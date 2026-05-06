Beer Price Update: एक तरफ एल्युमिनियम कैन सप्लाई की दिक्कत चल रही है. दूसरी तरफ, कांच की बोलतों की सप्लाई को लेकर भी इश्यू चल रहा है. ऐसे में कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में बियर की बोलत 30 से 50 रुपये तक महंगी हो सकती है.
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Beer Price Hike: गर्मी का मौसम आने पर हर साल बियर की बिक्री बढ़ जाती है. अगर आप भी बियर पीने के शौकीन हैं तो यह खबर आपके लिए है. जी हां, बियर की कीमत में जल्द ही 15 से 20 प्रतिशत तक का इजाफा देखने को मिल सकता है. इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 150 रुपये वाली बियर का दाम बढ़कर 180 रुपये के करीब हो सकता है. कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनियां एल्युमीनियम कैन की किल्लत से जूझ नहीं हैं. दूसरी तरफ बियर इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी सिरदर्द कांच की बोतलें बन गई हैं. बियर की बिक्री में बोतल की हिस्सेदारी करीब 80 प्रतिशत की रहती है.
बियर की कुल लागत का करीब 40-45 प्रतिशत हिस्सा केवल पैकेजिंग यानी बोतल पर खर्च होता है. फिलहाल मार्केट में बोतलों की भारी किल्लत चल रही है, जिसके चलते कंपनियों ने राज्य सरकारों से कीमत में इजाफा करने और बकाया भुगतान जारी करने को लेकर गुहार लगाई है. बियर इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि पश्चिम एशिया में 'होर्मुज स्ट्रेट' की नाकेबंदी से एल्युमीनियम की सप्लाई प्रभावित हुई है, लेकिन उनकी 80 प्रतिशत जरूरत घरेलू लेवल पर पूरी हो जाती है.
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असली समस्या गैस की किल्लत को लेकर है. इससे कांच की बोतल बनाने वाले कारखानों का प्रोडक्शन कम हो गया है. ब्रुअर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डीजी विनोद गिरी ने बताया गैस की सप्लाई अब भी 28 फरवरी से पहले वाले लेवल पर नहीं लौटी है. गैस के दाम बढ़ने और कार्टन (गत्ते के डिब्बे) की बढ़ती लागत ने पूरी इंडस्ट्री को भारी दबाव में डाल दिया है. देश ज्यादातर राज्यों में बियर की कीमत सरकार की तरफ से कंट्रोल की जाती हैं.
सरकार का कंट्रोल होने के कारण कंपनियां अपनी मर्जी से दाम में इजाफा नहीं कर सकतीं. यूनाइटेड ब्रेवरीज के सीईओ विवेक गुप्ता ने टीओआई से बातचीत में बताया कि क्रूड ऑयल और पैकेजिंग कॉस्ट तेजी से बढ़ी है, जबकि डिमांड में भी उछाल आया है. बियर कंपनियां फिलहाल कॉस्ट कम करने और बेहतर कैपिटल मैनेजमेंट के जरिये स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही हैं. इंडस्ट्री से जुड़े जानकारों का कहना है कि जब तक कीमतों में आधिकारिक बढ़ोतरी नहीं होती, तब तक राज्य सरकारें दूसरे तरीकों से मदद कर सकती हैं.
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कुछ राज्यों में 'मैन्युफैक्चरिंग लेवी' यानी मैन्युफैक्चरिंग फीस लगाया जाता है, इसे कम करके भी कंपनियों को राहत दी जा सकती है. इसके अलावा राज्यों के पास फंसे हुए बकाया को जल्द जारी करने से कंपनियों की नकदी की प्रॉब्लम दूर हो सकती है. कई राज्य सरकारों ने इस दिशा में कदम उठाते हुए कंपनियों से उनकी कॉस्ट का डिटेल्ड ब्योरा मांगना शुरू कर दिया है. बियर कंपनियों का मानना है कि बढ़ी हुई लागत का बोझ मैन्युफैक्चर, कस्टमर और सरकार तीनों को मिलकर उठाना होगा.