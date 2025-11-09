घोटालेबाज मेहुल चोकसी को कोर्ट से लगा बड़ा झटका, नीलाम होंगी ₹46 करोड़ की 13 प्रॉपर्टी

Big Blow to Mehul Choksi : PNB घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी को एक और बड़ा झटका लगा है. स्पेशल PMLA कोर्ट ने गीतांजलि जेम्स लिमिटेड (Gitanjali Gems Limited) के आधिकारिक लिक्विडेटर को कंपनी की करीब 13 संपत्तियों की नीलामी की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया है कि नीलामी से मिलने वाली राशि को स्पेशल कोर्ट के नाम से फिक्स डिपॉजिट के रूप में रखा जाए.

पहले भी मिली थी नीलामी की अनुमति

इससे पहले फरवरी में भी कोर्ट ने इसी तरह की एक याचिका को मंजूरी दी थी, जिसमें लिक्विडेटर को गीतांजलि जेम्स की संपत्तियों का वैल्यूएशन और नीलामी की अनुमति दी गई थी.

₹46 करोड़ की हैं संपत्तियां

कोर्ट के मुताबिक, जिन 13 संपत्तियों की नीलामी की जाएगी, उनकी कुल अनुमानित कीमत करीब ₹46 करोड़ है. इन संपत्तियों में शामिल हैं-

मुंबई के बोरीवली स्थित प्रोजेक्ट Tatva Urja के चार फ्लैट.

भारत डायमंड बोरस (Bharat Diamond Bourse) में स्थित एक प्रॉपर्टी और 14 कार पार्किंग.

गोरगांव (ईस्ट) के Virwani Industrial Estate में छह गाला और उद्योग नगर, गोरेगाव में एक गाला शामिल है.

कोर्ट ने जताई मूल्य घटने की आशंका

विशेष न्यायाधीश एवी गुजराथी ने अपने आदेश में कहा, 'अगर संपत्ति को यूं ही खाली और बिना रखरखाव के छोड़ा जाता है तो उसकी कीमत निश्चित रूप से घटेगी.'

मेहुल चोकसी की दलीलें

मेहुल चोकसी 2 जनवरी 2018 को भारत छोड़कर चला गया था. उसका दावा है कि वह बेहतर चिकित्सा उपचार के लिए विदेश गया था, न कि मुकदमे से बचने के लिए. चोकसी के वकीलों का कहना है कि उसे फरार घोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है और वह स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा है, जिसके कारण भारत लौटना संभव नहीं है.

CBI और ED के मामले

पहले CBI ने चोकसी पर PNB से धोखाधड़ी कर फर्जी तरीके से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoU) हासिल करने का मामला दर्ज किया था. इसके बाद ED (प्रवर्तन निदेशालय) ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की.

चोकसी की तीन कंपनियां. गीतांजलि गेम्स,गीली इंडिया और नक्षत्र ब्रैंड्स पर आरोप है कि उन्होंने ₹3,011.39 करोड़ के फर्जी LoU हासिल किए और बाद में क्रेडिट लिमिट बढ़ाकर ₹3,086.24 करोड़ कर ली थी. अब कोर्ट के इस आदेश के बाद, चोकसी की संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और मिलने वाली राशि स्पेशल कोर्ट के नियंत्रण में रखी जाएगी.