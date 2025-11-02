Advertisement
trendingNow12985389
Hindi Newsबिजनेस

वॉरेन बफे के खजाने में ₹34000000000000 कैश, बर्कशायर हैथवे का मुनाफा 17% बढ़ा

पिछले महीने Berkshire Hathaway ने OxyChem में $9.7 बिलियन का निवेश किया था. सितंबर के अंत तक कंपनी के पास $381.7 बिलियन (लगभग ₹34 लाख करोड़) नकद मौजूद था और ये राशि अब तक लगभग स्थिर बनी हुई है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 02, 2025, 05:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वॉरेन बफे के खजाने में ₹34000000000000 कैश, बर्कशायर हैथवे का मुनाफा 17% बढ़ा

Berkshire Hathaway : अमेरिका के दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे ( Warren Buffett ) की कंपनी बर्कशायर हैथवे ( Berkshire Hathaway ) का मुनाफा इस साल 17% बढ़ गया है. कंपनी के ऑपरेशन में स्थिरता आने और निवेशों पर रिटर्न मिलने से ये बढ़ोतरी हुई है.  कंपनी के पास भारी नकदी भंडार हो गया है.  पिछले महीने Berkshire Hathaway ने OxyChem में $9.7 बिलियन का निवेश किया था. सितंबर के अंत तक कंपनी के पास $381.7 बिलियन (लगभग ₹34 लाख करोड़) नकद मौजूद था और ये राशि अब तक लगभग स्थिर बनी हुई है.

शनिवार को कंपनी ने $30.796 बिलियन का तिमाही मुनाफा घोषित किया, जो प्रति क्लास A शेयर $21,413 के बराबर है. पिछले वर्ष इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा $26.251 बिलियन (प्रति क्लास A शेयर $18,272) था। कंपनी को  इस साल केवल शेयर बिक्री से ही $17.3 बिलियन का अतिरिक्त लाभ हुआ है. 

कैसे बढ़ा कैश?

Add Zee News as a Preferred Source

कंपनी का कैश रिजर्व पहली बार इस लेवल पर पहुंचा है. इस दौरान कंपनी की ऑपरेटिंग अर्निंग्स 34 प्रतिशत बढ़कर 13.5 अरब डॉलर पहुंच गई। इसमें इंश्योरेंस अंडरराइटिंग प्रॉफिट में इजाफा का बड़ा हाथ है.

 जल्द होगा नेतृत्व परिवर्तन

95 वर्षीय वॉरेन बफे जनवरी में सीईओ पद से रिटायर होंगे, जबकि ग्रेग एबेल (Greg Abel) नए CEO के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे. बफे हालांकि चेयरमैन पद पर बने रहेंगे. वॉरेन बफे की कंपनी Berkshire Hathaway ने अक्टूबर तिमाही में रिकॉर्ड $382 अरब डॉलर की नकदी जमा कर ली है. कंपनी ने तीसरी तिमाही में 34% की बढ़ोतरी के साथ $13.49 अरब डॉलर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दर्ज किया. 

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Berkshire Hathaway

Trending news

इसरो ने रचा 'बाहुबली' इतिहास, भारत ने स्पेस में भेजा अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट
isro latest news in hindi
इसरो ने रचा 'बाहुबली' इतिहास, भारत ने स्पेस में भेजा अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट
बेंगलुरु में तेज रफ्तार एंबुलेंस का कहर, तोड़ी रेड लाइट, स्कूटर पर बैठे कपल को रौंदा
bengaluru news
बेंगलुरु में तेज रफ्तार एंबुलेंस का कहर, तोड़ी रेड लाइट, स्कूटर पर बैठे कपल को रौंदा
'मेरी जमीन, मेरा मंदिर' चिन्ना तिरुपति मंदिर में भगदड़ पर क्या बोले मुख्य पुजारी
andhra pradesh news in hindi
'मेरी जमीन, मेरा मंदिर' चिन्ना तिरुपति मंदिर में भगदड़ पर क्या बोले मुख्य पुजारी
भारत-इजरायल की डील ने उड़ाए पाकिस्तान के तोते, 8,000 करोड़ का आया है खर्च
india israel deal
भारत-इजरायल की डील ने उड़ाए पाकिस्तान के तोते, 8,000 करोड़ का आया है खर्च
मौत के वक्त किस गिल्ट में था औरंगजेब, क्या थे उसके आखिरी शब्द; कम लोगों को पता होगा
Aurangzeb
मौत के वक्त किस गिल्ट में था औरंगजेब, क्या थे उसके आखिरी शब्द; कम लोगों को पता होगा
देश में शुरू होने वाली है R&D क्रांति, पीएम मोदी लॉन्च करेंगे 1 लाख करोड़ की स्कीम
RDI Scheme
देश में शुरू होने वाली है R&D क्रांति, पीएम मोदी लॉन्च करेंगे 1 लाख करोड़ की स्कीम
लाडो लक्ष्मी योजना 96% महिलाओं के साथ धोखा, AAP नेता अनुराग ढांडा ने उठाए सवाल
Lado Lakshmi Yojana
लाडो लक्ष्मी योजना 96% महिलाओं के साथ धोखा, AAP नेता अनुराग ढांडा ने उठाए सवाल
'भारत के खिलाफ आतंकवाद...,' ट्रंप पर भड़के बाबा रामदेव, स्वदेशी अपनाने पर दिया जोर
US Tariff In India
'भारत के खिलाफ आतंकवाद...,' ट्रंप पर भड़के बाबा रामदेव, स्वदेशी अपनाने पर दिया जोर
भगदड़ पर मंदिर बनाने वाले का विवादित बयान, हादसे को बताया 'Act of god'
World News
भगदड़ पर मंदिर बनाने वाले का विवादित बयान, हादसे को बताया 'Act of god'
आज इतिहास रचेगा ISRO: 'बाहुबली' की लॉन्चिंग भारत के लिए क्यों है जरूरी; कैसे रखा गया
ISRO
आज इतिहास रचेगा ISRO: 'बाहुबली' की लॉन्चिंग भारत के लिए क्यों है जरूरी; कैसे रखा गया