Per Capita Income: देश के अंदर तेजी से बदल रहे इकोनॉमिक सिनेरियो के बीच देश के कुछ प्रमुख शहरों में रहने वाले लोगों की कमाई और खर्च करने की आदत को लेकर बेहद दिलचस्प रिपोर्ट सामने आई है. डेटा रिसर्च डेटा आउटफिट 'प्राइस' (PRICE) और टाटा संस की तरफ से तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु, चंडीगढ़ और दिल्ली एवरेज इनकम के मामले में सबसे आगे हैं. लेकिन जब बात परिवारों की औसत मंथली इनकम और सालाना खर्च की होती है तो चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम और वडोदरा लिस्ट में टॉप पर हैं. इस रिपोर्ट से साफ है कि देश के महानगरों और उभरते हुए शहरों में मिडिल क्लास की आबादी और उनकी परचेजिंग पॉवर तेजी से बढ़ रही है.
बात जब देश की खपत और डिमांड की करते हैं तो देश की टॉप 6 सिटी यानी महानगरों में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद का दबदबा साफ नजर आता है. ये छह शहर देश की कुल खपत का करीब 46 प्रतिशत हिस्सा संभालते हैं, जो पूरे शहरी भारत की कुल खपत का दो-तिहाई है. इसमें भी दिल्ली-एनसीआर सबसे बड़ा कंजम्पशन बेस बनकर उभरा है. करीब 126 बिलियन डॉलर के मार्केट के साथ दिल्ली अकेले मुंबई और बेंगलुरु के ज्वाइंट मार्केट के बराबर है, जिनकी कुल हिस्सेदारी 134 बिलियन डॉलर है. इसका बड़ा कारण दिल्ली-एनसीआर की विशाल आबादी है, जहां 75 लाख परिवार रहते हैं. मुंबई में यह आंकड़ा 46 लाख का है.
दिल्ली-एनसीआर के परिवार हर साल केवल ट्रांसपोर्टेशन पर 33 बिलियन डॉलर (करीब 3,300 करोड़ रुपये) से ज्यादा खर्च करते हैं. यह आंकड़ा पुणे या अहमदाबाद जैसे शहरों के कुल कंज्मपशन मार्केट से भी ज्यादा है. Many Urban Indias नाम की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि देश के टॉप 100 शहर देश की कुल आबादी का पांचवां हिस्सा भी नहीं हैं. लेकिन वे देश की कुल आमदनी का एक-तिहाई से ज्यादा हिस्सा प्रोड्यूस करते हैं और देश की कुल खपत में उनकी हिस्सेदारी 31 प्रतिशत है. रिपोर्ट में शहरों को उनकी आबादी और एवरेज एनुअल इनकम के बेस पर चार कैटेगरी में बांटा गया है.
पहली कैटेगरी 'बिग सिक्स' की है, इसमें वे शहर शामिल है जिनकी आबादी एक करोड़ से ज्यादा है और एवरेज एनुअल इनकम 23 लाख रुपये है. दूसरी कैटेगरी 'बूमटाउन' जैसे अहमदाबाद, जयपुर, सूरत और पुणे की है, यहां पर एवरेज इनकम 17 लाख रुपये है. इसके बाद 'ब्रेकआउट सिटीज' 14 लाख रुपये और 'फ्रंटियर सिटीज' 12 लाख रुपये की एवरेज एनुअल इनकम के साथ आते हैं. पिछले एक दशक के दौरान देश के शहरों में सबसे बड़ा बदलाव मिड इनकम सेग्मेंट यानी 6 से 36 लाख रुपये सालाना कमाने वालों की संख्या में देखा गया है. इनकी हिस्सेदारी पिछले 10 साल के दौरान 29 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो गई है. अगले कुछ साल के दौरान यह रेश्यो बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा.
इसमें फिलहाल हैदराबाद सबसे आगे है. 36 लाख रुपये से ज्यादा की हायर इनकम वाले परिवारों की हिस्सेदारी भी 3 प्रतिशत से बढ़कर 12 प्रतिशत पर पहुंच गई. दिल्ली, मुंबई और पुणे इस कैटेगरी में सबसे ऊपर हैं, लेकिन रायपुर, थूथुकुडी और कन्नूर जैसे शहर इस सेगमेंट में सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं. रिपोर्ट का सबसे पॉजिटिव पहलू यह है कि टॉप 100 शहरों से कम आय वाले यानी डेढ़ लाख रुपये से कम कमाने वाले परिवार करीब खत्म होने की कगार पर हैं और उनकी हिस्सेदारी घटकर महज 0.3 प्रतिशत रह गई है.