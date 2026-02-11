Bharat Bandh: बैंक से लेकर स्कूल-कॉलेज तक...12 फरवरी को चक्का जाम, क्या खुलेंगे, क्या रहेंगे बंद

Bharat Bandh on February 12 : 12 फरवरी, गुरुवार को भारत बंद है. किसान और कर्मचारी यूनियनों ने 12 फरवरी को देशव्यापी बंद का आवाहन किया है. बैंक से लेकर सरकारी दफ्तर तक इस बंद का असर दिखने वाला है. न्यू लेबर कोड समेत अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी संगठनों और किसान यूनियन ने बंद का आवाहन किया है. भारत बंद के दौरान देशभर में बैंकिंग सर्विस, स्कूल-कॉलेजों, ट्रांसपोर्ट पर असर दिखेगा. ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की महासचिव अमरजीत कौर का कहना है कि इस हड़ताल में 10 कर्मचारी यूनियन और 30 करोड़ वर्कर शामिल होंगे. इस हड़ताल में 600 से अधिक जिलों में बैंकों, सरकारी दफ्तरों, ट्रांसपोर्ट आदि में कामकाज प्रभावित रहेगा.

भारत बंद: क्या खुला, क्या रहेगा बंद ?

12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल का आवाहन किया गया है. भारत बंद के दौरान पब्लिक सेक्टर के बैंक जैसे SBI, PNB, केनरा बैंक आदि में कामकाज नहीं होगा. बैंकों में चेक क्लियरेंस से लेकर ड्राफ्ट मेकिंग में परेशानी आ सकती है. सिर्फ बैंकिंग सर्विस ही नहीं बल्कि सरकारी दफ्तरों में भी कामकाज प्रभावित रह सकता है. वहीं कई राज्यों में ट्रांसपोर्ट सर्विस, मार्केट पर भी असर दिख सकता है. कुछ इलाकों में स्कूल और कॉलेजों के बंद रह सकते हैं. हालांकि प्राइवेट सेक्टर के बैंक खुले रहेंगे. निजी कंपनियों के दफ्तर खुले रहेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत बंद में कौन-कौन शामिल ?

भारत बंद में कर्मचारी संगठन के साथ-साथ मजदूर यूनियन और किसान संगठन भी शामिल है. 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के ज्वाइंट फोरम ने हड़ताल का आवाहन किया है. इसमें इनटक, एआईटीयूसी, एचएमएस, सीटू, एआईयूटीयूसी, टीयूसीसी, एसईडब्ल्यूए, एआईसीसीटीयू, एलपीएफ और यूटीयूसी के शामिल है. वहीं बैंक कर्मचारी यूनियन ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयी एसोसिएशन, एआईबीओए और बीईएफआई भी बंद का आवाहन किया है.

क्या है भारत बंद की वजह

देशभर में 12 फरवरी को भारत बंद का आवाहन किया गया है. इस बंद की वजह लेबर कोड्स का विरोध है. कर्मचारी यूनियन का कहना है कि लेबर कोड्स के राइट्स कमजोर होते हैं. इसके साथ मनरेगा को बहाल करने और विकसित भारत जी-राम-जी बिल को खत्म करने की मांग के साथ इस भारत बंद का आवाहन किया गया है.

कौन-कौन सा काम होगा प्रभावित

भारत बंद की वजह से बैंकिंग सर्विस प्रभावित रहती है. हालांकि बैंकों और आरबीआई ने बैंक हॉलिडे की घोषणा नहीं की है, यानी बैंक आधिकारिक तौर पर खुले रहेंगे, लेकिन हड़ताल की वजह से बैंकिंग सर्विस प्रभावित होते हैं. आपको चेक क्लीयरेंस, डिपॉजिट और विड्रॉल में दिक्कत हो सकती है. भारत के कुछ शहरों में स्कूल-कॉलेज बंद रह सकते हैं. वहीं कुछ शहरों में चक्का जाम रह सकता है, क्योंकि किसान यूनियन भी इसमें शामिल रहेंगे. कुछ प्रदेशों में स्थानीय मार्केट और रास्ते बंद रह सकते हैं. स्कूल-कॉलेजों के बंद रहने के लिए आधिकारिक तौर पर कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन बंद की वजह से कुछ इलाकों में चक्का जाम रह सकता है. हॉस्पिटल और एंबुलेस जैसी इमरजेंसी सर्विस जारी रहेगी.