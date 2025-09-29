क्रेडिट कार्ड की स्मार्ट प्लानिंग, दो कार्ड रखने से मिल सकते हैं ये बड़े फायदे

क्रेडिट कार्ड परचेसिंग पावर की लिमिट को बढ़ाने की सुविधा देता है. यदि आप हर महीने खरीददारी करते हैं, तो पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल एक बेहतरीन विकल्प होता है. इससे कई सारे रिवार्ड्स मिलते हैं, जिससे आप और अधिक शॉपिंग कर सकते हैं. साथ ही सिबिल स्कोर भी अच्छा होता है.

वैसे तो एलिजिबिलिटी के आधार पर आप कितने भी क्रेडिट कार्ड्स रख सकते हैं. लेकिन 2 क्रेडिट कार्ड रखना ज्यादा आसान और फायदेमंद होता है. बशर्त दोनों को आप ठीक तरह से मेंटेन कर रहे हैं. इसके फायदे और इसे मैनेज करने के टिप्स यहां आप जान सकते हैं-

दो क्रेडिट कार्ड के फायदे

- अगर आपके पास दो या अधिक कार्ड हैं और आप सिर्फ 50% लिमिट का उपयोग करते हैं, तो इससे आपका यूटिलाइजेशन रेश्यो अच्छा बना रहता है, जो क्रेडिट स्कोर के लिए फायदेमंद है.

- जिन लोगों के पास 2 क्रेडिट कार्ड होते हैं और वे हर महीने समय पर भुगतान करते हैं. जिससे उनका क्रेडिट स्कोर अच्छा बनता है. इससे उनकी क्रेडिट वर्थिनेस बढ़ती है और उन्हें ज्यादा क्रेडिट लेने के मौके मिलते हैं.

- अगर आपके पास कई क्रेडिट कार्ड है तो आपकी कुल क्रेडिट लिमिट ज्यादा होती है.

- 2 कार्ड होने से आपको ज्यादा कैशबैक और रिवॉर्ड्स जैसे फायदे मिलते हैं, जो आपके लिए अतिरिक्त बचत का जरिया बन सकते हैं.

कैसे करें 2 क्रेडिट कार्ड मेंटेन

यदि आपके पास दो क्रेडिट कार्ड है, तो इसके फायदे के लिए इन्हें मेंटेन रखना जरूरी है. इसके लिए-

- क्रेडिट कार्ड्स में से किसी एक को चुन सकते हैं जो उपयोगिताओं (जैसे बिजली, पानी आदि) के बिलों पर ज्यादा रिवॉर्ड्स देता हो. इस तरह, हर महीने जब आप अपने बिल भरेंगे तो कुछ पैसे बचा सकते हैं.

- आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर नहीं भर पाते हैं, तो लेट फीस से बचने के लिए दूसरे क्रेडिट कार्ड से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. लेकिन यह तभी फायदा पहुंचाता है जब आपके क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट डेट्स अलग-अलग हों.