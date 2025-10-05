Advertisement
बदल जायेगा BSNL का हुलिया, 6–8 महीनों में होगा कायाकल्प, सरकार का दावा

भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के 4G नेटवर्क को अगले 6 से 8 महीनों में 5G में अपग्रेड किया जाएगा. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि इस कदम से देशभर में BSNL की कनेक्टिविटी और इंटरनेट स्पीड में बड़ा सुधार होगा.

Oct 05, 2025
BSNL: भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के स्वदेशी रूप से डेवलप 4G नेटवर्क को अगले छह-आठ महीनों में 5G में अपग्रेड कर दिया जाएगा. ये बात टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कही है. कौटिल्य इकोनॉमिक एन्क्लेव 2025 में मंत्री ने कहा कि भारत 4G के उस क्लब में शामिल हो गया है. जिस पर दुनिया की केवल पांच कंपनियों, Huawei, ZTE, सैमसंग, नोकिया और एरिक्सन का दबदबा था. ये कंपनियां चार देशों - स्वीडन, फ़िनलैंड, दक्षिण कोरिया और चीन में स्थित हैं. 

छह से आठ महीनों के भीतर होगा बड़ा बदलाव 

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 92,564 टावरों का अनावरण किया है, जो भारत में कश्मीर को कन्याकुमारी और भरूच को अरुणाचल प्रदेश से हमारे अपने घरेलू 4G स्टैंडर्ड को जोड़ते हैं.

सिंधिया ने कहा, 'आज, भारत अपने खुद के 4G स्टैंडर्ड के साथ इस क्लब में शामिल हो गया है. ये भारत की इनोवेशन कैपिसिटी को बताता है. लेकिन हम आराम नहीं करेंगे. अगले छह से आठ महीनों के भीतर हम इन 4G टावरों को 5G नेटवर्क में बदल देंगे और पूरे भारत में संपूर्ण 5G नेटवर्क क्षमता प्रदान करेंगे.'

यह भी पढ़ें  : मेड इन इंडिया चिप को मिलेगी रफ्तार, सरकार ने नमो सेमीकंडक्टर को दिखाई हरी झंडी

इनोवेशन फल-फूल रहे हैं : सिंधिया 

उन्होंने कहा कि भारत में इनोवेशन फल-फूल रहे हैं, यहां सभी ग्लोबल बड़ी कंपनियां बड़ी संख्या में मौजूद हैं. सिंधिया ने कहा कि हमारे पास घरेलू स्टार्टअप और उद्यमियों से भी इनोवेशन आ रहा है. भारत में अब मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेजी से हो रहा है. आज भारत वास्तव में दुनिया में संचार, AI और सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है. आप इसका बड़ा प्रभाव इंडिया मोबाइल कांग्रेस में देखने वाले हैं.

उन्होंने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC 2025) में 150 देशों के प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेंगे. इसमें लगभग 7,000 डेलीगेट्स, 1,500 एक्सहिबीटर्स, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग के नए मानकों पर बेस्ड इनोवेशन पर बात करेंगे. 

;