DINK कपल 25 सालों में कमा सकते हैं 15 करोड़ का फंड, जानें जिंदगी बदलने वाली इन्वेस्टमेंट प्लान

Dink Couple Best Investment Plan: आज के समय में बड़े शहरों में DINK कपल का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. DINK का मतलब है डुअल इनकम नो किड्स. ये वो कपल्स होते हैं, जो पति-पत्नी दोनों ही कमाते हैं और बच्चा न करने का फैसला करते हैं. बच्चा न करने के कारण ऐसे कपल्स आर्थिक रूप से बेहद मजबूत स्थिति में पहुंच सकते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि DINK कपल्स सही प्लानिंग से 25 सालों में 15 करोड़ रुपये का फंड कैसे तैयार कर सकते हैं.

क्यों बढ़ रहा है DINK कपल का ट्रेंड?

DINK कपल वे होते हैं, जो दोनों कमाई करते हैं, लेकिन बच्चा न करने का फैसला करते हैं. आपको बता दें, शहरों में DINK कपल का ट्रेंड ज्यादा बढ़ रहा है, जहां महंगाई और करियर प्रेशर ज्यादा रहता है. कई लोग ऐसे कपल को स्वार्थी भी कहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल दृष्टि से देखें तो ये लाइफस्टाइल ऐसे कपल्स को तेजी से अमीर बना सकती है. बच्चा न होने के कारण काफी खर्च कम होता है और बचत की गुना ज्यादा बढ़ सकता है.

25 साल में 15 करोड़ का फंड

आपको बता दें, यहां हम एक ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बताएंगे, जिसके माध्यम से व्यक्ति 25 सालों में 15 करोड़ का फंड जमा कर सकता है. ये इन्वेस्टमेंट प्लान DINK कपल्स के लिए बेस्ट है, क्योंकि उनके खर्च कम होते हैं. मान लीजिए DINK कपल महीने की सैलरी 2 लाख रुपये है. ऐसे में रोजमर्रा की जरूरतें एक की सैलरी से पूरी की जा सकती है और हर महीने लगभग 1 लाख रुपये SIP में इन्वेस्ट कर देते हैं. इस इन्वेस्टमेंट के अनुसार अगर DINK कपल सालाना लगभग 12 लाख रुपये 25 साल इन्वेस्ट करता है, तो लगभग 12% रिटर्न के साथ, 25 साल बाद उसे लगभग 15 करोड़ से भी ज्यादा मिल सकते हैं.

बच्चा होने से बढ़ जाते हैं खर्चे

अगर यही कपल बच्चों की प्लानिंग करता है, तो स्कूल फीस, मेडिकल खर्च, कपड़े, कोचिंग, ट्यूशन जैसे खर्च तेजी से बढ़ जाते हैं. ऐसे में बचत कम हो जाता है. हालांकि इस स्थिति में भी कपल महीने का 30 से 40 हजार इन्वेस्ट कर सकता है, जिससे 25 साल बाद उसे कुल फंड लगभग 4 से 5 करोड़ रुपये बनेंगे.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.