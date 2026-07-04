पहली कैटेगरी 'बिग सिक्स' की है, इसमें वे शहर शाम‍िल है ज‍िनकी आबादी एक करोड़ से ज्‍यादा है और एवरेज एनुअल इनकम 23 लाख रुपये है. दूसरी कैटेगरी 'बूमटाउन' जैसे अहमदाबाद, जयपुर, सूरत और पुणे की है, यहां पर एवरेज इनकम 17 लाख रुपये है. इसके बाद 'ब्रेकआउट सिटीज' 14 लाख रुपये और 'फ्रंटियर सिटीज' 12 लाख रुपये की एवरेज एनुअल इनकम के साथ आते हैं. प‍िछले एक दशक के दौरान देश के शहरों में सबसे बड़ा बदलाव मिड इनकम सेग्‍मेंट यानी 6 से 36 लाख रुपये सालाना कमाने वालों की संख्या में देखा गया है. इनकी हिस्सेदारी पिछले 10 साल के दौरान 29 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो गई है. अगले कुछ साल के दौरान यह रेश्‍यो बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा.