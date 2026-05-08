देर रात काम करने के मामले में इस राज्य के लोग सबसे आगे! बेंगलुरु कारोबारी के बयान पर छिड़ी बहस; जानिए क्या है मामला?

Late Night Shift : भारत के बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में फूड एंड बेवरेज (F&B) इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है. बेंगलुरु जैसे शहरों में रेस्टोरेंट, कैफे देर रात तक खुले रहते हैं. ऐसे में इंडस्ट्री काफी हद तक उन कर्मचारियों पर निर्भर करती है जो लंबी और थकाने वाली शिफ्ट्स में काम करने के लिए तैयार रहते हैं. इसी मुद्दे पर अब सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छिड़ गई है, जब मशहूर फूड ब्रांड्स के को-फाउंडर अभिजीत गुप्ता ने माइग्रेंट लेबर और वर्क कल्चर को लेकर बयान दिया.

क्या बोले अभिजीत गुप्ता?

बिजनेसमैन अभिजीत गुप्ता आयुष वधवा के पॉडकास्ट में पहुंचे थे. बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कर्नाटक के स्थानीय कर्मचारियों में देर रात तक रेस्टोरेंट में काम करने की इच्छा अपेक्षाकृत कम देखने को मिलती है.

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देर रात तक काम करने के लिए तैयार रहते हैं इन राज्यों के लोग

अभिजीत गुप्ता ने कहा कि कर्नाटक की लोकल लेबर फोर्स को रेस्टोरेंट के लेट नाइट आवर्स पसंद नहीं आते, क्योंकि यहां रात 1 बजे तक काम करना पड़ता है. गुप्ता के मुताबिक, वेस्ट बंगाल और नॉर्थईस्ट राज्यों से आने वाले कर्मचारी देर रात तक काम करने के लिए ज्यादा तैयार रहते हैं. उनका कहना था कि कई माइग्रेंट वर्कर्स खास तौर पर कमाने के उद्देश्य से बेंगलुरु आते हैं और इसलिए लंबे घंटे काम करने को तैयार रहते हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि वे सभी स्थानीय कर्मचारियों के बारे में ऐसा नहीं कह रहे. उन्होंने कहा कि कई कन्नड़िगा कर्मचारी भी बेहद मेहनती हैं और लंबे घंटे काम करते हैं.

सोशल मीडिया पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया

पॉडकास्ट का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं. कुछ यूजर्स ने गुप्ता की बातों से सहमति जताई और कहा कि माइग्रेंट वर्कर्स अक्सर परिवार से दूर रहते हैं. इसलिए वे ज्यादा समय काम में बिताना पसंद करते हैं. एक यूजर ने लिखा कि लोकल लोगों के परिवार उनका इंतजार करते हैं, जबकि दूसरे राज्यों से आए लोग सोचते हैं कि कमरे में जाकर क्या करेंगे, इसलिए काम पर ही ज्यादा समय बिताते हैं.

कम वेतन और लंबे घंटों पर उठे सवाल

वहीं कई लोगों ने F&B इंडस्ट्री की कार्य परिस्थितियों पर सवाल उठाए. सोशल मीडिया यूजर्स का कहना था कि कई रेस्टोरेंट माइग्रेंट कर्मचारियों पर इसलिए निर्भर रहते हैं क्योंकि वे कम वेतन में ज्यादा घंटे काम करने को मजबूर होते हैं. एक यूजर ने लिखा, 'कई कर्मचारी 10-14 घंटे काम करते हैं और उन्हें सिर्फ 15-20 हजार रुपये मिलते हैं. यह लगभग आधुनिक गुलामी जैसा है.'

इस पूरे विवाद ने एक बार फिर भारत के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कर्मचारियों की स्थिति, लंबे काम के घंटे, कम सैलरी और वर्क-लाइफ बैलेंस जैसे मुद्दों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में कंपनियों को ऑटोमेशन, बेहतर प्रोसेस और कर्मचारी हितों पर ज्यादा ध्यान देना होगा, ताकि इंडस्ट्री में टिकाऊ और स्वस्थ कार्य संस्कृति विकसित हो सके.