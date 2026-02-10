अगर आप जनरल टिकट लेते हैं तो पढ़ लें ये खबर, रेलवे ने किया बड़ा बदलाव; लॉन्च हुआ नया ऐप

Advertisement
साउथर्न रेलवे ने कहा है कि सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स (CRIS) के फीचर अपग्रेड के तहत 1 मार्च से UTS मोबाइल ऐप बंद कर दिया जाएगा. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे परेशानी से बचने के लिए टिकटिंग और उससे जुड़ी सेवाओं के लिए RailOne ऐप पर स्विच करें.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 10, 2026, 09:35 PM IST
Indian Railways :  इंडियन रेलवे ने पैसेंजर्स से RailOne ऐप इस्तेमाल करने की अपील की है. भारतीय रेलवे ने बताया है कि UTSonMobile ऐप 1 मार्च से धीरे-धीरे बंद हो जाएगा. RailOne ऐप में साइन इन करने के लिए मौजूदा IRCTC या UTS क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है. सदर्न रेलवे ने कहा कि बुकिंग, ट्रैकिंग, खाने की सर्विस और शिकायत सुलझाने का काम एक ही जगह पर लाकर RailOne मेहनत काफी कम करता है. समय बचाता है और पैसेंजर के अनुभव को बेहतर बनाता है.

UTS ऐप बंद होने के शुरुआती दौर में सीजन टिकट बुकिंग और रिन्यूअल और नए यूजर रजिस्ट्रेशन को बंद कर दिया गया था. इसके बाद प्लेटफॉर्म  टिकट बुकिंग और R-वॉलेट टॉप-अप को बंद कर दिया गया है. हालांकि ऐप, ऐप स्टोर में अभी भी उपलब्ध है. UTS ऐप पर यूजर्स का मौजूदा R-वॉलेट बैलेंस पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा और RailOne ऐप पर इस्तेमाल के लिए उपलब्ध रहेगा.

साउथर्न रेलवे ने कहा है कि सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स (CRIS) के फीचर अपग्रेड के तहत 1 मार्च से UTS मोबाइल ऐप बंद कर दिया जाएगा. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे परेशानी से बचने के लिए टिकटिंग और उससे जुड़ी सेवाओं के लिए RailOne ऐप पर स्विच करें.

RailOne ऐप की खास बातें

पैसेंजर एक ही ऐप का इस्तेमाल करके आसानी से रिजर्व, अनरिजर्व और प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर सकते हैं. बुकिंग प्रोसेस आसान और सुरक्षित होगा, इसमें UPI, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, R-वॉलेट और नेट बैंकिंग जैसे कई पेमेंट ऑप्शन होंगे. इस ऐप पर ट्रेन का लाइव स्टेटस, देरी और आने-जाने का अपडेटेड टाइम, कोच की रियल-टाइम पोजीशन और प्लेटफॉर्म की जानकारी मिलेगी. पैसेंजर PNR स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं. कैंसलेशन मैनेज कर सकते हैं और रिफंड स्टेटस मॉनिटर कर सकते हैं. 

RailOne पैसेंजर को IRCTC-अप्रूव्ड वेंडर से सीधे अपनी सीट पर खाना ऑर्डर करने की सुविधा देता है. इंटीग्रेटेड RailMadad सपोर्ट के जरिए शिकायतें, फीडबैक और सर्विस रिक्वेस्ट आसानी से दर्ज की जा सकती हैं.

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

Indian railways

