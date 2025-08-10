19 KM लंबे मेट्रो लाइन बनाने में लग गए 8 साल, हर किमी पर ₹400 करोड़ का खर्चा...लंबे इंतजार के बाद आज PM मोदी देंगे येलो लाइन का तोहफा, किराया ₹10 से शुरू
Advertisement
trendingNow12874650
Hindi Newsबिजनेस

19 KM लंबे मेट्रो लाइन बनाने में लग गए 8 साल, हर किमी पर ₹400 करोड़ का खर्चा...लंबे इंतजार के बाद आज PM मोदी देंगे येलो लाइन का तोहफा, किराया ₹10 से शुरू

Bengaluru Metro:  8 सालों का इंतजार खत्म होने जा रहा है.  4 साल की देरी के बाद आज से आईटी सिटी बेंगलुरु के येलो लाइन मेट्रो ( Yellow Line) की शुरुआत होने वाली है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 10, 2025, 11:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

19 KM लंबे मेट्रो लाइन बनाने में लग गए 8 साल, हर किमी पर ₹400 करोड़ का खर्चा...लंबे इंतजार के बाद आज PM मोदी देंगे येलो लाइन का तोहफा, किराया ₹10 से शुरू

Yellow Line Metro: 8 सालों का इंतजार खत्म होने जा रहा है.  4 साल की देरी के बाद आज से आईटी सिटी बेंगलुरु के येलो लाइन मेट्रो ( Yellow Line) की शुरुआत होने वाली है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज कर्नाटक दौरे पर हैं.  पहले वो तीन वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे और फिर मेट्रो लाइन की शुरुआत करेंगे. आरवी रोड (रगिगुड्डा) से बोम्मसंद्रा तक जाने वाली येलो लाइन आज से शुरू हो रहा है. इस मेट्रो लाइन का लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था. चार की देरी के बाद अब ये लोगों के लिए खुलने जा रहा है. उम्मीद है कि इससे बेंगलुरु के भयंकर ट्रैफिक को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी.  

बेंगलुरु मेट्रो का येलो लाइन क्यों है खास ?  

खतरनाक ट्रैफिक जाम को लेकर चर्चा में रहने वाले बेंगलुरु शहर को थोड़ी राहत मिलने वाली है. लंबे इंतजार के बाद बेंगलुरु मेट्रो लाइन का इंतजार खत्म हो रहा है.  19.15 किलोमीटर लंबे इस मेट्रो लाइन  पर लोगों को हाई-स्पीड ट्रेनों से तेज, आरामदायक और आधुनिक सफर का अनुभव मिलेगा और यात्रा समय में बड़ी कमी आएगी.  इस रूट पर 16 मेट्रो स्टेशन होंगे.  
 
येलो लाइन क्यों है इतना जरूरी  

 ये कॉरिडोर साउथ बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक सिटी से जोड़ेगा.  शहर के आईटी हब वाले इलाके जैसे जयादेव, BTM, सेंट्रल सिल्क बोर्ड जैसे इलाके इस रूट से जुड़ेंगे.  बेंगलुरु के येलो लाइन की शुरुआत 2014 में की गई थी.  साल 2017 से इसका काम शुरू हुआ था.  इसकी शुरुआत साल 2021 में होने वाली थी, लेकिन निर्माण में देरी के चलते इसमें चार साल की देरी हो गई और अब 2025 में जाकर इसकी शुरुआत होने जा रही है.  

येलो लाइन बनाने में कितना आया खर्च  

इस 19 किमी लंबे मेट्रो लाइन को बनाने में 7610 करोड़ रुपये खर्च हुए है. यानी हर किमी पर करीब 400 करोड़ रुपये का खर्च आया है. भारी भरकम खर्च के बाद ये लाइन सोमवार से लोगों के लिए खुल जाएगा, जिससे ट्रैफिक में लगने वाला सफर  बहुक कम हो जाएगा.  लोगों को ट्रैफिक जाम से निपटने में मदद मिलेगी.  

बेंगलुरु मेट्रो का कितना होगा किराया

इस मेट्रो लाइन पर रोजाना सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक ट्रेनें 2 मिनट के अंतराल पर चलेगी. इसका  10 रुपये से शुरू होकर अधिकतम 90 रुपये तक होगा. खासबात ये है कि कम किराए में आप ट्रैफिक जाम से बच पाएंगे.  

About the Author
author img
बवीता झा

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

Metro

Trending news

3 वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, नई मेट्रो लाइन की सौगात...PM मोदी का बेंगलुरु दौरा
bengaluru metro
3 वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, नई मेट्रो लाइन की सौगात...PM मोदी का बेंगलुरु दौरा
ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति कैसे बनी, पहलगाम अटैक के अगले दिन 23 अप्रैल को क्या हुआ?
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति कैसे बनी, पहलगाम अटैक के अगले दिन 23 अप्रैल को क्या हुआ?
300KM दूर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, S-400 ने कैसे लगाया निशाना; गिड़गिड़ाने लगा PAK
S-400 air defence system
300KM दूर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, S-400 ने कैसे लगाया निशाना; गिड़गिड़ाने लगा PAK
बतख नहीं सूअर ज्यादा खाने लगे चीनी लोग.. इधर भारत में दिखा असर, शटलकॉक के दाम तिगुने
duck eating
बतख नहीं सूअर ज्यादा खाने लगे चीनी लोग.. इधर भारत में दिखा असर, शटलकॉक के दाम तिगुने
महिलाओं की जिस योजना पर पुरुष ले रहे थे पैसे..उसके लिए डिप्टी CM ने कर दिया नया ऐलान
ladki bahan yojana
महिलाओं की जिस योजना पर पुरुष ले रहे थे पैसे..उसके लिए डिप्टी CM ने कर दिया नया ऐलान
भारत के आर्मी चीफ ने बता दिया... आसिम मुनीर क्यों बन गए PAK के फील्ड मार्शल?
Upendra Dwivedi
भारत के आर्मी चीफ ने बता दिया... आसिम मुनीर क्यों बन गए PAK के फील्ड मार्शल?
आज भी भिगोने के लिए तैयार हैं बादल, एक हफ्ते तक बारिश का अलर्ट! जान लें मौसम अपडेट
today weather update
आज भी भिगोने के लिए तैयार हैं बादल, एक हफ्ते तक बारिश का अलर्ट! जान लें मौसम अपडेट
नागपुर में ढही निर्माणाधीन इमारत, मलबे में दब गए 15-16 लोग; चलाया गया बचाव कार्य
Nagpur news in hindi
नागपुर में ढही निर्माणाधीन इमारत, मलबे में दब गए 15-16 लोग; चलाया गया बचाव कार्य
अपनी औलादों को सरकारी नौकरी और बाकी कश्मीरियों को पत्थर! जानिए हिजबुल चीफ का 'खेल'
DNA
अपनी औलादों को सरकारी नौकरी और बाकी कश्मीरियों को पत्थर! जानिए हिजबुल चीफ का 'खेल'
मुनीर को जिनपिंग पर नहीं ट्रंप पर भरोसा? कैसे बचाएंगे वो; खुद जिनके F-35 में 72 छेद
DNA
मुनीर को जिनपिंग पर नहीं ट्रंप पर भरोसा? कैसे बचाएंगे वो; खुद जिनके F-35 में 72 छेद
;