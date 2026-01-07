BCCL IPO: ₹13800 में 600 शेयर्स पाने का बड़ा मौका! सरकारी कंपनी को होगा तगड़ा मुनाफा; जानें आईपीओ से जुड़ी तमाम जरूरी बातें

IPO: शुक्रवार 9 तारीख को Bharat Coking Coal के आईपीओ खुल रहा है. कंपनी इसके जरिए कुल 1071.11 करोड़ रुपये जुटाएगी. यह आईपीओ कोल इंडिगा की सहायक कंपनी का है. इसकी संभावित लिस्टिंग 16 जनवरी 2025 को NSE, BSE पर हो सकती है.
Bharat Coking Coal IPO: देश की सरकारी कंपनी कोल इंडिया की सहायक कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) अपना आईपीओ लेकर आ रही है. प्राइमरी मार्केट में इस सरकारी कंपनी के आईपीओ 9 जनवरी से खुलेंगे. पात्र निवेशक इस आईपीओ में 13 जनवरी 2026 तक पैसा लगा सकते हैं. बीते दिनों कंपनी ने अपने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड तय किए थे. इसके अनुसार, इस आईपीओ का प्राइस बैंड 21 रुपये से 23 रुपये तक है. इसके एक लॉट में 600 शेयर्स हैं. मतलब कि अगर हम प्राइस बैंड की अपर प्राइस से ही बात करें तो आपके पास 13800 रुपये में Bharat Coking Coal IPO के एक लॉट यानी 600 शेयरों को खरीदने का बड़ा मौका है. हालांकि, पैसे तो कई लोग लगाते हैं लेकिन अलॉटमेंट के बाद ही पता चलता है कि किसको शेयर मिलें हैं या फिर किसको नहीं मिले हैं. हालांकि, जिनकों शेयरों का अलॉटमेंट नहीं होता है, उनके खाते में एक तय समय में निवेश का पैसा वापस आ जाता है. अब आइए Bharat Coking Coal IPO से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी को जानते हैं.
1071 करोड़ रुपये जुटाएगी कंपनी
कंपनी इस आईपीओ के जरिए कुल 1071.11 करोड़ रुपये जुटाएगी. यह आईपीओ 46.57 करोड़ शेयरों का ऑफर फॉर सेल (OFS) इश्यू है. इसका मतलब है कि कोल इंडिया अपनी सहायक कंपनी के आईपीओ के जरिए अपनी 46.57 करोड़ शेयरों की हिस्सेदारी बेच रही है. आईपीओ से आने वाले पैसे पूरी तरह से प्रमोटर कंपनी यानी कि कोल इंडिया के पास ही जाएगी. इससे कंपनी को तगड़ा मुनाफा होने वाला है.
9 जनवरी को खुल रहा है आईपीओ
Bharat Coking Coal IPO मेनबोर्ड का आईपीओ है. यह 9 जनवरी से खुलने जा रहा है. मतलब कि निवेशक इस आईपीओ में 9 जनवरी से पैसा लगा सकते हैं. वहीं, इस आईपीओ में पैसा लगाने की आखिरी तारीख (सब्सक्रिप्शन की लास्ट डेट) 13 जनवरी 2026 है.
Bharat Coking Coal IPO Price Band
Bharat Coking Coal IPO का प्राइस बैंड 21 रुपये से 23 रुपये तक की है.
Bharat Coking Coal IPO Lot Size
Bharat Coking Coal IPO का Lot Size 600 शेयरों का है.
Bharat Coking Coal IPO Sale Type
यह आईपीओ 46.57 करोड़ शेयरों का बुक बिल्ड इश्यू है. अब Bharat Coking Coal IPO की Sale Type की बात करें तो यह Offer For Sale है.
Bharat Coking Coal IPO Allotment
Bharat Coking Coal IPO के शेयरों का संभावित Allotment 14 जनवरी को हो सकता है.
Bharat Coking Coal IPO Refund
जिसको भी Bharat Coking Coal IPO के शेयरों का अलॉटमेंट नहीं हो पाएगा, उनका पैसा 15 जनवरी को वापस उनके खाते में आ जाएगा. हालांकि, यह तारीख अभी संभावित तारीख ही है.
Bharat Coking Coal IPO Listing Date
Bharat Coking Coal IPO की संभावित लिस्टिंग डेट की बात करें तो इस कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग NSE और BSE पर 16 जनवरी 2026 को हो सकती है.
क्या करती है कंपनी?
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी. यह कंपनी कोकिंग कोल, नॉन-कोकिंग कोल और धुले हुए कोयले के उत्पादन में लगी हुई है. BCCL कोल इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है. कंपनी का प्राइमरी प्रोडक्ट कोकिंग कोल है, जो स्टील और बिजली उद्योगों की जरूरतों को पूरा करता है. रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में, भारत में कुल घरेलू कोकिंग कोल उत्पादन में बीसीसीएल की हिस्सेदारी 58.50% थी. वहीं, कोल इंडिया लिमिटेड पहले से ही बाजार में लिस्टेड है.
7 जनवरी को खुले ये दो आईपीओ
Victory Electric Vehicles International और Yajur Fibres Ltd. के IPO आज यानी 7 जनवरी 2026 को खुल गए हैं. वहीं, इसको सब्सक्राइब करने की आखिरी तारीख 9 जनवरी 2026 है. Victory Electric Vehicles International Ltd आईपीओ के जरिए कुल 34.56 करोड़ रुपये जुटाएगी. इस आईपीओ का प्राइस बैंड 41 रुपये है. इसके एक लॉट में 3000 शेयर हैं. अक्टूबर 2018 में आई विक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंटरनेशनल लिमिटेड इलेक्ट्रिक वाहनों का डिजाइन, निर्माण और डिस्ट्रीब्यूशन करती है. वहीं, Yajur Fibres Ltd. इस आईपीओ के जरिए कुल 120.41 करोड़ रुपये जुटाएगी. इसका प्राइस बैंड 168 रुपये से 174 रुपये है. इसका लॉट साइज 800 शेयरों का है. यजुर फाइबर्स लिमिटेड की स्थापना 1980 में हुई थी. कंपनी अलसी, जूट और भांग जैसे रेशों के प्रोसेसिंग और निर्माण में लगी हुई है.
Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. Zee News अपने पाठकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है.