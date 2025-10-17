भगोड़े मेहुल चोकसी को भारत लाने का रास्ता साफ, बेल्जियम की कोर्ट ने दे दिया प्रत्यर्पण का आदेश

Mehul Choksi’s extradition to India: मेहुल चोकसी को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है. बेल्जियम की एक अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण का आदेश दे दिया है. वहीं बेल्जियम के अधिकारियों द्वारा उसकी गिरफ्तारी को भी वैध करार दिया गया है. सूत्रों के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि चोकसी के पास अभी भी इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने का विकल्प है.

उन्होंने आगे कहा, 'इसका मतलब है कि वो तुरंत नहीं आ सकता, लेकिन पहला और बेहद महत्वपूर्ण फेज पूरा हो चुका है.'

65 वर्षीय चोकसी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा भेजे गए प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर 11 अप्रैल को एंटवर्प पुलिस ने गिरफ्तार किया था और वो चार महीने से ज्यादा समय से वहां जेल में बंद है. बेल्जियम की विभिन्न अदालतों से जमानत पाने के उसके बार-बार प्रयास विफल रहे हैं.

बेल्जियम की अदालतों में प्रत्यर्पण कार्यवाही के लिए CBI ने कम से कम तीन बार अपनी टीम भेजी थी और एक निजी यूरोपीय कानूनी फर्म की भी सेवाएं ली थी, भारत ने चोकसी द्वारा धोखाधड़ी और धन के दुरुपयोग और कानूनी प्रक्रिया से बचने के उसके बार-बार के प्रयासों के साक्ष्य दिए थे.

सरकार ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 120बी (आपराधिक षडयंत्र), 201 (साक्ष्य नष्ट करना), 409 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी), 477ए (खातों में हेराफेरी), और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं 7 और 13 (रिश्वतखोरी) के तहत उनका प्रत्यर्पण मांगा था.

भारत सरकार ने बेल्जियम को आश्वासन दिया था कि पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी को प्रत्यर्पित किए जाने पर मुंबई की आर्थर रोड जेल में मानवीय परिस्थितियों में रखा जाएगा.