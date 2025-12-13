Advertisement
trendingNow13039928
Hindi Newsबिजनेस8 साल में करोड़पति बनने का शॉर्टकट! कितना बचाना होगा हर महीने, ये रहा पूरा प्लान

8 साल में करोड़पति बनने का शॉर्टकट! कितना बचाना होगा हर महीने, ये रहा पूरा प्लान

सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) जैसी स्मार्ट निवेश तकनीक के जरिए आप धीरे-धीरे 1 करोड़ रुपये का कॉर्पस बना सकते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 13, 2025, 07:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

8 साल में करोड़पति बनने का शॉर्टकट! कितना बचाना होगा हर महीने, ये रहा पूरा प्लान

Crorepati In Eight Years : करोड़पति बनना बहुत लोगों के लिए सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. बैंक में 1 करोड़ रुपये का होना आपको वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता का भरोसा देता है. शुरुआत में ये लक्ष्य थोड़ा बड़ा और मुश्किल लग सकता है, लेकिन सही निवेश की योजना और लंबी अवधि की वित्तीय रणनीति के साथ इसे आसानी से हासिल किया जा सकता है. सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) जैसी स्मार्ट निवेश तकनीक के जरिए आप धीरे-धीरे 1 करोड़ रुपये का कॉर्पस बना सकते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं.

कैसे लक्ष्य को पूरा करें?

सही SIP स्ट्रैटेजी और कंसिस्टेंसी के साथ आप हर महीने थोड़ी-थोड़ी रकम इन्वेस्ट करके भी अपने करोड़पति बनने के लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं. अगर आप आठ साल तक हर महीने 30,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और हर साल 12% के एवरेज रिटर्न की उम्मीद करते हैं, तो आइए देखें कि आपका पैसा कैसे बढ़ेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : ट्रेड डील पर आगे बढ़ी बात... फ‍िर कहां फंस रहा पेंच; क्‍यों मानने को तैयार नहीं भारत

मंथली इन्वेस्टमेंट: 30,000 रुपये 

इन्वेस्टमेंट का समय: 8 साल 

अनुमानित रिटर्न: 12% 

हर साल इन्वेस्ट की गई रकम: 28,80,000 रुपये 

अनुमानित रिटर्न: 19,65,796 रुपये

टोटल वैल्यू: 48,45,796 रुपये 

जैसा कि ऊपर दिए गए कैलकुलेशन से पता चलता है आप आठ साल तक 30,000 रुपये की मंथली SIP से 12% सालाना के अनुमानित एवरेज रिटर्न पर 48.46 लाख रुपये जमा कर सकते हैं. मैच्योरिटी वैल्यू आपके 1 करोड़ रुपये के टारगेट का आधा भी नहीं है. 

ऐसे में आप अपना 1 करोड़ रुपये का गोल पाने के लिए मंथली SIP अमाउंट बढ़ा सकते हैं या इन्वेस्टमेंट का समय बढ़ा सकते हैं.  

मंथली इन्वेस्टमेंट: 30,000 रुपये  

इन्वेस्टमेंट का समय: 13 साल 

उम्मीद के मुताबिक रिटर्न: 12% सालाना 

इन्वेस्ट की गई रकम: 46,80,000 

अनुमानित रिटर्न: 65,97,934 रुपये  

कुल वैल्यू: 1,12,77,934 रुपये 

1 करोड़ रुपये का माइलस्टोन ​

आप 30,000 की मंथली SIP से 13 साल में आसानी से 1 करोड़ रुपये का माइलस्टोन पार कर सकते हैं.  कई म्यूचुअल फंड SIP स्टेप-अप फीचर के साथ आते हैं, जिससे इन्वेस्टर रेगुलर इंटरवल पर आमतौर पर हर साल एक फिक्स्ड परसेंटेज पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा सकते हैं. अगर आप 10% सालाना स्टेप-अप और 12% सालाना के एवरेज अनुमानित रिटर्न के साथ हर महीने 30,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो आप 10 साल में लगभग 1.01 करोड़ रुपये जमा कर सकते हैं.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Personal Finance

Trending news

Pax Silica: क्या है पैक्स सिलिका? जिसको लेकर कांग्रेस ने सीधे पीएम मोदी को घेर लिया
india us ties
Pax Silica: क्या है पैक्स सिलिका? जिसको लेकर कांग्रेस ने सीधे पीएम मोदी को घेर लिया
कौन हैं शताद्रु दत्ता? जिनको मेसी के कोलकाता इवेंट में बवाल के बाद किया गया गिरफ्तार
Lionel Messi
कौन हैं शताद्रु दत्ता? जिनको मेसी के कोलकाता इवेंट में बवाल के बाद किया गया गिरफ्तार
दशकों पहले आतंकवादियों ने कश्मीर में उजाड़े थे परिवार, LG ने लगाया जख्मों पर मरहम
Jammu and Kashmir news
दशकों पहले आतंकवादियों ने कश्मीर में उजाड़े थे परिवार, LG ने लगाया जख्मों पर मरहम
मुनंबम में वक्फ विवाद के बाद BJP की जीत, क्यों गोपी के लिए बनी मुसीबत, थरूर को मौका?
Kerala
मुनंबम में वक्फ विवाद के बाद BJP की जीत, क्यों गोपी के लिए बनी मुसीबत, थरूर को मौका?
भारत से गद्दारी का आरोपी IAF रिटायर्ड ऑफिसर गिरफ्तार, पाक को भेजी खुफिया जानकारी
India air force
भारत से गद्दारी का आरोपी IAF रिटायर्ड ऑफिसर गिरफ्तार, पाक को भेजी खुफिया जानकारी
एक तस्वीर ऐसी भी! मेसी के करीब आए पुलिस अफसर को देखिए कमांडो ने कैसे फटकारा
kolkata News
एक तस्वीर ऐसी भी! मेसी के करीब आए पुलिस अफसर को देखिए कमांडो ने कैसे फटकारा
'पत्नी जिंदा लाश बन गई...' गोवा नाइट क्लब डांसर का पति बोला, रो-रोकर 5 बुरा हाल
Goa Night Club Fire
'पत्नी जिंदा लाश बन गई...' गोवा नाइट क्लब डांसर का पति बोला, रो-रोकर 5 बुरा हाल
मेसी का कार्यक्रम करवाने वाला आयोजक हिरासत में, फैंस को मिलेगा रिफंड; सरकार का ऐलान
kolkata News
मेसी का कार्यक्रम करवाने वाला आयोजक हिरासत में, फैंस को मिलेगा रिफंड; सरकार का ऐलान
BJP की सहयोगी पार्टी के नेता ने जमकर की मौलाना मदनी की तारीफ; किस बात पर की तारीफ
Maulana Madani
BJP की सहयोगी पार्टी के नेता ने जमकर की मौलाना मदनी की तारीफ; किस बात पर की तारीफ
शिवराज पाटिल का ध्यान मुद्रा में बैठे हुए क्यों हुआ अंतिम संस्कार? खेत में दफनाए गए
shivraj patil news
शिवराज पाटिल का ध्यान मुद्रा में बैठे हुए क्यों हुआ अंतिम संस्कार? खेत में दफनाए गए