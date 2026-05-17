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Hindi Newsबिजनेस30 साल बाद मुंबई-बेंगलुरु को मिली नई ट्रेन की सौगात, रेलवे का बड़ा तोहफा; जल्द दौड़ेगी वंदे भारत स्लीपर

30 साल बाद मुंबई-बेंगलुरु को मिली नई ट्रेन की सौगात, रेलवे का बड़ा तोहफा; जल्द दौड़ेगी वंदे भारत स्लीपर

रेल मंत्री ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक की लंबे समय से लंबित मांग अब पूरी हो रही है. इस दौरान उन्होंने ये भी घोषणा की कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच 'वंदे भारत स्लीपर सेवा' भी जल्द शुरू होने की उम्मीद है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 17, 2026, 07:25 PM IST
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Source : X/@IndianRailways
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Bengaluru-Mumbai Express Train Begins : कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन सेवा शुरू कर दी है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार, 17 मई को वर्चुअली इस एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई. रेल मंत्री ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक की लंबे समय से लंबित मांग अब पूरी हो रही है. इस दौरान उन्होंने ये भी घोषणा की कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच 'वंदे भारत स्लीपर सेवा' भी जल्द शुरू होने की उम्मीद है.

कर्नाटक में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मिला बड़ा बढ़ावा

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि हाल के वर्षों में रेलवे बजट में बढ़ोतरी के कारण कर्नाटक में कई परियोजनाओं की रफ्तार तेज हुई है. अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राज्य के 61 रेलवे स्टेशनों का 2,160 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्विकास किया जा रहा है. इनमें से 9 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं. बेंगलुरु कैंटोनमेंट स्टेशन का 485 करोड़ रुपये की लागत से अपग्रेडेशन किया जा रहा है, जबकि यशवंतपुर स्टेशन का पुनर्विकास 367 करोड़ रुपये में चल रहा है. रेल मंत्री के अनुसार, 2014 के बाद से कर्नाटक में करीब 1,750 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बिछाई गई है. वहीं, हासन-मंगलुरु सेक्शन का विद्युतीकरण पूरा हो चुका है और फिलहाल टेस्टिंग जारी है.

बेंगलुरु सबअर्बन रेलवे नेटवर्क पर तेजी

बेंगलुरु सबअर्बन रेलवे प्रोजेक्ट के चारों कॉरिडोर पर काम तेजी से चल रहा है. बैयप्पनहल्ली-चिक्कबनवारा और हीलालिगे-राजानुकुंटे रूट के लिए भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है, जबकि स्टेशनों के निर्माण का काम जारी है. केएसआर बेंगलुरु-देवनहल्ली कॉरिडोर के अलाइनमेंट को रेलवे और राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है. इसके अलावा केंगेरी-व्हाइटफील्ड कॉरिडोर को भी हाल ही में स्वीकृति मिली है और जल्द सर्वे शुरू होगा. ये सबअर्बन नेटवर्क एयरपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, मराठाहल्ली और हेब्बल जैसे प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ेगा.

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वंदे भारत और बुलेट ट्रेन परियोजनाएं

रेल मंत्री ने बताया कि फिलहाल कर्नाटक में 12 जोड़ी वंदे भारत ट्रेनें संचालित हो रही हैं. बेंगलुरु-मंगलुरु रूट पर टेस्टिंग जारी है, जिससे तटीय क्षेत्रों तक बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी. उन्होंने ये भी कहा कि बेंगलुरु-हैदराबाद और बेंगलुरु-चेन्नई बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को मंजूरी मिल चुकी है. भविष्य में मुंबई और बेंगलुरु समेत बड़े शहरों को जोड़ने वाला 7,000 किलोमीटर लंबा हाई-स्पीड रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना है.

कर्नाटक को मिला रिकॉर्ड रेलवे निवेश

रेल राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने कहा कि नई बेंगलुरु-मुंबई ट्रेन सेवा देश के सबसे व्यस्त रेल रूट्स में से एक पर यात्रियों को बड़ी राहत देगी. उन्होंने बताया कि कर्नाटक में 12 जोड़ी वंदे भारत ट्रेनें 14 जिलों को कवर कर रही हैं. थानिसांद्रा में 270 करोड़ रुपये की लागत से वंदे भारत स्लीपर मेंटेनेंस डिपो बनाया जाएगा, जबकि एसएमवीटी बेंगलुरु में 52.73 करोड़ रुपये की लागत से चेयर कार मेंटेनेंस सुविधा विकसित होगी. इसके अलावा बैयप्पनहल्ली-होसुर लाइन डबलिंग, बेंगलुरु के आसपास चौथी लाइन बिछाने और ऑटोमैटिक सिग्नलिंग जैसे कई प्रोजेक्ट्स पर भी काम जारी है.

तेजी से बढ़ रहा रेलवे नेटवर्क

सोमन्ना ने कहा कि कर्नाटक को इस बार 7,748 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड रेलवे बजट मिला है. 2014 के बाद से राज्य में 3,840 किलोमीटर रेलवे लाइन विकसित की गई और 3,742 किलोमीटर रेलमार्ग का विद्युतीकरण किया गया है. उन्होंने बताया कि राज्य में रोड ओवर ब्रिज (ROB) और रोड अंडर ब्रिज (RUB) की संख्या 150 से बढ़कर 707 हो गई है और अगले एक साल में 146 और परियोजनाएं पूरी होने की उम्मीद है. रेलवे अगले तीन वर्षों में सभी लेवल क्रॉसिंग खत्म करने की दिशा में भी काम कर रहा है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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