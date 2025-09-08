क्या करता है बेंगलुरु का ये लड़का कि अमेजन वाले जेफ बेज़ोस से लेकर गूगल वाले पिचाई दोस्त बनने को बेकरार
Advertisement
trendingNow12913687
Hindi Newsबिजनेस

क्या करता है बेंगलुरु का ये लड़का कि अमेजन वाले जेफ बेज़ोस से लेकर गूगल वाले पिचाई दोस्त बनने को बेकरार

कुछ लोगों की सुबह कॉफी के साथ होती हैं, तो कुछ लोगों की सुबह की शुरुआत जीवन बदलने वाले नोटिफिकेशन के साथ होती है. ऐसा ही बेंगलुरु के AI इंजीनियर और उद्यमी रोहन पॉल के साथ हुआ है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 08, 2025, 04:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या करता है बेंगलुरु का ये लड़का कि अमेजन वाले जेफ बेज़ोस से लेकर गूगल वाले पिचाई दोस्त बनने को बेकरार

Rohan Paul : कुछ लोगों की सुबह कॉफी के साथ होती हैं, तो कुछ लोगों की सुबह की शुरुआत जीवन बदलने वाले नोटिफिकेशन के साथ होती है. ऐसा ही बेंगलुरु के AI इंजीनियर और उद्यमी रोहन पॉल के साथ हुआ है. रविवार को, पॉल जब सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि गूगल के CEO सुंदर पिचाई भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म X (पहले ट्विटर) पर उनके फॉलोअर्स में शामिल हो गए है और इसके सबूत के तौर पर उनके पास एक स्क्रीनशॉट भी है.

 

पॉल ने अपनी खुशी एक पोस्ट में शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा, 'रविवार सुबह उठा और X पर अपने सफर का एक खूबसूरत पल देखा. गूगल के CEO ने मुझे फॉलो कर लिया है. मुझे बहुत खुशी और गर्व हो रहा है.' उन्होंने अपने फोन पर आए नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया. उसमें लिखा था, 'सुंदर पिचाई और 2 अन्य लोगों ने फॉलो किया है.'

 

जेफ बेजोस पहले से ही करते हैं फॉलो 

खास बात यह है कि पॉल को जेफ बेजोस पहले से ही X पर फॉलो करते हैं और अब सुंदर पिचाई भी उनका फॉलोअर बन गए हैं. पिचाई के इस प्लेटफॉर्म पर 5.6 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं. वे अक्सर लोगों को वापस फॉलो नहीं करते, इसलिए पॉल का इसमें शामिल होना खास है.

 

सोशल मीडिया यूजर्स दे रहे हैं बधाई

ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने पॉल को फॉलो क्यों किया. लेकिन, इस पहचान से पॉल की ऑनलाइन विजिबिलिटी पहले ही बढ़ गई है और उनके ट्वीट को हजारों लाइक्स और कमेंट्स मिल रहे हैं. कई यूजर्स ने पॉल को बधाई दी है पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा, 'बहुत-बहुत बधाई! ये एक रोमांचक पल है, अच्छा कंटेंट शेयर करते रहें.' एक अन्य यूजर ने कहा, 'गूगल के CEO का फॉलो करना बहुत बड़ी बात है.'

About the Author
author img
Gaurav Singh

TAGS

#BengaluruAIEngineer

Trending news

'बल्क SMS की अर्जी ठुकराने में हमारा हाथ नहीं', TRAI ने खारिज किया कांग्रेस का आरोप
political news in hindi
'बल्क SMS की अर्जी ठुकराने में हमारा हाथ नहीं', TRAI ने खारिज किया कांग्रेस का आरोप
बाढ़ में सब कुछ गंवाया, अब पंजाब के किसानों के लिए बढ़े मदद के हाथ, मुआवजों का ऐलान
Punjab Flood
बाढ़ में सब कुछ गंवाया, अब पंजाब के किसानों के लिए बढ़े मदद के हाथ, मुआवजों का ऐलान
दिमाग खाने वाले अमीबा से केरल में 1 और मौत, जानें क्यों बढ़ रहा इन्फेक्शन खतरा
brain eating amoeba
दिमाग खाने वाले अमीबा से केरल में 1 और मौत, जानें क्यों बढ़ रहा इन्फेक्शन खतरा
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संजय राउत ने खोला मोर्चा, भाजपा पर निकाली भड़ास
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संजय राउत ने खोला मोर्चा, भाजपा पर निकाली भड़ास
सुप्रीम कोर्ट ने रेवंत रेड्डी को दी बड़ी राहत, बीजेपी की याचिका खारिज!
Chief Minister A Revanth Reddy
सुप्रीम कोर्ट ने रेवंत रेड्डी को दी बड़ी राहत, बीजेपी की याचिका खारिज!
'यह एक गंभीर दुस्साहस जो..', ग्रेट निकोबार परियोजना की सोनिया गांधी ने की आलोचना
sonia gandhi
'यह एक गंभीर दुस्साहस जो..', ग्रेट निकोबार परियोजना की सोनिया गांधी ने की आलोचना
भारत के रत्न भूपेन दा... उनकी आवाज ब्रह्मपुत्र नदी की तरह सीमाओं को पार करती रही- PM
PM Modi
भारत के रत्न भूपेन दा... उनकी आवाज ब्रह्मपुत्र नदी की तरह सीमाओं को पार करती रही- PM
Punjab Flood : पंजाब की बाढ़ में भारतीय सेना का 'ऑपरेशन राहत' जारी
Punjab
Punjab Flood : पंजाब की बाढ़ में भारतीय सेना का 'ऑपरेशन राहत' जारी
54 साल के विकास यादव ने ली जमानत...बाहर आकर 26 साल छोटी लड़की से की शादी?
Vikas Yadav
54 साल के विकास यादव ने ली जमानत...बाहर आकर 26 साल छोटी लड़की से की शादी?
'कांग्रेस मजाक उड़ाती रही, पीएम ने...', BJP नेता ने वीडियो शेयर कर खरगे पर बोला हमला
congress
'कांग्रेस मजाक उड़ाती रही, पीएम ने...', BJP नेता ने वीडियो शेयर कर खरगे पर बोला हमला
;