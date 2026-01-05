प्राइस बैंड तय होते ही गदर काट रहा GMP, 9 जनवरी को खुलेगा 2026 का पहला बड़ा IPO, फटाफट चेक करें जरूरी डिटेल्स

Advertisement
trendingNow13064626
BCCL IPO: सरकारी कंपनी Coal India की सहायक कंपनी Bharat Coking Coal Ltd. अपना आईपीओ लेकर आ रही है. यह IPO 9 जनवरी को खुलेगा और इसको सब्सक्राइब करने की आखिरी तारीख 13 जनवरी 2026 है. प्राइस बैंड तय होते ही इसका जीएमपी गदर काट रहा है. 

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Jan 05, 2026, 06:33 PM IST
Bharat Coking Coal IPO : नए साल की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही आईपीओ मार्केट (IPO Market) कई कंपनियों के आईपीओ से गुलजार होने जा रहा है. जी हां, सरकारी कंपनी कोल इंडिया की सहायक कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (Bharat Coking Coal Ltd.) अपना आईपीओ लाने जा रही है. यह आईपीओ साल 2026 का पहला बड़ा और सरकारी कंपनी का आईपीओ है. कंपनी आईपीए के जरिए कुल 1,071.11 करोड़ रुपये जुटाएगी. आईपीओ के लिए प्राइस बैंड भी तय हो गया है. प्राइस बैंड तय होते ही ग्रे मार्केट में यह 'गदर काटने' लगा है. अब आइए Bharat Coking Coal Ltd. IPO से जुड़ी जरूरी जानकारी को जानते हैं.

9 जनवरी को खुलेगा आईपीओ
Bharat Coking Coal IPO मेनबोर्ड का आईपीओ है. इसके खुलने की बात करें तो यह 9 जनवरी से खुलने जा रहा है. मतलब कि निवेशक इस आईपीओ में 9 जनवरी से पैसा लगा सकते हैं. वहीं, इस आईपीओ में पैसा लगाने की आखिरी तारीख (सब्सक्रिप्शन की लास्ट डेट) 13 जनवरी 2026 है. कंपनी इस आईपीओ से 1071.11 करोड़ रुपये प्राइमरी मार्केट से जुटाएगी.     

Bharat Coking Coal IPO Price Band
Bharat Coking Coal IPO के प्राइस बैंड की बात करें तो इसकी जानकारी अब सामने आ गई है. कंपनी ने Bharat Coking Coal IPO के लिए प्राइस बैंड 21 रुपये से 23 रुपये तक तय की है. 

यह भी पढ़ें- Indian Railway: आज से बदला ट्रेन टिकट बुकिंग का नियम, सुबह 8 से शाम 4 बजे तक ये लोग नहीं कर पाएंगे रिजर्वेशन, 12 जनवरी से रेलवे का और सख्त नियम

 

Bharat Coking Coal IPO Lot Size
Bharat Coking Coal IPO का Lot Size 600 शेयरों का है. 

Bharat Coking Coal IPO Sale Type
यह आईपीओ 46.57 करोड़ शेयरों का बुक बिल्ड इश्यू है. अब Bharat Coking Coal IPO की Sale Type की बात करें तो यह Offer For Sale है. 

Bharat Coking Coal IPO GMP 
ग्रे मार्केट को कवर करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के अनुसार, अभी भारत कोकिंग कोल आईपीओ का जीएमपी 16 रुपये है , यह अपडेट 5 जनवरी 2026 शाम 04:58 बजे का है. 23 रुपये के प्राइस बैंड के साथ, भारत कोकिंग कोल आईपीओ का अनुमानित लिस्टिंग मूल्य 39 रुपये (कैप प्राइस + आज का जीएमपी) है. इस जीएमपी के हिसाब से प्रति शेयर 69.57% का लाभ मिल सकता है. लेकिन ध्यान दें यह बस केवल अनुमान है. वास्तविक जानकारी लिस्टिंग के बाद ही पता चलेगी. 

Bharat Coking Coal IPO Allotment 
Bharat Coking Coal IPO के शेयरों का संभावित Allotment 14 जनवरी को हो सकता है. 

यह भी पढ़ें- Venezuela US Tensions: वेनेजुएला संकट से क्या रॉकेट बनेंगे सोने-चांदी, तेल की कीमत में लगेगी आग? जानें एक्सपर्ट ने क्या कहा

 

Bharat Coking Coal IPO Listing Date
Bharat Coking Coal IPO की संभावित लिस्टिंग डेट की बात करें तो इस कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग NSE और BSE पर 16 जनवरी 2026 को हो सकती है. 

BCCL के बारे में
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी. यह कंपनी कोकिंग कोल, नॉन-कोकिंग कोल और धुले हुए कोयले के उत्पादन में लगी हुई है. BCCL कोल इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है. कंपनी का प्राइमरी प्रोडक्ट कोकिंग कोल है, जो स्टील और बिजली उद्योगों की जरूरतों को पूरा करता है. रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में, भारत में कुल घरेलू कोकिंग कोल उत्पादन में बीसीसीएल की हिस्सेदारी 58.50% थी. 

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. Zee News अपने पाठकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है.

