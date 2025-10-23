Advertisement
भाई बहन के प्यार से देश में ₹22000 करोड़ का कारोबार, भाई दूज पर सिर्फ दिल्ली में ₹2800 करोड़ की शॉपिंग

भाई दूज भाई-बहन के बीच प्यार का त्योहार है, लेकिन इस त्योहार से खूब कारोबार भी हुआ है. साल 2025 में भाईदूज के मौके पर  पूरे भारत में इस साल मजबूत कारोबारी माहौल देखने को मिल रहा है. इस दौरान 22,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने का अनुमान है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Oct 23, 2025, 01:45 PM IST
Bhai dooj Sale : भाई दूज भाई-बहन के बीच प्यार का त्योहार है, लेकिन इस त्योहार से खूब कारोबार भी हुआ है. साल 2025 में भाईदूज के मौके पर  पूरे भारत में इस साल मजबूत कारोबारी माहौल देखने को मिल रहा है. इस दौरान 22,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने का अनुमान है. इसमें अकेले दिल्ली का योगदान करीब 2,800 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है. यह जानकारी गुरुवार को कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) की ओर से गुरुवार को दी गई.  

क्या कहती है रिपोर्ट  

इंडस्ट्री बॉडी ने कहा कि भाई और बहन के इस त्योहार को गिफ्ट्स, मिठाईयों और पारंपरिक अनुष्ठान के साथ मनाया जाता है. भाई-बहन के प्यार और स्नेह का प्रतीक भाई दूज का त्योहार गुरुवार को शहरों, कस्बों और गांवों में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया. दिल्ली, मुंबई, जयपुर, अहमदाबाद, लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे और इंदौर सहित प्रमुख शहरों के बाजारों में भारी भीड़ देखी गई और मिठाइयां, उपहार, परिधान, आभूषण और त्योहारी सामान की खरीदारी में उछाल देखा गया.  

कैट के अनुसार, जिन प्रमुख श्रेणियों में अच्छी मांग देखी गई, उनमें मिठाइयां और सूखे मेवे, वस्त्र और साड़ियां, आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू उपकरण और गिफ्ट हैंपर शामिल थे. ट्रैवल, कैब सर्विसेज, रेस्टोरेंट और होटलों में भी व्यावसायिक गतिविधियों में वृद्धि दर्ज की गई. चांदनी चौक से सांसद और कैट के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि भाई दूज न केवल पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करता है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है.  

उन्होंने कहा, भाई दूज केवल एक पारिवारिक त्योहार नहीं है. यह भारतीय संस्कृति की आत्मा है जो पारिवारिक रिश्तों में प्रेम, त्याग और सम्मान की भावना को मजबूत करती है.  खंडेलवाल ने आगे कहा कि इस वर्ष के फेस्टिव सीजन सरकार की 'वोकल फॉर लोकल' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहल को लोगों ने काफी सपोर्ट किया और व्यापारियों ने स्वदेशी उत्पादों की बेचने को प्राथमिकता दी.  

कैट ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में स्वदेशी वस्तुओं की बिक्री में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसमें पारंपरिक मिठाइयों, हाथ से बने उपहारों, सूखे मेवों और हथकरघा परिधान शामिल हैं. फेस्टिव सीजन के व्यापक आर्थिक प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए, खंडेलवाल ने कहा कि ऐसे त्यौहार भारत के गैर-कॉर्पोरेट और गैर-कृषि क्षेत्र की मजबूती को प्रदर्शित करते हैं, जो देश के विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. आईएएनएस

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

