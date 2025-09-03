Bharat Gaurav Train: 25 अक्टूबर अमृतसर से शुरू होगी भारत गौरव ट्रेन, 4 ज्योतिर्लिंग और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के कराए दर्शन, जानें कैसे कराएं बुकिंग?

Fare of Bharat Gaurav Train: आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक धरोहरों को एक साथ अनुभव करने की चाह रखने वालों के लिए भारतीय रेल एक सुनहरा अवसर लेकर आई है. आगामी 25 अक्टूबर 2025 से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चार ज्योतिर्लिंग और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यात्रा पर रवाना होगी. यह विशेष यात्रा नौ दिनों में श्रद्धालुओं को मध्यप्रदेश और गुजरात के प्रमुख तीर्थों व ऐतिहासिक स्थलों तक लेकर जाएगी.

अमृतसर से शुरू होगी भारत गौरव ट्रेन

इस यात्रा की शुरुआत अमृतसर से होगी और यह जलंधर शहर, लुधियाना, चंडीगढ़, अम्बाला छावनी, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली छावनी और रेवाड़ी जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर श्रद्धालुओं को अपने पवित्र गंतव्यों तक पहुँचाएगी. यात्रियों को इस दौरान उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के भी कराएगी दर्शन

इसके बाद यात्रा केवड़िया पहुँचेगी, जहां यात्री आधुनिक भारत की शान और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ की सैर करेंगे. इसके पश्चात यह ट्रेन द्वारका जाएगी, जहां श्रद्धालुओं को द्वारकाधीश मंदिर और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए जाएंगे. अंत में यात्रा सोमनाथ पहुंचेगी, जहाँ प्रसिद्ध सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का पावन दर्शन कराते हुए यह पवित्र सफर पूर्ण होगा.

किफायती रखा गया है किराया

यात्रा के लिए तीन श्रेणियों में सीटें- स्लीपर क्लास (640 सीटें), 3AC स्टैंडर्ड (70 सीटें), और 2AC कम्फर्ट (52 सीटें) उपलब्ध हैं . वहीं किराया भी काफी किफायती रखा गया है. स्लीपर क्लास ₹19,555, 3AC ₹27,815 और 2AC ₹39,410 प्रति व्यक्ति. इस पैकेज में ट्रेन टिकट के साथ-साथ दैनिक भोजन, आरामदायक आवास, दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए एसी/नॉन-एसी बस, टूर एस्कॉर्ट, सुरक्षा एवं प्राथमिक चिकित्सकीय सुविधा आदि शामिल हैं.

भक्ति रस में डूब जाएंगे आप

यह यात्रा श्रद्धालुओं को एक ओर तो प्राचीन मंदिरों और ज्योतिर्लिंगों की भक्ति में डुबो देगी और दूसरी ओर आधुनिक भारत के गौरव ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ से देश की नई पहचान का अनुभव कराएगी. यह यात्रा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि भारतीय संस्कृति, एकता और अध्यात्म की गहरी झलक भी प्रस्तुत करती है.

बुकिंग के लिए ऐसे कर सकते हैं संपर्क

अधिक जानकारी और आरक्षण के लिए यात्री www.irctctourism.com अथवा IRCTC के चंडीगढ़ और नई दिल्ली कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं. सीटें सीमित हैं और मांग अत्यधिक है, इसलिए इच्छुक श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि वे समय रहते अपनी बुकिंग सुनिश्चित करें.