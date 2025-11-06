Advertisement
FD से भी ज्यादा रिटर्न! बदल गया पैसा बनाने का तरीका! इन 3 'सीक्रेट' इन्वेस्टमेंट ऑप्शन्स से बनें अमीर!

Best Investment Options: बदलते दौर और बढ़ती महंगाई में सिर्फ FD पर भरोसा करना समझदारी नहीं हैं. इस दौर में सरकारी और कॉरपोरेट बॉन्ड्स पर भी इन्वेस्ट किया जा सकता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको ऐसे बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन्स के बारे में बताएंगे.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 06, 2025, 01:23 PM IST
Best Investment Options: आज से नहीं, बल्कि कई जेनेरेशन पहले से लोग फिक्स डिपॉजिट (FD) पर विश्वास करते आए हैं. यह सबसे आसान और सुरक्षित इन्वेस्टमेंट का तरीका माना जाता है. इसमें कम जोखिम होता है और रिटर्न भी पहले से तय होते हैं. लेकिन बदलते समय में बाजार और बढ़ती महंगाई के दौर में सिर्फ FD पर भरोसा करना कोई समझदारी नहीं है. ऐसे में इस दौर में कम जोखिम के साथ आप बेहतर रिटर्न चाहते हैं, तो यहां हम आपको ऐसे अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन्स के बारे में बताएंगे.

 

सरकारी बॉन्ड और सिक्योरिटीज (Government Bonds & Government Securities)
सरकारी द्वारा भी कई बॉन्ड्स आते हैं, जिसमें इन्वेस्ट करना फायदेमंद हो सकता है. ये सरकारी बॉन्ड सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में से एक है, क्योंकि इनमें डिफॉल्ट का खतरा नहीं होता है. FD की तरह इनमें भी ब्याज दर पहले से फिक्स होता है. हालांकि बाजार में ब्याज दर बढ़ने से, पुराने बॉन्ड की कीमत घर सकती है. ऐसे में लंबे समय वाले बॉन्ड में ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव ज्यादा दिखता है. ऐसे लोग जो स्थिर और सुरक्षित रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए सरकारी बॉन्ड में इन्वेस्ट करना बेहतर होता है.  

ट्रेजरी बिल्स (Treasury Bills)
ये सरकारी निवेश साधन होते हैं, जिसे छोटे समय के लिए लाया जाता है. ये 91 दिन, 182 दिन या 364 दिन होती है. इसमें ब्याज सीधे नहीं मिलता, बल्कि इन्हें कम दाम पर खरीदा जाता है और मैच्योरिटी पर पूरी कीमत मिलती है. मान लीजिए, अगर आपने ₹990 में बिल खरीदा है और मैच्योरिटी पर ₹1000 मिलता है, तो ₹10 का आपको मुनाफा होता है. ये ऑप्शन छोटे समय के लिए सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर है.

 

कॉरपोरेट बॉन्ड्स और कॉरपोरेट FD
आप कॉरपोरेट बॉन्ड्स और कॉरपोरेट FD के जरिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. इसमें कंपनियां अपने बिजनेस के लिए फंड जुटाने के लिए बॉन्ड या FD जारी करती है. अच्छी बात ये है कि इन पर ब्याज दर नॉर्मल FD से ज्यादा होती है, जैसे 9% से 11% तक. हालांकि यहां, डिफॉल्ट का रिस्क ज्यादा रहता है. इसलिए इन्वेस्टमेंट से पहले कंपनी की क्रेडिट रेटिंग (AAA, AA, आदि) जरूर चेक करना चाहिए. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

TAGS

Best Investment OptionsCorporate bondsgovernment securities

