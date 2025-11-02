वॉरेन बफे के खजाने में ₹34000000000000 कैश, बर्कशायर हैथवे का मुनाफा 17% बढ़ा

Berkshire Hathaway : अमेरिका के दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे ( Warren Buffett ) की कंपनी बर्कशायर हैथवे ( Berkshire Hathaway ) का मुनाफा इस साल 17% बढ़ गया है. कंपनी के ऑपरेशन में स्थिरता आने और निवेशों पर रिटर्न मिलने से ये बढ़ोतरी हुई है. कंपनी के पास भारी नकदी भंडार हो गया है. पिछले महीने Berkshire Hathaway ने OxyChem में $9.7 बिलियन का निवेश किया था. सितंबर के अंत तक कंपनी के पास $381.7 बिलियन (लगभग ₹34 लाख करोड़) नकद मौजूद था और ये राशि अब तक लगभग स्थिर बनी हुई है.

शनिवार को कंपनी ने $30.796 बिलियन का तिमाही मुनाफा घोषित किया, जो प्रति क्लास A शेयर $21,413 के बराबर है. पिछले वर्ष इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा $26.251 बिलियन (प्रति क्लास A शेयर $18,272) था। कंपनी को इस साल केवल शेयर बिक्री से ही $17.3 बिलियन का अतिरिक्त लाभ हुआ है.

कैसे बढ़ा कैश?

Add Zee News as a Preferred Source

कंपनी का कैश रिजर्व पहली बार इस लेवल पर पहुंचा है. इस दौरान कंपनी की ऑपरेटिंग अर्निंग्स 34 प्रतिशत बढ़कर 13.5 अरब डॉलर पहुंच गई। इसमें इंश्योरेंस अंडरराइटिंग प्रॉफिट में इजाफा का बड़ा हाथ है.

जल्द होगा नेतृत्व परिवर्तन

95 वर्षीय वॉरेन बफे जनवरी में सीईओ पद से रिटायर होंगे, जबकि ग्रेग एबेल (Greg Abel) नए CEO के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे. बफे हालांकि चेयरमैन पद पर बने रहेंगे. वॉरेन बफे की कंपनी Berkshire Hathaway ने अक्टूबर तिमाही में रिकॉर्ड $382 अरब डॉलर की नकदी जमा कर ली है. कंपनी ने तीसरी तिमाही में 34% की बढ़ोतरी के साथ $13.49 अरब डॉलर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दर्ज किया.