BCCL IPO: सरकारी कंपनी जुटाएगी 1071 करोड़ रुपये, इस तारीख को खुल रहा आईपीओ; एक लॉट में 600 शेयर्स

Bharat Coking Coal IPO: कोल इंडिया की सहायक कंपनी Bharat Coking Coal Ltd. प्राइमरी मार्केट में दस्तक देने जा रही है. यह एक सरकारी कंपनी है. नए साल में यह देश की पहली सरकारी कंपनी है, जो अपना पहला आईपीओ (Initial public offering) ला रही है. Bharat Coking Coal का आईपीओ 9 जनवरी 2026 से खुल रहा है. इसको सब्सक्राइब करने की आखिरी तारीख 13 जनवरी 2026 है. कंपनी इस आईपीओ के जरिए कुल 1071.11 करोड़ रुपये जुटाएगी. यह आईपीओ 46.57 करोड़ शेयरों का ऑफर फॉर सेल (OFS) इश्यू है. इस आईपीओ के एक लॉट में 600 शेयर्स हैं. आइए आईपीओ से जुड़ी और भी खास जानकारी को जानते हैं. इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इस हफ्ते और कितने आईपीओ आ रहे हैं.

Bharat Coking Coal IPO Price Band

Bharat Coking Coal IPO का प्राइस बैंड 21 रुपये से 23 रुपये तक है.

Bharat Coking Coal IPO Lot Size

Bharat Coking Coal IPO का Lot Size 600 शेयरों का है.

Add Zee News as a Preferred Source

Bharat Coking Coal IPO Sale Type

यह आईपीओ 46.57 करोड़ शेयरों का बुक बिल्ड इश्यू है. अब Bharat Coking Coal IPO की Sale Type की बात करें तो यह Offer For Sale है.

Bharat Coking Coal IPO Allotment

Bharat Coking Coal IPO के शेयरों का संभावित Allotment 14 जनवरी को हो सकता है.

Bharat Coking Coal IPO Listing Date

Bharat Coking Coal IPO की संभावित लिस्टिंग डेट की बात करें तो इस कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग NSE और BSE पर 16 जनवरी 2026 को हो सकती है. हालांकि, यह तारीख अभी केवल संभावित डेट है.

क्या करती है BCCL?

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी. यह कंपनी कोकिंग कोल, नॉन-कोकिंग कोल और धुले हुए कोयले के उत्पादन में लगी हुई है. BCCL कोल इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है. कंपनी का प्राइमरी प्रोडक्ट कोकिंग कोल है, जो स्टील और बिजली उद्योगों की जरूरतों को पूरा करता है. रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में, भारत में कुल घरेलू कोकिंग कोल उत्पादन में बीसीसीएल की हिस्सेदारी 58.50% थी. वहीं, कोल इंडिया लिमिटेड पहले से ही बाजार में लिस्टेड है.

इस हफ्ते 3 और मेनबोर्ड के आईपीओ

Bharat Coking Coal IPO के अलावा इस हफ्ते और तीन मेनबोर्ड के आईपीओ आ रहे हैं. इनके नाम Gabion Technologies India IPO, Victory Electric Vehicles International IPO और Yajur Fibres Ltd. IPO हैं. Gabion Technologies India का IPO आज 6 जनवरी से खुल गया है. इसमें 8 जनवरी 2026 तक निवेशक पैसे लगा सकते हैं. Gabion Technologies India आईपीओ के जरिए करीब 29 करोड़ जुटाएगी. Gabion Technologies India IPO का प्राइस बैंड 76 रुपये से 81 रुपये के बीच है. इसके एक लॉट साइज में 1600 शेयर हैं.

यह भी पढ़ें- सरकार आपके बैंक अकाउंट में जमा कर रही 46,715 रुपये? आप भी इस दावे की सच्‍चाई जान लीज‍िए

7 जनवरी को खुलेंगे ये दो आईपीओ

Victory Electric Vehicles International और Yajur Fibres Ltd. के IPO 7 जनवरी 2026 को खुलेंगे. वहीं, इसको सब्सक्राइब करने की आखिरी तारीख 9 जनवरी 2026 है. Victory Electric Vehicles International Ltd आईपीओ के जरिए कुल 34.56 करोड़ रुपये जुटाएगी. इस आईपीओ का प्राइस बैंड 41 रुपये है. इसके एक लॉट में 3000 शेयर हैं. अक्टूबर 2018 में आई विक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंटरनेशनल लिमिटेड इलेक्ट्रिक वाहनों का डिजाइन, निर्माण और डिस्ट्रीब्यूशन करती है. वहीं, Yajur Fibres Ltd. इस आईपीओ के जरिए कुल 120.41 करोड़ रुपये जुटाएगी. इसका प्राइस बैंड 168 रुपये से 174 रुपये है. इसका लॉट साइज 800 शेयरों का है. यजुर फाइबर्स लिमिटेड की स्थापना 1980 में हुई थी. कंपनी अलसी, जूट और भांग जैसे रेशों के प्रोसेसिंग और निर्माण में लगी हुई है.

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. Zee News अपने पाठकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है.