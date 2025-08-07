प्रमोटर फ‍िर बेचेंगे भारती एयरटेल के शेयर, ब्‍लॉक डील के जर‍िये ब‍िकेगी 9,310 करोड़ की ह‍िस्‍सेदारी
Advertisement
trendingNow12871505
Hindi Newsबिजनेस

प्रमोटर फ‍िर बेचेंगे भारती एयरटेल के शेयर, ब्‍लॉक डील के जर‍िये ब‍िकेगी 9,310 करोड़ की ह‍िस्‍सेदारी

Bharti Airtel Share Price: भारती एयरटेल की तरफ से FY 2026 की पहली त‍िमाही के नतीजों को घोष‍ित क‍िया गया. कंपनी का नेट प्रॉफ‍िट 46% घटकर 5,948 करोड़ रुपये रहा. यह पिछली तिमाही में 11,022 करोड़ रुपये था. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 07, 2025, 09:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्रमोटर फ‍िर बेचेंगे भारती एयरटेल के शेयर, ब्‍लॉक डील के जर‍िये ब‍िकेगी 9,310 करोड़ की ह‍िस्‍सेदारी

Bharti Airtel Block Deal: भारती एयरटेल (Bharti Airtel Ltd.) की प्रमोटर कंपनी इंडियन कॉन्टिनेंट इन्वेस्टमेंट (Indian Continent Investment) 9,310 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी बेचने का प्‍लान कर रही है. यह डील ब्लॉक डील के जरिये होगा. कंपनी ब्‍लॉक डील के तहत 5 करोड़ शेयर बेचेगी, जो कुल हिस्सेदारी का 0.8% है. शेयर का प्राइस 1,862 रुपये रखा गया है. यह गुरुवार को बंद हुई कीमत 1,922.6 रुपये से 3.15% कम है.

बड़े इनवेस्‍टर्स के ल‍िए आकर्षक हो सकती है डील

इस डील को जेफरीज इंडिया (Jefferies India) और जेपी मॉर्गन इंडिया (JP Morgan India) की तरफ से मैनेज क‍िया जा रहा है. जून 2025 तक इंडियन कॉन्टिनेंट इन्वेस्टमेंट (Indian Continent Investment) के पास एयरटेल में 2.47% हिस्सेदारी थी. इससे पहले 7 नवंबर 2024 को भारती टेलीकॉम ने इंडियन कॉन्टिनेंट से 1.2 फीसदी ह‍िस्‍सेदारी खरीदी थी. एयरटेल की स्थिति मजबूत होने के कारण यह डील बड़े इनवेस्‍टर्स के ल‍िए आकर्षक हो सकती है.

पहली त‍िमाही के नतीजों को घोष‍ित क‍िया
इस महीने की शुरुआत में भारती एयरटेल की तरफ से FY 2026 की पहली त‍िमाही के नतीजों को घोष‍ित क‍िया गया. कंपनी का नेट प्रॉफ‍िट 46% घटकर 5,948 करोड़ रुपये रहा. यह पिछली तिमाही में 11,022 करोड़ रुपये था. हालांकि, एवरेज रेवेन्‍यू पर यूजर (ARPU) 245 रुपये से बढ़कर 250 रुपये हो गया. यह टेलीकॉम कंपनियों को होने वाली आमदनी का बड़ा इशारा होता है.

शेयर का हाल
ब्लॉक डील की खबर से पहले गुरुवार को कारोबारी सत्र के अंत में एयरटेल का शेयर एनएसई पर 0.37% गिरकर 1,922.60 रुपये पर बंद हुआ. निफ्टी 50 सूचकांक में शेयर 0.09% की तेजी देखी गई. पिछले 12 महीने में एयरटेल के शेयर 33.35% बढ़े हैं. 33 एनाल‍िस्‍ट में से 26 ने 'बॉय', तीन ने 'होल्ड' और चार ने 'सेल' की सलाह दी है. शेयर को लेकर एवरेज टारगेट प्राइस 2,088.91 रुपये है. शेयर में करीब 9 प्रत‍िशत की तेजी आ सकती है. 

About the Author
author img
क्रियांशु सारस्वत

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Bharti Airtel

Trending news

10वीं क्लास के 24 दोस्त, 35 सालों के बाद रियूनियन के लिए पहुंचे उत्तरकाशी और फिर...
Maharashtra
10वीं क्लास के 24 दोस्त, 35 सालों के बाद रियूनियन के लिए पहुंचे उत्तरकाशी और फिर...
CJI कोई डाकघर नहीं...जस्टिस वर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दिया बड़ा झटका
Supreme Court
CJI कोई डाकघर नहीं...जस्टिस वर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दिया बड़ा झटका
उत्तरकाशी बना 'रिसर्च लैब': कागजों पर बनता रह गया अर्ली वॉर्निंग सिस्टम
Uttarakhand
उत्तरकाशी बना 'रिसर्च लैब': कागजों पर बनता रह गया अर्ली वॉर्निंग सिस्टम
बिहार ने दिया विपक्ष को एकजुट होने का मौका तो एक्टिव हुई कांग्रेस, BJP को टेंशन?
Congress News
बिहार ने दिया विपक्ष को एकजुट होने का मौका तो एक्टिव हुई कांग्रेस, BJP को टेंशन?
'नहीं पच रही है हार...' राहुल पर BJP का करारा प्रहार, EC पर लगाया था गड़बड़ी का आरोप
Rahul Gandhi
'नहीं पच रही है हार...' राहुल पर BJP का करारा प्रहार, EC पर लगाया था गड़बड़ी का आरोप
26 केस, सांसद की चेन लूटी और अब जेल! कैसे बना मामूली सेल्समैन बना क्राइम की दुनिया..
TN Congress MP gold chain theft
26 केस, सांसद की चेन लूटी और अब जेल! कैसे बना मामूली सेल्समैन बना क्राइम की दुनिया..
अब ChatGPT ऐसे सवालों के नहीं देगा जवाब, लाखों लोग होंगे प्रभावित; हैरान कर देगी वजह
ChatGPT
अब ChatGPT ऐसे सवालों के नहीं देगा जवाब, लाखों लोग होंगे प्रभावित; हैरान कर देगी वजह
26/11 के आरोपी राणा को कोर्ट से बड़ी राहत, रिश्तों की दुहाई काम आई; मन की मुराद पूरी
26/11 Mumbai attack
26/11 के आरोपी राणा को कोर्ट से बड़ी राहत, रिश्तों की दुहाई काम आई; मन की मुराद पूरी
सामने बैठे थे CJI,तभी आई दलील, बांट दिए जाएं 23,000 करोड़,कोर्ट रूम में पसरा सन्नाटा
Supreme Court News
सामने बैठे थे CJI,तभी आई दलील, बांट दिए जाएं 23,000 करोड़,कोर्ट रूम में पसरा सन्नाटा
जान बचाकर थाने पहुंचा 60 साल का बुजुर्ग, अगले दिन पुलिस स्टेशन में ही मिली लाश
Coimbatore
जान बचाकर थाने पहुंचा 60 साल का बुजुर्ग, अगले दिन पुलिस स्टेशन में ही मिली लाश
;