ममता या BJP... आखिर किस पार्टी में गया बंगाल का सबसे अमीर विधायक? बैंक बैलेंस जान उड़ जाएंगे होश

Bengal Richest MLA : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने इस बार कई बड़े और अमीर नेताओं की किस्मत पलट दी. पश्चिम बंगाल में जहां ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) को बड़ा झटका लगा. वहीं, बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की. लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उन उम्मीदवारों की हो रही है, जिनके पास करोड़ों-अरबों की संपत्ति थी.

सबसे अमीर उम्मीदवार

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पश्चिम बंगाल के सबसे अमीर उम्मीदवारों में टीएमसी नेता जाकिर हुसैन का नाम सबसे ऊपर रहा. उन्होंने चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में 133 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति घोषित की थी. वे मुर्शिदाबाद की जंगीपुर सीट से चुनाव लड़ रहे थे. हालांकि, इतनी बड़ी संपत्ति होने के बावजूद उन्हें हार का सामना करना पड़ा. बीजेपी उम्मीदवार चित्ता मुखर्जी ने उन्हें 10 हजार से ज्यादा वोटों से हराया है.

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टीएमसी के ही एक और बड़े कारोबारी नेता गौतम मिश्रा ने करीब 105 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की थी. लेकिन, बारजोरा सीट पर जनता ने उन्हें भी नकार दिया और बीजेपी उम्मीदवार बिलेश्वर सिन्हा ने भारी अंतर से जीत दर्ज की. इसी तरह बीजेपी के उम्मीदवार पलाश राणा ने भी 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति का दावा किया था. लेकिन, वे भी चुनाव नहीं जीत सके. रायदिघी सीट पर टीएमसी के तापस मंडल ने उन्हें हरा दिया.

टॉप-10 सबसे अमीर उम्मीदवारों में से 7 को मिली हार

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि बंगाल के टॉप-10 सबसे अमीर उम्मीदवारों में से 7 को हार मिली. इससे साफ संकेत मिला कि इस बार मतदाताओं ने सिर्फ पैसे और संपत्ति को नहीं, बल्कि राजनीतिक कामकाज और स्थानीय मुद्दों को ज्यादा अहमियत दी.