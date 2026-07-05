/भूटान ने रिजेक्ट किया भारत का E20 पेट्रोल? इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल एक्सपोर्ट पर अब आया सरकार का जवाब

India E 20 Petrol Controversy: भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग वाली E20 पेट्रोल को लेकर काफी विवाद बढ़ गया है. इसे लेकर विरोध शुरू हो गया है. गाड़ी की माइलेज से लेकर उसकी सुरक्षा को लेकर लोग लोग सवाल कर रहे हैं. खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने E20 पेट्रोल को एक्सपेरिमेंट माना और नतीजे अगले साल आने की बात कही. एक और खबर आई कि भूटान ने भारत के ई-20 पेट्रोल लेने से इनकार कर दिया. अब इस खबर पर सरकार का स्पष्टीकरण आ गया है.
क्या भूटान ने भारत के E20 पेट्रोल लेने ने किया इनकार ?
भूटानी मीडिया वेबसाइट thebhutanese ने दावा किया कि भूटान की सरकार ने भारत से E20 पेट्रोल का आयात नहीं करने का फैसला किया है. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि समस्या E20 का विरोध नहीं है, बल्कि उन्हें सुरक्षित रूप से स्टोर करने की चुनौती से है. रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया कि भूटान ने भारत से अपील की है कि उन्हें पुराना और नॉर्मल पेट्रोल ही सप्लाई किया जाए.
भूटान के इनकार पर भारत सरकार का जवाब
भारत के पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक भूटान की ओर से E20 फ्यूल का दावा गलत है. मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा है कि भारतीय तेल कंपनियों की ओर से ऐसा कोई ऑफर नहीं दिया गया है. ना ही भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव है. सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे दावों और भूटानी मीडिया की खबरों का पूरी तरह से खंडन कर दिया है. सरकार की दलील से साफ है कि भारत फिलहाल ई20 पेट्रोलों के निर्यात की तैयारी नहीं कर रहा है. ऐसे में भूटानी मीडिया के दावों को खारिज कर दिया गया है. गौरतलब है कि पेट्रोल में 20 फीसदी इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर विवाद हो रहा है. लोग E20 पेट्रोल के कम माइलेज और गाड़ियों के कलपुर्जे को लेकर सवाल उठा रहे हैं. वहीं सरकार तेल के आयात को कम करने लिए इसे बढ़ा दे रही है.