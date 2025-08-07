Bharti Airtel Block Deal: भारती एयरटेल (Bharti Airtel Ltd.) की प्रमोटर कंपनी इंडियन कॉन्टिनेंट इन्वेस्टमेंट (Indian Continent Investment) 9,310 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी बेचने का प्‍लान कर रही है. यह डील ब्लॉक डील के जरिये होगा. कंपनी ब्‍लॉक डील के तहत 5 करोड़ शेयर बेचेगी, जो कुल हिस्सेदारी का 0.8% है. शेयर का प्राइस 1,862 रुपये रखा गया है. यह गुरुवार को बंद हुई कीमत 1,922.6 रुपये से 3.15% कम है.

बड़े इनवेस्‍टर्स के ल‍िए आकर्षक हो सकती है डील

इस डील को जेफरीज इंडिया (Jefferies India) और जेपी मॉर्गन इंडिया (JP Morgan India) की तरफ से मैनेज क‍िया जा रहा है. जून 2025 तक इंडियन कॉन्टिनेंट इन्वेस्टमेंट (Indian Continent Investment) के पास एयरटेल में 2.47% हिस्सेदारी थी. इससे पहले 7 नवंबर 2024 को भारती टेलीकॉम ने इंडियन कॉन्टिनेंट से 1.2 फीसदी ह‍िस्‍सेदारी खरीदी थी. एयरटेल की स्थिति मजबूत होने के कारण यह डील बड़े इनवेस्‍टर्स के ल‍िए आकर्षक हो सकती है.

पहली त‍िमाही के नतीजों को घोष‍ित क‍िया

इस महीने की शुरुआत में भारती एयरटेल की तरफ से FY 2026 की पहली त‍िमाही के नतीजों को घोष‍ित क‍िया गया. कंपनी का नेट प्रॉफ‍िट 46% घटकर 5,948 करोड़ रुपये रहा. यह पिछली तिमाही में 11,022 करोड़ रुपये था. हालांकि, एवरेज रेवेन्‍यू पर यूजर (ARPU) 245 रुपये से बढ़कर 250 रुपये हो गया. यह टेलीकॉम कंपनियों को होने वाली आमदनी का बड़ा इशारा होता है.

शेयर का हाल

ब्लॉक डील की खबर से पहले गुरुवार को कारोबारी सत्र के अंत में एयरटेल का शेयर एनएसई पर 0.37% गिरकर 1,922.60 रुपये पर बंद हुआ. निफ्टी 50 सूचकांक में शेयर 0.09% की तेजी देखी गई. पिछले 12 महीने में एयरटेल के शेयर 33.35% बढ़े हैं. 33 एनाल‍िस्‍ट में से 26 ने 'बॉय', तीन ने 'होल्ड' और चार ने 'सेल' की सलाह दी है. शेयर को लेकर एवरेज टारगेट प्राइस 2,088.91 रुपये है. शेयर में करीब 9 प्रत‍िशत की तेजी आ सकती है.