बेंगलुरु में घरों की खरीद में बूम! तीन महीने में 21% ज्यादा बिके फ्लैट

Housing sales : बेंगलुरु का हाउसिंग मार्केट जोर पकड़ रहा है. रियल एस्टेट डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफार्म प्रॉपइक्विटी (PropEquity) की रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई से सितंबर 2025 के बीच यहां 16,840 घर बिके, जो पिछले साल इसी समय 13,966 थे. यानी बिक्री में करीब 21% की बढ़त हुई है. इतना ही नहीं, पूरे साल का आंकड़ा भी मजबूत दिख रहा है. जनवरी से सितंबर 2025 के दौरान बेंगलुरु में 49,559 घर बिके, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये संख्या 46,392 थी. इससे साफ है कि बेंगलुरु का रियल एस्टेट मार्केट लगातार ग्रोथ कर रहा है और लोग यहां घर खरीदने को लेकर पहले से ज्यादा उत्साहित हैं.

बेंगलुरु का रियल एस्टेट मार्केट

त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ रियल एस्टेट डेवलपर्स को उम्मीद है कि साल की आखिरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2025) में बेंगलुरु में घरों की बिक्री और बढ़ेगी. इससे साल का अंत मजबूती से होने की संभावना है. पिछले साल यानी 2024 में बेंगलुरु में 61,116 घर बिके, जो 2023 के 66,600 से कम थे. वहीं, अगर कोविड-19 वाले साल 2020 को देखें तो उस समय बिक्री केवल 34,480 रही थी. लेकिन उसके बाद दबे हुए डिमांड के कारण बाजार ने तेजी पकड़ी. 2021 में बिक्री बढ़कर 43,181 और 2022 में 60,391 यूनिट हो गई थी.

मुंबई और पुणे में होगी कम डिमांड

हालांकि, प्रॉपइक्विटी के आंकड़ों के मुताबिक भारत के टॉप 9 शहरों में जुलाई-सितंबर 2025 के दौरान कुल बिक्री में गिरावट देखने को मिलेगी. इस दौरान बिक्री 4% घटकर 1,00,370 यूनिट रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल इसी समय पर यह 1,05,081 यूनिट थी. इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह मुंबई और पुणे में कम मांग बताई जा रही है.