9 जनवरी 2026 से खुल रहा है. इसको सब्सक्राइब करने की आखिरी तारीख 13 जनवरी 2026 है
  3. Bharat Coking Coal IPO Price Band
    Bharat Coking Coal IPO का प्राइस बैंड 21 रुपये से 23 रुपये तक है. 
  4. Bharat Coking Coal IPO Lot Size
    Bharat Coking Coal IPO के एक लॉट में 600 शेयर हैं. 
  5. Bharat Coking Coal IPO Sale Type
    यह आईपीओ 46.57 करोड़ शेयरों का बुक बिल्ड इश्यू है. अब Bharat Coking Coal IPO की Sale Type की बात करें तो यह Offer For Sale है. 
  6. Bharat Coking Coal IPO Allotment 
    Bharat Coking Coal IPO के शेयरों का संभावित Allotment 14 जनवरी को हो सकता है. 
  7. Bharat Coking Coal IPO Credit of Shares
    कंपनी के शेयर्स अलॉट होने के बाद आपके डीमेट अकाउंट के पोर्टफोलियो में आते हैं, जिसे हम Credit of Shares कहते हैं. जिनको भी शेयरों का अलॉटमेंट होगा उनके लिए Credit of Shares की संभावित तारीख 15 जनवरी 2026 है. 
  8. Bharat Coking Coal IPO Refund
    आईपीओ में पैसा लगाने के बाद अगर आपको Bharat Coking Coal IPO के शेयर अलॉट नहीं होते हैं तो आपका पैसा 15 जनवरी को वापस आपके खाते में आ जाएगा. हालांकि, यह तारीख अभी संभावित तारीख ही है. 
  9. Bharat Coking Coal IPO Listing Date
    Bharat Coking Coal IPO की संभावित लिस्टिंग डेट 16 जनवरी 2026 है. इस दिन यह कंपनी NSE और BSE पर लिस्ट हो सकती है. 
  10. Bharat Coking Coal के बारे में
    यह कंपनी कोकिंग कोल, नॉन-कोकिंग कोल और धुले हुए कोयले के उत्पादन में लगी हुई है. BCCL कोल इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है. कंपनी का प्राइमरी प्रोडक्ट कोकिंग कोल है, जो स्टील और बिजली उद्योगों की जरूरतों को पूरा करता है. रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में, भारत में कुल घरेलू कोकिंग कोल उत्पादन में बीसीसीएल की हिस्सेदारी 58.50% थी. वहीं, कोल इंडिया लिमिटेड पहले से ही बाजार में लिस्टेड है. 

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. Zee News अपने पाठकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है.

Amit Dubey

अमित दुबे Zee News में बतौर Senior Sub Editor के रूप में कार्यरत हैं। वह यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्...

