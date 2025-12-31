Berkshire Hathaway CEO: नोटों से भरी पड़ी है तिजोरी, कौन हैं Greg Abel जो संभालेंगे दुनिया के 9वें सबसे अमीर इंसान की कंपनी

Who Is Greg Abel: दुनिया की सबसे बड़ी और ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनियों में से एक बर्कशायर हैथवे चर्चा में है. अमेरिका की इस बड़ी होल्डिंग कंपनी को नए साल पर अपना नया CEO मिलने जा रहा है. इनका नाम ग्रेग एबेल (Greg Abel) है. जी हां, दुनिया के 9वें सबसे अमीर व्यक्ति (बफेट की नेटवर्थ 149 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 13,38000 करोड़ रुपये) और अमेरिका के दिग्गज निवेशक वॉरेन बफेट (Warren Buffett) 31 दिसंबर 2025 को बर्कशायर हैथवे के सीईओ पद से रिटायर हो रहे हैं और इनके बाद इनकी इस अरबों की कंपनी की कमान यानी इस कंपनी के नए सीईओ Greg Abel ही हैं. आइए जानते हैं कि ग्रेग एबेल कौन हैं और इनकी कुल नेटवर्थ कितनी है.

कौन हैं Greg Abel?

Greg Abel का पूरा नाम ग्रेग एडवर्ड एबेल है. इनका जन्म 1 जून 1962 को कनाडा में अल्बर्टा के एडमोंटन में हुआ था. यह एक कनाडाई बिजनेसमैन हैं, जो अब कुछ ही देर में 97.885 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की बर्कशायर हैथवे कंपनी के CEO की कंमान संभालेंगे. विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, Greg Abel का बचपन एक साधारण परिवार वाले बच्चे की तरह ही रहा. इन्होंने 1984 में अल्बर्टा विश्वविद्यालय से अकाउंटिंग की डिग्री हासिल की. ग्रेग एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो पिछले कई दशकों से बर्कशायर के बैकस्टेज में काम कर रहे हैं और वहां के हीरो बने हुए हैं. यह लंबे समय से वॉरेन बफेट के करीबी सहयोगियों में से एक रहे हैं. बफेट ग्रेग पर काफी विश्वास भी करते हैं और अब यह उनके उतराधिकारी मतलब कि कंपनी का सीईओ बन रहे हैं. बर्कशायर हैथवे की सीईओ बनने से पहले ये इसके वाइस प्रेसडेंट रहे हैं.

Greg Abel Net Worth: 1 बिलियन डॉलर की संपत्ति

अब हम Greg Abel की नेटवर्थ की बात करते हैं. मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि एबेल की संपत्ति में 2022 में हुए एक सौदे के बाद से काफी बढ़ोतरी हुई है. सौदा यह हुआ था कि तब बर्कशायर हैथवे ने बर्कशायर हैथवे एनर्जी में ग्रेग की एक फीसदी हिस्सेदारी को करीब 870 मिलियन डॉलर में खरीदी थी. साल 2025 की ताजा रिपोर्ट और अनुमानों के मुताबिक, ग्रेग एबेल की संपत्ति करीब 1 बिलियन डॉलर है. भारतीय रुपयों में इनकी कुल संपत्ति 8,300 करोड़ रुपये की है. अब सीईओ बनने पर ग्रेग की नेटवर्थ में काफी बढ़त की संभावना है. यहां आप कह सकते हैं कि ग्रेग की तिजोरी नोटों से भरी हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें- Warren Buffett: अखबार बेचे, 11 की उम्र में खरीदा पहला शेयर, आज दुन‍िया के सबसे अमीर शख्‍स में शुमार; नेटवर्थ जान रह जाएंगे दंग

एक शेयर का दाम 45 हजार रुपये

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, वॉरेन बफेट ने 60 साल पहले जब बर्कशायर हैथवे की कमान संभाली थी, तब कंपनी के एक शेयर की कीमत करीब 18 डॉलर थी. आज इसकी एक शेयर की कीमत करीब 505 डॉलर से भी ज्यादा है. भारतीय रुपयों में देखें तो बर्कशायर हैथवे के एक शेयर की कीमत 45 हजार रुपये से अधिक है. बर्कशायर हैथवे का मार्केट कैप फिलहाल 97.885 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है.