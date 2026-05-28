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3BHK फ्लैट का किराया 1.1 लाख! सोशल मीडिया पर भ‍िड़े यूजर्स; लोगों ने कहा 'ये तो पूरी सैलरी...'

Realestate Bengaluru News: यूजर ने अपनी पोस्‍ट में ल‍िखा क‍ि बेंगलुरु में 3BHK फ्लैट का किराया 1.1 लाख रुपये महीने का है, असलियत यह है कि यह रकम किसी आम कामकाजी इंसान की पूरे महीने की सैलरी होती है. इस पोस्ट के वायरल होते ही इंटरनेट यूजर्स के बीच बड़ी बहस छिड़ गई.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 28, 2026, 02:55 PM IST
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Realestate News: प‍िछले कुछ सालों में मेट्रो और नॉन मेट्रो स‍िटी दोनों में ही मकानों की कीमत तेजी से बढ़ी है. कीमत में इजाफे का आलम यह रहा क‍ि छोटे-छोटे फ्लैट के दाम करोड़ों में पहुंच गए. क‍िराये की बात करें तो इसकी रफ्तार भी कम नहीं है. यही कारण है क‍ि देश की आईटी कैप‍िटल कहे जाने वाले बेंगलुरु में मकानों के लगातार बढ़ते किराये इंटरनेट पर नई बहस छेड़ दी है. यह मामला सोशल मीड‍िया पर वायरल हुई एक पोस्‍ट के बाद शुरू हुआ. इसमें बेंगलुरु के पॉश एर‍िया में 3BHK फ्लैट का मंथली क‍िराया 1.1 लाख रुपये बताया गया है.

बेंगलुरु में काम करने वाले लाखों टेक प्रोफेशनल और सैलरीड क्‍लास के लि‍ए शहर में अपने बजट के अनुसार घर ढूंढना बड़ी चुनौती बन गया है. शहर के बेहद प्रीमियम और वीआईपी एर‍िया में तो अब घरों का किराया इतना ज्यादा हो गया है क‍ि वो तमाम कर्मचारियों की मंथली सैलरी से भी कहीं ज्‍यादा है. इस कारण यह लिस्टिंग सामने आते ही लोगों का गुस्‍सा सोशल मीडिया पर फूट पड़ा. यह मामला त‍ब सामने आया जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पहले ट्विटर) पर एक यूजर ने इस रेंटल लिस्टिंग का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए हैरानी जताई.

इंटरनेट यूजर्स के बीच छ‍िड़ी बहस

यूजर ने अपनी पोस्‍ट में ल‍िखा क‍ि बेंगलुरु में 3BHK फ्लैट का किराया 1.1 लाख रुपये महीने का है, असलियत यह है कि यह रकम किसी आम कामकाजी इंसान की पूरे महीने की सैलरी होती है. इस पोस्ट के वायरल होते ही इंटरनेट यूजर्स के बीच बड़ी बहस छिड़ गई. लोग इस बात को लेकर भिड़ गए कि क्या बेंगलुरु के मौजूदा रियल एस्टेट मार्केट के हिसाब से इतना किराया लेना किसी भी तरह से सही ठहराया जा सकता है?

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फ्लैट में कई प्रीमियम और आधुनिक सुविधाएं

वायरल हो रहे स्क्रीनशॉट के अनुसार यह सेमी-फर्निश्ड कॉर्नर 3BHK फ्लैट बेंगलुरु में डोमलुर और इंदिरानगर के करीब एम्बेसी गोल्फ ल‍िंक्‍स बिजनेस पार्क के पास है. 1,800 वर्ग फीट में फैले फ्लैट में कई प्रीमियम और आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं. लिस्टिंग में दी गई जानकारी के अनुसार फ्लैट के साथ प्राइवेट टैरेस, बड़ी बालकनी, पूजा रूम, मॉड्यूलर किचन और लिविंग रूम में बेहतरीन वुडन फ्लोरिंग दी गई है. केवल इतना ही नहीं, 1.1 लाख रुपये के भारी किराये के अलावा किरायेदार को हर महीने करीब 6,000 रुपये का मेंटेनेंस भी देना होगा.

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4 लाख रुपये की भारी-भरकम स‍िक्‍योर‍िटी

इसके अलावा घर को किराये पर लेने के लिए मकान मालिक ने 4 लाख का भारी-भरकम सिक्योरिटी डिपॉजिट भी मांगा गया है. सोसाइटी में स्विमिंग पूल, जिम, टेनिस और स्‍क्‍वैश कोर्ट जैसी लग्जरी सुविधाएं शामिल हैं. एक यूजर ने इस रेंट का बचाव करते हुए लिखा कि जिस लोकेशन की बात हो रही है, वह इंदिरानगर से पैदल दूरी पर है, जो बेंगलुरु के 'साउथ बॉम्बे' की तरह है. इसलिए वहां एक लाख रुपये का किराया बिल्कुल जायज है. वहां पर जो लो रहते हैं, उनकी हर महीने की कमाई न‍िश्‍च‍ित तौर पर 10 से 20 लाख रुपये महीने की होती हे. एक दूसरे यूजर ने इसकी तुलना खाने-पीने की चीजों से करते हुए लिखा कि बाजार में डोसा 20 रुपये का भी मिलता है और 500 रुपये का भी, यह आपको चुनना है कि आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं.

महंगे किराये को गलत फैसला बताया

दूसरी तरफ, एक वर्ग ने इतने महंगे किराये को गलत फैसला बताया. एक यूजर ने लिखा, जो इंसान हर महीने 1 लाख रुपये का किराया दे सकता है, वह आसानी से अपने लिए एक नया फ्लैट खरीद सकता है और उसकी ईएमआई चुका सकता है. वहीं, कुछ लोगों ने बेंगलुरु रेंटल मार्केट के लिए उन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जो आंख बंद करके इतना पैसा देने को तैयार हो जाते हैं. लोगों का कहना है कि ज्यादातर इन फ्लैट्स को 3-4 लोग आपस में शेयर करके रहते हैं. यही कारण है क‍ि मकान मालिक मनमाना किराया वसूलने लगते हैं. कुछ जानकारों ने इसे देश में दशकों से चले आ रहे अनकंट्रोल रियलएस्टेट सिस्टम का नतीजा बताया.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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