Advertisement
trendingNow12940949
Hindi Newsबिजनेस

क्रेडिट कार्ड की स्मार्ट प्लानिंग, दो कार्ड रखने से मिल सकते हैं ये बड़े फायदे

Two Credit Cards and Benefits: यदि आप सही तरीके से मैनेज कर पाए तो दो क्रेडिट कार्ड रखना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है. 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 29, 2025, 11:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्रेडिट कार्ड की स्मार्ट प्लानिंग, दो कार्ड रखने से मिल सकते हैं ये बड़े फायदे

क्रेडिट कार्ड परचेसिंग पावर की लिमिट को बढ़ाने की सुविधा देता है. यदि आप हर महीने खरीददारी करते हैं, तो पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल एक बेहतरीन विकल्प होता है. इससे कई सारे रिवार्ड्स मिलते हैं, जिससे आप और अधिक शॉपिंग कर सकते हैं. साथ ही सिबिल स्कोर भी अच्छा होता है. 

वैसे तो एलिजिबिलिटी के आधार पर आप कितने भी क्रेडिट कार्ड्स रख सकते हैं. लेकिन 2 क्रेडिट कार्ड रखना ज्यादा आसान और फायदेमंद होता है. बशर्त दोनों को आप ठीक तरह से मेंटेन कर रहे हैं. इसके फायदे और इसे मैनेज करने के टिप्स यहां आप जान सकते हैं-

इसे भी पढ़ें- CIBIL Score: 400-649 पहुंच गया सिबिल स्कोर, तो तुरंत इन तरीकों से सुधार लें, लोन देने में जरा नहीं कतराएंगे बैंक

Add Zee News as a Preferred Source

दो क्रेडिट कार्ड के फायदे

- अगर आपके पास दो या अधिक कार्ड हैं और आप सिर्फ 50% लिमिट का उपयोग करते हैं, तो इससे आपका यूटिलाइजेशन रेश्यो अच्छा बना रहता है, जो क्रेडिट स्कोर के लिए फायदेमंद है.

- जिन लोगों के पास 2 क्रेडिट कार्ड होते हैं और वे हर महीने समय पर भुगतान करते हैं. जिससे उनका क्रेडिट स्कोर अच्छा बनता है. इससे उनकी क्रेडिट वर्थिनेस बढ़ती है और उन्हें ज्यादा क्रेडिट लेने के मौके मिलते हैं.

- अगर आपके पास कई क्रेडिट कार्ड है तो आपकी कुल क्रेडिट लिमिट ज्यादा होती है. 

- 2 कार्ड होने से आपको ज्यादा कैशबैक और रिवॉर्ड्स जैसे फायदे मिलते हैं, जो आपके लिए अतिरिक्त बचत का जरिया बन सकते हैं.

इसे भी पढे़ं- क्रेडिट कार्ड से नहीं भर सकेंगे घर का रेंट, पेमेंट ऐप्स ने बंद की ये सर्विस, अब किराया देने के लिए सिर्फ यही ऑप्शन बाकी

कैसे करें 2 क्रेडिट कार्ड मेंटेन

यदि आपके पास दो क्रेडिट कार्ड है, तो इसके फायदे के लिए इन्हें मेंटेन रखना जरूरी है. इसके लिए-

- क्रेडिट कार्ड्स में से किसी एक को चुन सकते हैं जो उपयोगिताओं (जैसे बिजली, पानी आदि) के बिलों पर ज्यादा रिवॉर्ड्स देता हो. इस तरह, हर महीने जब आप अपने बिल भरेंगे तो कुछ पैसे बचा सकते हैं.

- आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर नहीं भर पाते हैं, तो लेट फीस से बचने के लिए दूसरे क्रेडिट कार्ड से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. लेकिन यह तभी फायदा पहुंचाता है जब आपके क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट डेट्स अलग-अलग हों.

About the Author
author img
Sharda singh

ज़ी न्यूज से बतौर सब एडिटर जुड़ी हुई हैं. पर्सनल फाइनेंस, निवेश, सरकारी योजनाओं और यूटिलिटी से संबंधित विषयों पर लिखती हैं. शारदा डिजिटल मीडिया में 6 वर्षों से काम कर रही हैं. इस दौरान इन्ह...और पढ़ें

TAGS

Multiple credit cards benefits

Trending news

'साहेब की कार्यशैली बेजोड़...' डिप्टी सीएम अजित पवार ने की चाचा शरद पवार की तारीफ
Maharashtra politics
'साहेब की कार्यशैली बेजोड़...' डिप्टी सीएम अजित पवार ने की चाचा शरद पवार की तारीफ
'पाकिस्तान पर भारत की जीत से राहुल गांधी और कांग्रेस बेसुध', न ही बधाई न कोई पोस्ट!
Asia Cup 2025
'पाकिस्तान पर भारत की जीत से राहुल गांधी और कांग्रेस बेसुध', न ही बधाई न कोई पोस्ट!
'पाक इस सजा का हकदार...'बुमरा की मिमिक्री पर बोले रिजिजू; नकवी को भी दिखाया आइना
Asia Cup
'पाक इस सजा का हकदार...'बुमरा की मिमिक्री पर बोले रिजिजू; नकवी को भी दिखाया आइना
विदेशी शराब की बिक्री में साउथ ने मारी बाजी, कर्नाटक में 7 करोड़ पेटी व्हिस्की पी गए
karnataka
विदेशी शराब की बिक्री में साउथ ने मारी बाजी, कर्नाटक में 7 करोड़ पेटी व्हिस्की पी गए
ये मेरे मन की... मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना में पीएम मोदी ने क्या लिखा?
Giorgia Meloni
ये मेरे मन की... मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना में पीएम मोदी ने क्या लिखा?
'मेरी मां को आंखों के सामने कुचला...,' जनता के लिए सदमा बनी एक्टर विजय की रैली
Tamil Nadu Stampede
'मेरी मां को आंखों के सामने कुचला...,' जनता के लिए सदमा बनी एक्टर विजय की रैली
भारत के सबसे अमीर मंदिर के क्लर्क का बड़ा घोटाला! कैसे बनाई 100 करोड़ की संपत्ति?
Tirupati temple
भारत के सबसे अमीर मंदिर के क्लर्क का बड़ा घोटाला! कैसे बनाई 100 करोड़ की संपत्ति?
करूड़ भगदड़ पर विजय बनाम तमिलनाडु सरकार, एक-दूसरे पर लगाई आरोपों की झड़ी
Tamil Nadu Stampede
करूड़ भगदड़ पर विजय बनाम तमिलनाडु सरकार, एक-दूसरे पर लगाई आरोपों की झड़ी
भगदड़ के बाद TVK प्रमुख एक्टर विजय को बम से उड़ाने की धमकी, घर के हर कोने की तलाशी
Actor Vijay
भगदड़ के बाद TVK प्रमुख एक्टर विजय को बम से उड़ाने की धमकी, घर के हर कोने की तलाशी
Weather Update: झमाझम बारिश के बाद अब होगी प्रचंड गर्मी, यहां तेज धूप करेगी परेशान
Weather
Weather Update: झमाझम बारिश के बाद अब होगी प्रचंड गर्मी, यहां तेज धूप करेगी परेशान
;