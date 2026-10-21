/1200 KM का सफर 16 घंटे में, 1 नवंबर से दौड़ेगी नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, किराए, स्टॉपेज, टाइमिंग की पूरी डिटेल

Vande Bharat Express: मुंबई से बेंगलुरु के बीच 1208 किलोमीटर की लंबी दूरी, जिसे तय करने में अब तक 24 से 25 घंटे लग जाते थे, अब सिर्फ 16 घंटे में सफर पूरा होगा. यानी मुंबई से बेंगलुरु पहुंचने में अब आपके करीब 8 घंटे बचेंगे.
दक्षिण भारत में पहली बार दौड़ेगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन
दक्षिण भारत के लिए पहली बार वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ने वाली है. साउथ वेस्टर्न रेलवे 1 नवंबर को बेंगलुरु-मुंबई वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस को चलाने की तैयारी में है. कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच यात्रियों के बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने की तैयारी की जा रही है.
बेंगलुरु-मुंबई स्लीपर ट्रेन में क्या होगा खास
लंबी दूरी को कवर करने के लिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत की गई. बेंगलुरु से मुंबई के बीच ये ट्रेन 1 नवंबर से चलाने की तैयारी है. फेस्टिव सीजन में यात्रियों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए रेलवे ने ये तैयारी की जा रही है. फिलहाल ये प्रस्ताव है. अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो दो बड़े महानगरों के बीच कनेक्टिविटी तेज होगी.
फिलहाल इसे स्पेशल ट्रेन के तौर पर चलाने की तैयारी है, जिसके बाद इसे नियमित तौर पर चलाया जा सकता है. अगर इसे अनुमति मिल जाती है, तो यह ट्रेन दक्षिण भारत में पहली वंदे भारत स्लीपर सर्विस होगी. बेंगलुरु-मुंबई वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस में 16 कोच होंगे. जिसमें से 11 कोच थर्ड AC, 4 कोच सेकेंड AC और एक AC फर्स्ट-क्लास कोच होगी. ट्रेन में कुल 823 बर्थ होंगे.
क्या होगी ट्रेन की टाइमिंग
ट्रेन शाम 7.50 बजे सर एम. विश्वस्वरैया टर्मिनल, बेंगलुरु से चलकर अगले दिन सुबह 11.55 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर पहुंचेगी. रास्ते में यह ट्रेन अनंतपुर, गुंतकल,रायचूर, कलबुर्गी,सोलापुर,पुणे, कल्याण स्टेशन पर रुकेगी.
कितना होगा किराया
ट्रेन के किराए को लेकर फिलहाल आधिकारिक तौर पर कोई ऐलान नहीं किया गया है. माना जा रहा है कि कोच के आधार पर बेंगलुरु से मुंबई का किराया 2,600 और 4,250 रुपये के बीच हो सकता है.