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इनकम और खर्चे के मामले में देश की ये स‍िटी सबसे आगे, किस शहर के पास है सबसे ज्यादा पैसा

average annual income report: 126 बिलियन डॉलर के मार्केट के साथ दिल्ली अकेले मुंबई और बेंगलुरु के ज्‍वाइंट मार्केट के बराबर है, जिनकी कुल हिस्सेदारी 134 बिलियन डॉलर है. इसका बड़ा कारण दिल्ली-एनसीआर की विशाल आबादी है, जहां 75 लाख परिवार रहते हैं.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 04, 2026, 02:19 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 02:19 PM IST
इनकम और खर्चे के मामले में देश की ये स‍िटी सबसे आगे, किस शहर के पास है सबसे ज्यादा पैसा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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