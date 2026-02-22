सपनों का घर कहीं मुसीबत न बन जाए! इन डॉक्यूमेंट्स की जांच जरूरी, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

Planning to Buy Property in India : सपनों का घर हर किसी का अभिमान होता है. अपना घर होना सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है. घर खरीदना किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा फैसला होता है. इसमें वर्षों की बचत, सोच-समझकर की गई प्लानिंग और भावनात्मक जुड़ाव शामिल होता है. घर स्थिरता, सुरक्षा और परिवार के बेहतर भविष्य का प्रतीक होता है. लेकिन घर खरीदना सिर्फ सही लोकेशन चुनने या अच्छी कीमत तय करने तक सीमित नहीं है, इससे कहीं ज्यादा जरूरी बातें भी इसमें शामिल होती हैं.

प्रॉपर्टी खरीदते समय सभी जरूरी दस्तावेजों की बारीकी से जांच करना बेहद आवश्यक है. इसमें छोटी सी लापरवाही आपको कानूनी परेशानियों, आर्थिक नुकसान या लंबे कोर्ट केस में फंसा सकती है. देश में आए दिन ऐसे कई मामले सामने आते हैं. इसमें प्रॉपर्टी फ्रॉड, फर्जी कागजात, मालिकाना हक और स्वामित्व विवाद खरीदारों के लिए बड़ी समस्या बन जाते हैं.

भारत में रियल एस्टेट सेक्टर काफी बड़ा है. इसलिए दस्तावेजों की सही जांच और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है. जोखिमों से बचने के लिए डील फाइनल करने से पहले हर जरूरी दस्तावेज की अच्छी तरह जांच करें. यहां हम आपको उन सभी आवश्यक डाक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट बता रहे हैं, ताकि आपका सपनों का घर किसी मुसीबत का कारण न बने.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें : टैरिफ पर अमेरिका में मचे भूचाल से सोने-चांदी में लौटी तेजी, कहां तक जाएगी कीमत ?

टाइटल डीड (Title Deed)

ये सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है. टाइटल डीड ये साबित करती है कि विक्रेता ही संपत्ति का वैध मालिक है.

चेन ऑफ टाइटल डाक्यूमेंट्स

ये डाक्यूमेंट्स संपत्ति के पिछले सभी मालिकों का पूरा इतिहास बताता है. इससे भविष्य में किसी स्वामित्व विवाद की संभावना कम हो जाती है.

एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट (Encumbrance Certificate)

ये प्रमाण पत्र बताता है कि संपत्ति पर कोई लोन, बंधक (मॉर्गेज) या कानूनी दावा तो नहीं है.

सेल एग्रीमेंट (Sale Agreement)

इसमें संपत्ति की कुल कीमत, भुगतान की शर्तें, कब्जा देने की तारीख, खरीदार और विक्रेता की जिम्मेदारियां शामिल होती हैं.

प्रॉपर्टी टैक्स रसीदें (Property Tax Receipts)

ये जांच लें कि संपत्ति पर कोई बकाया टैक्स तो नहीं है. अगर टैक्स बकाया है, तो भविष्य में इसकी जिम्मेदारी आपकी हो सकती है.

स्वीकृत बिल्डिंग प्लान (Approved Building Plan)

घर या संपत्ति खरीदने से पहले यह सुनिश्चित करें कि भवन का नक्शा स्थानीय प्राधिकरण से स्वीकृत हो. अनधिकृत निर्माण पर भविष्य में जुर्माना लग सकता है.

कम्प्लीशन सर्टिफिकेट (Completion Certificate)

ये प्रमाण पत्र बताता है कि भवन स्वीकृत नक्शे के अनुसार और नियमों का पालन करते हुए बनाया गया है.

ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (Occupancy Certificate)

ये प्रमाणित करता है कि भवन रहने योग्य है और सभी आवश्यक सुरक्षा मानकों को पूरा करता है.

RERA पंजीकरण (RERA Registration)

ये सुनिश्चित करें कि प्रोजेक्ट रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) में पंजीकृत और स्वीकृत हो.

नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (No Objection Certificate - NOC)

ये जांच लें कि बिल्डर या विक्रेता ने अग्निशमन, पर्यावरण, पानी और बिजली सहित सभी विभाग से जरूरी NOC प्राप्त किए हैं की नहीं.

कब्जा प्रमाण पत्र (Possession Letter)

ये लेटर बताता है कि संपत्ति आधिकारिक रूप से किस तारीख को आपको सौंपी जाएगी.

लोन क्लोजर सर्टिफिकेट (Loan Closure Certificate) (यदि लागू हो)

अगर संपत्ति पर पहले कोई लोन था, तो बैंक से लोन क्लोजर सर्टिफिकेट अवश्य प्राप्त करें. ताकि भविष्य में कोई दावा न हो.