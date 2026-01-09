BCCL IPO: सरकारी कंपनी के आईपीओ का पहला दिन, कितना हुआ सब्सक्राइब; जानें अलॉटमेंट से लेकर लिस्टिंग तक पूरी जानकारी

BCCL IPO subscription status: आज शुक्रवार 9 जनवरी को सरकारी कंपनी कोल इंडिया की सहायक कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) का आईपीओ खुल गया है. प्राइमरी मार्केट में शुक्रवार से खुले इस आईपीओ में पात्र निवेशकों को 13 जनवरी 2026 तक पैसा लगाने का बड़ा मौका है. BCCL इस आईपीओ के जरिए कुल 1071.11 करोड़ रुपये जुटा रही है. यह आईपीओ 46.57 करोड़ शेयरों का ऑफर फॉर सेल (OFS) इश्यू है.मतलब कि कोल इंडिया अपनी सहायक कंपनी के आईपीओ के जरिए अपनी 46.57 करोड़ शेयरों की हिस्सेदारी बेच रही है. BCCL IPO से जुटाए गए ये पैसे प्रमोटर कंपनी यानी कोल इंडिया के पास जाएंगे. आज BCCL IPO subscription का पहला दिन था. निवेशकों के द्वारा इस आईपीओ में पैसा लगाने के लिए काफी अधिक रूची देखी जा रही है. आइए जानते हैं कि पहले दिन BCCL IPO को कितना गुना सब्सक्राइब किया गया और इसके साथ ही शेयरों के अलॉटमेंट से लेकर लिस्टिंग तक की जानकारी को जानेंगे.

8.11 गुना सब्सक्राइब हुआ आईपीओ

Bharat Coking Coal IPO शुक्रवार 9 जनवरी से पैसा लगाने के लिए खुल चुका है. आज पहला दिन था, जिसमें निवेशकों ने बढ़-चढकर हिस्सा लिया. पहले ही दिन Bharat Coking Coal IPO को कुल 8.11 गुना सब्सक्राइब किया गया. इसमें रिटेल निवेशकों ने 9.31 गुना सब्सक्राइब किया. एंकर निवेशकों ने 1 गुना, QIB निवेशकों ने 0.30 गुना और Non-Institutional Buyers (NII) ने 16.40 गुना सब्सक्राइब किया. यह सब्सक्रिप्शन के आंकड़े शुक्रवार शाम 5 बजकर 14 मिनट तक के हैं. शनिवार और रविवार को बाजार बंद होता है, इसलिए निवेशक अब इस आईपीओ में 12 तारीख सोमवार को पैसा लगा सकते हैं. इस आईपीओ को सब्सक्राइब करने की आखिरी तारीख 13 जनवरी 2026 है.

एक लॉट में 600 शेयर्स

इस आईपीओ का प्राइस बैंड 21 रुपये से 23 रुपये तक है. इसके एक लॉट में 600 शेयर्स हैं. मतलब कि अगर हम प्राइस बैंड की अपर प्राइस से ही बात करें तो आपके पास 13800 रुपये में Bharat Coking Coal IPO के एक लॉट यानी 600 शेयरों को खरीदने का बड़ा मौका है. आपको इस आईपीओ के एक लॉट के लिए कुल 13 हजार 800 रुपये लगाने होंगे.

Bharat Coking Coal IPO Sale Type

यह आईपीओ 46.57 करोड़ शेयरों का बुक बिल्ड इश्यू है. अब Bharat Coking Coal IPO की Sale Type की बात करें तो यह Offer For Sale है.

Bharat Coking Coal IPO Allotment

Bharat Coking Coal IPO के शेयरों का संभावित Allotment 14 जनवरी को हो सकता है.

Bharat Coking Coal IPO Credit of Shares

कंपनी के शेयर्स अलॉट होने के बाद आपके डीमेट अकाउंट के पोर्टफोलियो में आते हैं, जिसे हम Credit of Shares कहते हैं. जिनको भी शेयरों का अलॉटमेंट होगा उनके लिए Credit of Shares की संभावित तारीख 15 जनवरी 2026 है.

Bharat Coking Coal IPO Refund

आईपीओ में पैसा लगाने के बाद अगर आपको Bharat Coking Coal IPO के शेयर अलॉट नहीं होते हैं तो आपका पैसा 15 जनवरी को वापस आपके खाते में आ जाएगा. हालांकि, यह तारीख अभी संभावित तारीख ही है.

Bharat Coking Coal IPO Listing Date

Bharat Coking Coal IPO की संभावित लिस्टिंग डेट 16 जनवरी 2026 है. इस दिन यह कंपनी NSE और BSE पर लिस्ट हो सकती है.

इस काम में लगी हुई है कंपनी

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी. यह कंपनी कोकिंग कोल, नॉन-कोकिंग कोल और धुले हुए कोयले के उत्पादन में लगी हुई है. BCCL कोल इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है. कंपनी का प्राइमरी प्रोडक्ट कोकिंग कोल है, जो स्टील और बिजली उद्योगों की जरूरतों को पूरा करता है. रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में, भारत में कुल घरेलू कोकिंग कोल उत्पादन में बीसीसीएल की हिस्सेदारी 58.50% थी. वहीं, कोल इंडिया लिमिटेड पहले से ही बाजार में लिस्टेड है.

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. Zee News अपने पाठकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है.