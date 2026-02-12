Bharat Bandh: आज भारत बंद, बैंक खुले या रहेंगे बंद, देशभर में चक्का जाम से बस, ट्रेन, बाजार पर दिखेगा असर, क्या खुलेंगे क्या-क्या रहेंगे बंद ? पूरी डिटेल यहां

Advertisement
Bank Strike Bharat Bandh Today: 12 फरवरी को आपके बैंक से जुड़े कामों में परेशानी हो सकती है. कुछ इलाकों में मार्केट भी बंद रह सकते हैं. स्कूल-कॉलेजों में भी आज पढ़ाई बाधित रह सकती है. देश के कुछ इलाकों में चक्का काम की स्थिति देखने को मिल सकती है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Feb 12, 2026, 08:17 AM IST
Bharat Bandh Latest Update: 12 फरवरी को आपके बैंक से जुड़े कामों में परेशानी हो सकती है. कुछ इलाकों में मार्केट भी बंद रह सकते हैं. स्कूल-कॉलेजों में भी आज पढ़ाई बाधित रह सकती है. देश के कुछ इलाकों में चक्का काम की स्थिति देखने को मिल सकती है. देशभर के 10 से ज्यादा कर्मचारी यूनियन, बैक यूनियन और 30 करोड़ से अधिक कर्मचारी और मजदूर आज हड़ताल पर है. 12 फरवरी को भारत बंद है. किसान यूनियनों ने भी इस बंद का समर्थन किया है. 

12 फरवरी को भारत बंद 

12 फरवरी, गुरुवार को भारत बंद है. देशभर में सरकारी बैंकों में कामकाज प्रभावित रह सकता है. सरकारी दफ्तरों, स्कूल-कॉलेजो, मार्केट, बसो, ट्रांसपोर्ट, सड़कों पर इस भारत बंद का असर दिख सकता है. किसान यूनियन के इस भारत बंद में शामील होने से असर ज्यादा दिखने की उम्मीद है. ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की महासचिव अमरजीत कौर की माने तो इस भारत बंद में 10 कर्मचारी यूनियन और 30 करोड़ वर्कर शामिल है. 600 से अधिक जिलों में बैंकों, सरकारी दफ्तरों, ट्रांसपोर्ट आदि में कामकाज प्रभावित रहेगा.  Gold-Silver Price: ट्रंप के फैसलों ने बिगाड़ा सोने-चांदी का हिसाब-किताब, फिर से रॉकेट बने गोल्ड-सिल्वर, क्या तोड़ेंगे अपना ही रिकॉर्ड ?

12 फरवरी, भारत बंद पर क्या बैंक खुलेंगे या रहेंगे बंद ? 

कर्मचारी औ ट्रेड यूनियनों ने भारत बंद का आवाहन किया है. इस भारत बंद में ऑल इंडिया बैंक एंप्लॉइज एसोसिएशन (AIBEA), ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएसन (AIBOA), बैंक एंप्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया (BEFI) भी इस भारत बंद में शामिल है. इसके अलावा 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन जिसमें इनटक, एआईटीयूसी, एचएमएस, सीटू, एआईयूटीयूसी, टीयूसीसी, एसईडब्ल्यूए, एआईसीसीटीयू, एलपीएफ और यूटीयूसी के शामिल है. इसके अलावा किसान   संगठनों ने भी इस बंद को सपोर्ट किया है. जहां तक बैंकिंग सर्विस की बात है , भारत बंद के दौरान बैंकिंग सर्विस बाधित रहेगी. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI),  UCO बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) ने पहले से ही BSE को इस बारे में जानकारी दे रखी है कि 12 फरवरी को हड़ताल की वजह से उनकी बैंकिंग सर्विस प्रभावित रह सकती है. माना जा रहा है कि देशभर के सरकारी बैंकों में आज कामकाज प्रभावित रहेगा.  

भारत बंद के चलते क्या खुलेंगे क्या रहेंगे बंद  

इस भारत बंद में 30 करोड़ से अधिक कर्मचारी और मजदूर और किसान शामिल है.जिसकी वजह से बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सार्वजनिक सेवाओं पर असर दिख सकता है. सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी नहीं दिख सकते हैं. 12 फरवरी को बंद के स्कूल-कॉलेजों में पढ़ाई बाधित हो सकती है, किसानों और मजदूर संगठनों और ट्रेड यूनियनों की वजह से कुछ इलाकों में बाजार बंद रह सकते हैं, मंडियों में व्यापारी नदारत दिख सकते हैं. 

भारत बंद के दौरान कौन-कौन सी सर्विस रहेगी चालू ? 

भारत बंद के चलते बैंक की शाखा में कामकाज प्रभावित रह सकते हैं, लेकिन एटीएम सर्विस, मोबाइल बैंकिंग , यूपीआई जैसी सर्विस जारी रह सकती है. अस्पताल और जरूरी सर्विस जारी रह सकती है. ट्रेनों की आवाजाही पर कोई असर नहीं दिखेगा. हालांकि स्टेशन, एयरपोर्ट पहुंचने में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है.  हालांकि इमरजेंसी सर्विसेस इस दौरान जारी रहेगी.  अस्पताल, एंबुलेंस, मेडिकल स्टोर, जरूरी सेवाएं इस हड़ताल से प्रभावित नहीं रहेंगी.  वहीं निजी बैंकों में भी कामकाज जारी रहेगी. वहीं कुछ शहरों में चक्का जाम रह सकता है, क्योंकि किसान यूनियन भी इसमें शामिल रहेंगे. कुछ प्रदेशों में स्थानीय मार्केट और रास्ते बंद रह सकते हैं.  बंद की वजह से कुछ इलाकों में चक्का जाम रह सकता है. 

क्या है भारत बंद की वजह  

देशभर में 12 फरवरी को भारत बंद का आवाहन किया गया है. इस बंद की वजह लेबर कोड्स का विरोध है. कर्मचारी यूनियन का कहना है कि लेबर कोड्स के राइट्स कमजोर होते हैं. इसके साथ मनरेगा को बहाल करने और विकसित भारत जी-राम-जी बिल को खत्म करने की मांग के साथ इस भारत बंद का आवाहन किया गया है.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

