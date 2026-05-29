कैश लेन-देन में रहिए सावधान, बाजार में बढ़े नकली 500 रुपये के नोट, RBI रिपोर्ट में खुलासा

अगर आप कैश में लेनदेन करते हैं तो सावधान रहिए. बाजार में नकली नोटों का चलन बढ़ रहा है. देश में 500 रुपये के नकली नोटों का चलन बढ़कर 11.2 फीसदी पर पहुंच गया है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है.
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Fake Note: अगर आप कैश में लेनदेन करते हैं तो सावधान रहिए. बाजार में नकली नोटों का चलन बढ़ रहा है. देश में 500 रुपये के नकली नोटों का चलन बढ़कर 11.2 फीसदी पर पहुंच गया है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक देश में 500 रुपये के नोटों का चलन वित्त वर्ष 2025-26 में 11.2 प्रतिशत बढ़ गया.
देश में बढ़े 500 रुपये के नकली नोट
शुक्रवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च 2026 के अंत तक 500 रुपये के नोटों की संख्या बढ़कर 7,05,482 लाख हो गई. एक साल पहले 6,34,458 लाख थी. मूल्य के लिहाज से इन नोटों का कुल चलन 35.27 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष में 31.72 लाख करोड़ रुपये था. आरबीआई ने कहा कि चलन में मौजूद कुल नोटों की संख्या में 500 रुपये के नोटों की हिस्सेदारी 41.2 प्रतिशत रही है, जो सबसे अधिक है. वहीं, मूल्य के आधार पर इनकी हिस्सेदारी 86 प्रतिशत से भी ज्यादा रही.
नकली नोट के मामलों में 20 फीसदी का उछाल
इसी अवधि में 500 रुपये के नकली नोटों का पता चलने के मामलों में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई. कुल मिलाकर बैंकिंग प्रणाली में पकड़े गए नकली नोटों की संख्या 2025-26 में 5.7 प्रतिशत बढ़कर 2,29,746 हो गई, जो एक साल पहले 2,17,396 थी. इनमें 500 रुपये के नकली नोट सबसे अधिक रहे, जिनकी संख्या बढ़कर 1,41,907 हो गई. रिपोर्ट में कहा गया है कि 20 रुपये के नकली नोटों में भी तेज वृद्धि देखी गई, जबकि 100, 50 और 200 रुपये के नकली नोटों में गिरावट दर्ज की गई. 2000 रुपये के नोटों के चलन से बाहर होने के कारण इस मूल्य वर्ग में नकली नोटों के मामले भी काफी कम हो गए.
आरबीआई के अनुसार, 2025-26 के दौरान चलन में मौजूद नोट की मात्रा एवं मूल्य दोनों में क्रमशः 10.5 प्रतिशत एवं 11.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. यह अर्थव्यवस्था में नकदी की मजबूत मांग को दर्शाता है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2000 रुपये के नोटों को वापस लेने के लिए मई 2023 में शुरू की गई इस वित्त वर्ष में भी जारी रही. मार्च 2026 तक इस मूल्य वर्ग के कुल 98.45 प्रतिशत नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ चुके थे.
चलन में कुल कितने सिक्के
सिक्कों के मामले में भी वृद्धि दर्ज की गई है. वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान सिक्कों की कुल संख्या में 4.5 प्रतिशत और मूल्य में 11.4 प्रतिशत की बढ़त रही. एक, दो और पांच रुपये के सिक्के कुल संख्या का करीब 80 प्रतिशत हिस्सा रहे. आरबीआई ने बताया कि 2025-26 में नोटों की छपाई के लिए मांग एक साल पहले की तुलना में कम रही, जिससे छपाई पर होने वाला खर्च एक साल पहले के 6,379 करोड़ रुपये से घटकर 4,875 करोड़ रुपये रह गया. उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई मांग में कमी आई, जबकि 10 रुपये के नोटों की छपाई में बढ़ोतरी हुई. यह छोटे मूल्य के नोटों की बढ़ती जरूरत को दर्शाता है. इसके अलावा, खराब हो चुके नोटों के निपटान में भी करीब 28.6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई.
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