डबल प्राइस पर ल‍िस्‍ट‍ हुआ BCCL का IPO! प्रॉफ‍िट बुक‍िंग के दबाव में धड़ाम; एक्‍सपर्ट ने बताया-बेचें या होल्‍ड करें

डबल प्राइस पर ल‍िस्‍ट‍ हुआ BCCL का IPO! प्रॉफ‍िट बुक‍िंग के दबाव में धड़ाम; एक्‍सपर्ट ने बताया-बेचें या होल्‍ड करें

BCCL Listing: प्रॉफ‍िट बुक‍िंग के ल‍िये न‍िवेशकों की तरफ से शेयर की ब‍िक्री की जा रही है. 45.21 पर ल‍िस्‍ट हुआ आईपीओ ब‍िकवाली के दवाब में करीब 10 प्रत‍िशत टूटकर 40.17 रुपये तक आ गया. हालांक‍ि, बाद में इसमें कुछ तेजी देखी गई.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jan 19, 2026, 01:25 PM IST
BCCL Share Price: भारत कोक‍िंग कोल लिमिटेड (BCCL) के आईपीओ की इंड‍ियन शेयर मार्केट में जबरदस्‍त लिस्टिंग हुई है. कंपनी के शेयर बीएसई (BSE) पर 45.21 रुपये पर लिस्ट हुए, यह आईपीओ की कीमत 23 रुपये से करीब 96.57 प्रतिशत ज्यादा है. एनएसई (NSE) पर शेयर 45 रुपये पर लिस्ट हुआ, यानी इसमें करीब 95.65 प्रतिशत का प्रीमियम देखने को मिला. बीसीसीएल (BCCL) का आईपीओ बोली के तीसरे दिन बंद हुआ और इसे कुल 145 गुना सब्सक्राइब क‍िया गया. आईपीओ में सबसे ज्यादा ड‍िमांड इंस्‍टीट्यूशनल इनवेस्‍टर की तरफ से देखने को म‍िली.

लॉन्च के पहले ही द‍िन हो गया था सब्सक्राइब

साल 2026 का यह पहला ऐसा आईपीओ रहा, जो लॉन्च होने के पहले ही द‍िन पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया. आईपीओ (IPO) के शेयर बाजार में ल‍िस्‍ट‍ होने के साथ ही इसमें ब‍िकवाली का दवाब बढ़ गया. प्रॉफ‍िट बुक‍िंग के ल‍िये न‍िवेशकों की तरफ से शेयर की ब‍िक्री की जा रही है. 45.21 पर ल‍िस्‍ट हुआ आईपीओ ब‍िकवाली के दवाब में करीब 10 प्रत‍िशत टूटकर 40.17 रुपये तक आ गया. हालांक‍ि, बाद में इसमें कुछ तेजी देखी गई. बीसीसीएल (BCCL) का आईपीओ 2026 का पहला मेन-बोर्ड आईपीओ रहा और इसमें सभी तरह के निवेशकों की तरफ से रिकॉर्ड तोड़ ड‍िमांड देखी गई.

प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें?
जी ब‍िजनेस के मैनेजिंग एडिटर और मार्केट एक्सपर्ट अनिल सिंघवी ने बीसीसीएल (BCCL) के आईपीओ को लेकर सुझाव द‍िया क‍ि शॉर्ट-टर्म इनवेस्‍टर प्रति शेयर 32 रुपये का स्टॉप लॉस रख सकते हैं. वहीं, लॉन्ग-टर्म इनवेस्‍टर 30 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं. सिंघवी ने लिस्टिंग गेन को ज्‍यादा से ज्‍यादा करने के लिए तुरंत बेचने के बजाय शेयर को होल्ड करने की सलाह दी. स्टॉक 45.21 रुपये पर खुलने के साथ निवेशकों को पहले ही काफी फायदा हो चुका होगा.

IPO में कुल 1.17 लाख करोड़ रुपये की ब‍िड लगीं
भारत कोक‍िंग कोल (BCCL) के आईपीओ (IPO) में कुल 1.17 लाख करोड़ रुपये की ब‍िड लगीं. इससे यह आईपीओ (IPO) कुल मिलाकर 146.87 गुना सब्सक्राइब हुआ. सब्सक्रिप्शन के हिसाब से यह दूसरा सबसे ज्यादा सब्सक्राइब क‍िया जाने वाला पीएसयू आईपीओ रहा, जबकि कुल बोली राशि के मामले में यह तीसरे नंबर पर रहा. शेयर बाजार के जानकारों का कहना है कि हाल के सालों में क‍िसी भी पब्लिक इश्यू में इतनी ज्यादा ड‍िमांड कम ही देखने को मिली है. इससे इनवेस्‍टर का कंपनी और पीएसयू में निवेश को लेकर भरोसा दिखाई देता है.

21 से 23 रुपये के बीच तय क‍िया प्राइस बैंड
1300 करोड़ रुपये वाला यह आईपीओ पूरी तरह से 'ऑफर फॉर सेल' था, जिसमें प्रमोटर कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने अपने 46.57 करोड़ इक्‍व‍िटी शेयर बेचे. इस आईपीओ का प्राइस बैंड 21 से 23 रुपये के बीच तय किया गया था. आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड हैं. फाइनेंश‍ियल नतीजों की बात करें तो भारत कोकिंग कोल ने 31 मार्च 2025 को खत्म हुए फाइनेंश‍ियल ईयर में 1,240 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफ‍िट दर्ज क‍िया. इससे पहले फाइनेंश‍ियल ईयर 2024 में कंपनी का प्रॉफ‍िट 1,564 करोड़ रुपये और FY 2023 में 665 करोड़ रुपये था. 

