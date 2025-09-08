क्या करता है बेंगलुरु का ये लड़का कि अमेजन वाले जेफ बेज़ोस से लेकर गूगल वाले पिचाई दोस्त बनने को बेकरार

Rohan Paul : कुछ लोगों की सुबह कॉफी के साथ होती हैं, तो कुछ लोगों की सुबह की शुरुआत जीवन बदलने वाले नोटिफिकेशन के साथ होती है. ऐसा ही बेंगलुरु के AI इंजीनियर और उद्यमी रोहन पॉल के साथ हुआ है. रविवार को, पॉल जब सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि गूगल के CEO सुंदर पिचाई भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म X (पहले ट्विटर) पर उनके फॉलोअर्स में शामिल हो गए है और इसके सबूत के तौर पर उनके पास एक स्क्रीनशॉट भी है.

Just got up on sunday morning, and saw one of those beautiful moments on my X journey. Add Zee News as a Preferred Source THE Google CEO just followed me. Honored and excited pic.twitter.com/ieEcnCRops — Rohan Paul (@rohanpaul_ai) September 7, 2025

पॉल ने अपनी खुशी एक पोस्ट में शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा, 'रविवार सुबह उठा और X पर अपने सफर का एक खूबसूरत पल देखा. गूगल के CEO ने मुझे फॉलो कर लिया है. मुझे बहुत खुशी और गर्व हो रहा है.' उन्होंने अपने फोन पर आए नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया. उसमें लिखा था, 'सुंदर पिचाई और 2 अन्य लोगों ने फॉलो किया है.'

जेफ बेजोस पहले से ही करते हैं फॉलो

खास बात यह है कि पॉल को जेफ बेजोस पहले से ही X पर फॉलो करते हैं और अब सुंदर पिचाई भी उनका फॉलोअर बन गए हैं. पिचाई के इस प्लेटफॉर्म पर 5.6 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं. वे अक्सर लोगों को वापस फॉलो नहीं करते, इसलिए पॉल का इसमें शामिल होना खास है.

सोशल मीडिया यूजर्स दे रहे हैं बधाई

ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने पॉल को फॉलो क्यों किया. लेकिन, इस पहचान से पॉल की ऑनलाइन विजिबिलिटी पहले ही बढ़ गई है और उनके ट्वीट को हजारों लाइक्स और कमेंट्स मिल रहे हैं. कई यूजर्स ने पॉल को बधाई दी है पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा, 'बहुत-बहुत बधाई! ये एक रोमांचक पल है, अच्छा कंटेंट शेयर करते रहें.' एक अन्य यूजर ने कहा, 'गूगल के CEO का फॉलो करना बहुत बड़ी बात है.'