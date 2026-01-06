Stock Market: शेयर बाजार में पैसे लगाने से पहले जान लें ये 3 जरूरी नाम, निवेश करना होगा आसान

Advertisement
Share Market: शेयर मार्केट में उतार-चढ़ाव की स्थिति जारी रहती है. इस दौरान निवेशक निवेश की रणनीति बनाकर ही कोई कदम उठाते हैं. इन रणनीति के लिए बाजार और शेयर से जुड़े कुछ जरूरी नाम को जानना बेहद आवश्यक होता है. इनसे निवेशक जोखिम को कम कर सकता है और लंबे समय में बेहतर परिणाम हासिल कर सकता है.

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Jan 06, 2026, 05:54 PM IST
Share Market Investment: लोग भविष्य में पैसों की जरूरतों को देखते हुए समय के साथ कई जगहों पर रुपयों का निवेश करते हैं. इनमें बैंक, शेयर मार्केट, पोस्ट ऑफिस, एफडी, Mutual Fund शामिल हैं. इन सभी जगहों पर पैसे लगाने के अपने-अपने नियम और कानून हैं. बहरहाल, अभी हम शेयर मार्केट में निवेश को लेकर बात कर रहे हैं. जी हा. अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर निवेश करने जा रहे हैं तो कुछ जरूरी बातों/नामों को जानना बहुत आवश्यक है. मतलब कि शेयर बाजार में हर निवेशक के लिए कुछ बुनियादी शब्दों (टर्म्स) या नाम को समझना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि बाजार के ये टर्म्स ही निवेशकों के नॉलेज और विश्वास को बढ़ाते हैं. इसी के आधार पर शेयर बाजारा में उनके मुनाफे कराने या फिर घाटे से बचाने की शुरुआत होती है. हम यहां तीन बातों या यूं कहें कि शेयर बाजार के टर्म को समझेंगे, इनके नाम हैं - शेयर प्राइस, टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस. आइए इनके बारे में जानते हैं.

शेयर प्राइस (Share Price)
जी हां, हम यहां बाजार की शुरुआती सबसे अहम बात शेयर प्राइस, टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की कर रहे हैं. अगर निवेशक इन तीनों को सही तरह से समझ लें, तो वे नुकसान को कम कर सकता हैं और समझदारी से निवेश का फैसला ले सकते हैं. सबसे पहले हम यहां शेयर प्राइस की बात करते हैं. दरअसल, शेयर प्राइस उस कीमत को कहा जाता है, जिस पर किसी कंपनी का शेयर स्टॉक मार्केट में खरीदा या बेचा जाता है. यह कीमत हर सेकेंड बदलती रहती है और कंपनी के कारोबार, मुनाफे, खबरों, मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती है. उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी का शेयर बाजार में 400 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, तो वही उसका मौजूदा शेयर प्राइस कहलाता है.

टारगेट प्राइस (Target Price)
अब बात करते हैं टारगेस प्राइस की. एक्सपर्ट्स का कहना है कि टारगेट प्राइस वह अनुमानित कीमत होती है, जहां तक किसी शेयर के पहुंचने की उम्मीद की जाती है. निवेशक या एक्सपर्ट यह तय करते हैं कि अगर शेयर सही दिशा में चला यानी ऊपर की ओर भागा, तो उसे किस कीमत पर बेचकर मुनाफा लिया जा सकता है. उदाहरण के तौर पर, अगर आपने किसी शेयर को 100 रुपए में खरीदा है और आपको लगता है कि आने वाले समय में यह 200 रुपए तक जा सकता है, तो यही (200 रुपये) उस शेयर का टारगेट प्राइस कहलाएगा.

यह भी पढ़ें- हर दिन 6.35 करोड़ लीटर से अधिक तेल का होता था आयात...,वेनेजुएला-US तनाव से भारत की तेल सुरक्षा पर कितना असर? रिपोर्ट ने किया बड़ा खुलासा

 

स्टॉप लॉस (Stop-Loss)
अंत में बात स्टॉप लॉस की करते हैं. यह वह कीमत होती है जिस पर निवेशक नुकसान बढ़ने से पहले शेयर बेचने का फैसला करता है. इसका मकसद नुकसान से बचाना या इसे लिमिट में रखना होता है. मान लीजिए आपने 300 रुपए में कोई शेयर खरीदा और तय किया कि अगर यह 270 रुपए से नीचे गया तो आप शेयर बेच देंगे. ऐसे में 270 रुपए आपका स्टॉप लॉस होगा. इस तरह टारगेट प्राइस मुनाफा कमाने में मदद करता है और स्टॉप लॉस नुकसान से बचाता है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
बाजार के जानकारों का कहना है कि शेयर प्राइस से आपको शेयर मार्केट की मौजूदा स्थिति का पता चलता है. टारगेट प्राइस आपको लालच से बचाता है और सही समय पर मुनाफा लेने में मदद करता है. वहीं, स्टॉप लॉस आपको बड़े नुकसान से बचाता है. इन तीनों का सही इस्तेमाल निवेश को सुरक्षित और अनुशासित बनाता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि शेयर बाजार में बेहतर निवेश के लिए सिर्फ सही शेयर चुनना ही काफी नहीं होता, बल्कि निवेश के लिए सही रणनीति बनानी भी जरूरी होती है. शेयर प्राइस, टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस को समझकर और अपनाकर निवेशक जोखिम को कम कर सकता है और लंबे समय में बेहतर परिणाम हासिल कर सकता है.

इनपुट- आईएएनएस

 Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. Zee News अपने पाठकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है.

Amit Dubey

अमित दुबे Zee News में बतौर Senior Sub Editor के रूप में कार्यरत हैं।

share markettarget

