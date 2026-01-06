Advertisement
trendingNow13065518
Hindi NewsबिजनेसBCCL IPO: सरकारी कंपनी जुटाएगी 1071 करोड़ रुपये, इस तारीख को खुल रहा आईपीओ; एक लॉट में 600 शेयर्स

BCCL IPO: सरकारी कंपनी जुटाएगी 1071 करोड़ रुपये, इस तारीख को खुल रहा आईपीओ; एक लॉट में 600 शेयर्स

IPO News: इस हफ्ते कुल 4 मेनबोर्ड आईपीओ बाजार में आ रहे हैं. इनमें Bharat Coking Coal IPO के अलावा Gabion Technologies India IPO, Victory Electric Vehicles International IPO और Yajur Fibres IPO हैं. Gabion Technologies India का IPO आज 6 जनवरी से खुल गया है.

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Jan 06, 2026, 04:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BCCL IPO: सरकारी कंपनी जुटाएगी 1071 करोड़ रुपये, इस तारीख को खुल रहा आईपीओ; एक लॉट में 600 शेयर्स

Bharat Coking Coal IPO: कोल इंडिया की सहायक कंपनी Bharat Coking Coal Ltd. प्राइमरी मार्केट में दस्तक देने जा रही है. यह एक सरकारी कंपनी है. नए साल में यह देश की पहली सरकारी कंपनी है, जो अपना पहला आईपीओ (Initial public offering) ला रही है. Bharat Coking Coal का आईपीओ 9 जनवरी 2026 से खुल रहा है. इसको सब्सक्राइब करने की आखिरी तारीख 13 जनवरी 2026 है. कंपनी इस आईपीओ के जरिए कुल 1071.11 करोड़ रुपये जुटाएगी. यह आईपीओ 46.57 करोड़ शेयरों का ऑफर फॉर सेल (OFS) इश्यू है. इस आईपीओ के एक लॉट में 600 शेयर्स हैं. आइए आईपीओ से जुड़ी और भी खास जानकारी को जानते हैं. इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इस हफ्ते और कितने आईपीओ आ रहे हैं. 

Bharat Coking Coal IPO Price Band
Bharat Coking Coal IPO का प्राइस बैंड 21 रुपये से 23 रुपये तक है. 

Bharat Coking Coal IPO Lot Size
Bharat Coking Coal IPO का Lot Size 600 शेयरों का है. 

Add Zee News as a Preferred Source

Bharat Coking Coal IPO Sale Type
यह आईपीओ 46.57 करोड़ शेयरों का बुक बिल्ड इश्यू है. अब Bharat Coking Coal IPO की Sale Type की बात करें तो यह Offer For Sale है. 

Bharat Coking Coal IPO Allotment 
Bharat Coking Coal IPO के शेयरों का संभावित Allotment 14 जनवरी को हो सकता है. 

Bharat Coking Coal IPO Listing Date
Bharat Coking Coal IPO की संभावित लिस्टिंग डेट की बात करें तो इस कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग NSE और BSE पर 16 जनवरी 2026 को हो सकती है. हालांकि, यह तारीख अभी केवल संभावित डेट है. 

क्या करती है BCCL?
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी. यह कंपनी कोकिंग कोल, नॉन-कोकिंग कोल और धुले हुए कोयले के उत्पादन में लगी हुई है. BCCL कोल इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है. कंपनी का प्राइमरी प्रोडक्ट कोकिंग कोल है, जो स्टील और बिजली उद्योगों की जरूरतों को पूरा करता है. रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में, भारत में कुल घरेलू कोकिंग कोल उत्पादन में बीसीसीएल की हिस्सेदारी 58.50% थी. वहीं, कोल इंडिया लिमिटेड पहले से ही बाजार में लिस्टेड है. 

इस हफ्ते 3 और मेनबोर्ड के आईपीओ
Bharat Coking Coal IPO के अलावा इस हफ्ते और तीन मेनबोर्ड के आईपीओ आ रहे हैं. इनके नाम Gabion Technologies India IPO, Victory Electric Vehicles International IPO और Yajur Fibres Ltd. IPO हैं. Gabion Technologies India का IPO आज 6 जनवरी से खुल गया है. इसमें 8 जनवरी 2026 तक निवेशक पैसे लगा सकते हैं. Gabion Technologies India आईपीओ के जरिए करीब 29 करोड़ जुटाएगी. Gabion Technologies India IPO का प्राइस बैंड 76 रुपये से 81 रुपये के बीच है. इसके एक लॉट साइज में 1600 शेयर हैं. 

यह भी पढ़ें- सरकार आपके बैंक अकाउंट में जमा कर रही 46,715 रुपये? आप भी इस दावे की सच्‍चाई जान लीज‍िए

 

7 जनवरी को खुलेंगे ये दो आईपीओ
Victory Electric Vehicles International और Yajur Fibres Ltd. के IPO 7 जनवरी 2026 को खुलेंगे. वहीं, इसको सब्सक्राइब करने की आखिरी तारीख 9 जनवरी 2026 है. Victory Electric Vehicles International Ltd आईपीओ के जरिए कुल 34.56 करोड़ रुपये जुटाएगी. इस आईपीओ का प्राइस बैंड 41 रुपये है. इसके एक लॉट में 3000 शेयर हैं. अक्टूबर 2018 में आई विक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंटरनेशनल लिमिटेड इलेक्ट्रिक वाहनों का डिजाइन, निर्माण और  डिस्ट्रीब्यूशन करती है. वहीं, Yajur Fibres Ltd. इस आईपीओ के जरिए कुल 120.41 करोड़ रुपये जुटाएगी. इसका प्राइस बैंड 168 रुपये से 174 रुपये है. इसका लॉट साइज 800 शेयरों का है. यजुर फाइबर्स लिमिटेड की स्थापना 1980 में हुई थी. कंपनी अलसी, जूट और भांग जैसे रेशों के प्रोसेसिंग और निर्माण में लगी हुई है.

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. Zee News अपने पाठकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है.

About the Author
author img
Amit Dubey

अमित दुबे Zee News में बतौर Senior Sub Editor के रूप में कार्यरत हैं। वह यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्...और पढ़ें

TAGS

BCCL IPOIPO News

Trending news

BMC के करप्शन को लेकर उद्धव को... निकाय चुनाव से पहले विपक्ष पर बरसे देवेंद्र फडणवीस
Devendra Fadnavis
BMC के करप्शन को लेकर उद्धव को... निकाय चुनाव से पहले विपक्ष पर बरसे देवेंद्र फडणवीस
'जब अमीर मुकदमेबाजी में फंसते हैं...' गौतम खेतान की याचिका पर 'सुप्रीम' टिप्पणी
scam of agustawestland helicopter
'जब अमीर मुकदमेबाजी में फंसते हैं...' गौतम खेतान की याचिका पर 'सुप्रीम' टिप्पणी
डिप्टी CM शिवकुमार का बयान बदल देगा कर्नाटक की राजनीति! सिद्धारमैया ही रहेंगे CM?
CM Siddaramaiah
डिप्टी CM शिवकुमार का बयान बदल देगा कर्नाटक की राजनीति! सिद्धारमैया ही रहेंगे CM?
महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष ने ऐसा क्या कहा था? रितेश देशमुख से अब बोले 'सॉरी'
Maharastra News
महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष ने ऐसा क्या कहा था? रितेश देशमुख से अब बोले 'सॉरी'
वेनेजुएला मामले में भारत क्यों नहीं लेता कोई स्टैंड... कांग्रेस ने सरकार को घेरा
Prithviraj Chavan
वेनेजुएला मामले में भारत क्यों नहीं लेता कोई स्टैंड... कांग्रेस ने सरकार को घेरा
SIR पर फिर गरमाई सियासत! CM ममता के बाद अब TMC सांसद ने खटखटाया SC का दरवाजा
bengal elections
SIR पर फिर गरमाई सियासत! CM ममता के बाद अब TMC सांसद ने खटखटाया SC का दरवाजा
JNU में मोदी और शाह के खिलाफ गूंजे आपत्तिजनक नारे, कांग्रेस नेता ने जताई सख्त आपत्ति
JNU News
JNU में मोदी और शाह के खिलाफ गूंजे आपत्तिजनक नारे, कांग्रेस नेता ने जताई सख्त आपत्ति
जिस कॉमनवेल्थ ने बदली दिल्ली की सूरत, उसी ने डुबो दिया सुरेश कलमाड़ी का करियर
Suresh Kalmadi
जिस कॉमनवेल्थ ने बदली दिल्ली की सूरत, उसी ने डुबो दिया सुरेश कलमाड़ी का करियर
दीपम विवाद: स्टालिन सरकार को लगा झटका, HC ने स्तंभ पर दीप जलाने को दी हरी झंडी
deepam
दीपम विवाद: स्टालिन सरकार को लगा झटका, HC ने स्तंभ पर दीप जलाने को दी हरी झंडी
सुप्रीम कोर्ट में भूटान के वकील, भारत में क्यों? जानिए साइन हुए एमओयू की पूरी वजह!
india
सुप्रीम कोर्ट में भूटान के वकील, भारत में क्यों? जानिए साइन हुए एमओयू की पूरी वजह!