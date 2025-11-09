Advertisement
trendingNow12994482
Hindi Newsबिजनेस

घोटालेबाज मेहुल चोकसी को कोर्ट से लगा बड़ा झटका, नीलाम होंगी ₹46 करोड़ की 13 प्रॉपर्टी

PNB Fraud Case: मेहुल चोकसी 2 जनवरी 2018 को भारत छोड़कर चला गया था. उसका दावा है कि वह बेहतर चिकित्सा उपचार के लिए विदेश गया था, न कि मुकदमे से बचने के लिए. चोकसी के वकीलों का कहना है कि उसे फरार घोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 09, 2025, 07:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घोटालेबाज मेहुल चोकसी को कोर्ट से लगा बड़ा झटका, नीलाम होंगी ₹46 करोड़ की 13 प्रॉपर्टी

Big Blow to Mehul Choksi :  PNB घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी को एक और बड़ा झटका लगा है. स्पेशल PMLA कोर्ट ने गीतांजलि जेम्स लिमिटेड (Gitanjali Gems Limited) के आधिकारिक लिक्विडेटर को कंपनी की करीब 13 संपत्तियों की नीलामी की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया है कि नीलामी से मिलने वाली राशि को स्पेशल कोर्ट के नाम से फिक्स डिपॉजिट के रूप में रखा जाए.

पहले भी मिली थी नीलामी की अनुमति

इससे पहले फरवरी में भी कोर्ट ने इसी तरह की एक याचिका को मंजूरी दी थी, जिसमें लिक्विडेटर को गीतांजलि जेम्स की संपत्तियों का वैल्यूएशन और नीलामी की अनुमति दी गई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

₹46 करोड़ की हैं संपत्तियां

कोर्ट के मुताबिक, जिन 13 संपत्तियों की नीलामी की जाएगी, उनकी कुल अनुमानित कीमत करीब ₹46 करोड़ है. इन संपत्तियों में शामिल हैं- 

मुंबई के बोरीवली स्थित प्रोजेक्ट Tatva Urja के चार फ्लैट.
भारत डायमंड बोरस (Bharat Diamond Bourse) में स्थित एक प्रॉपर्टी और 14 कार पार्किंग.
गोरगांव (ईस्ट) के Virwani Industrial Estate में छह गाला और उद्योग नगर, गोरेगाव में एक गाला शामिल है.

कोर्ट ने जताई मूल्य घटने की आशंका

विशेष न्यायाधीश एवी गुजराथी ने अपने आदेश में कहा, 'अगर संपत्ति को यूं ही खाली और बिना रखरखाव के छोड़ा जाता है तो उसकी कीमत निश्चित रूप से घटेगी.'

मेहुल चोकसी की दलीलें 

मेहुल चोकसी 2 जनवरी 2018 को भारत छोड़कर चला गया था. उसका दावा है कि वह बेहतर चिकित्सा उपचार के लिए विदेश गया था, न कि मुकदमे से बचने के लिए. चोकसी के वकीलों का कहना है कि उसे फरार घोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है और वह स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा है, जिसके कारण भारत लौटना संभव नहीं है.

CBI और ED के मामले

पहले CBI ने चोकसी पर PNB से धोखाधड़ी कर फर्जी तरीके से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoU) हासिल करने का मामला दर्ज किया था. इसके बाद ED (प्रवर्तन निदेशालय) ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की.

चोकसी की तीन कंपनियां. गीतांजलि गेम्स,गीली इंडिया और नक्षत्र ब्रैंड्स पर आरोप है कि उन्होंने ₹3,011.39 करोड़ के फर्जी LoU हासिल किए और बाद में क्रेडिट लिमिट बढ़ाकर ₹3,086.24 करोड़ कर ली थी. अब कोर्ट के इस आदेश के बाद, चोकसी की संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और मिलने वाली राशि स्पेशल कोर्ट के नियंत्रण में रखी जाएगी.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Mehul Choksi

Trending news

किसके सिर पर बंधेगा बिहार के चुनावी नतीजों में जीत का सेहरा? दिग्गज नेता ने बताया
vote Chori
किसके सिर पर बंधेगा बिहार के चुनावी नतीजों में जीत का सेहरा? दिग्गज नेता ने बताया
आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, फिर भी नहीं क्यों नहीं बने डॉग शेल्टर?
Stray dogs
आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, फिर भी नहीं क्यों नहीं बने डॉग शेल्टर?
कंपकंपाती सर्दी का जल्द होगा अटैक, कोहरे को लेकर हो जाएं अलर्ट, कितना तंग करेगी ठंड
Weather
कंपकंपाती सर्दी का जल्द होगा अटैक, कोहरे को लेकर हो जाएं अलर्ट, कितना तंग करेगी ठंड
अंगोला पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू का भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर रहेगा फोकस
Droupadi Murmu
अंगोला पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू का भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर रहेगा फोकस
पीएम मोदी ने आडवाणी से उनके जन्मदिन पर की मुलाकात, थरूर ने भी बांधे तारीफों के पुल
Lal Krishna Advani
पीएम मोदी ने आडवाणी से उनके जन्मदिन पर की मुलाकात, थरूर ने भी बांधे तारीफों के पुल
महादेव ऐप में स्टेट मॉनिटरिंग सेल को बड़ी सफलता, जयसिंह शंकरा को किया गिरफ्तार
Gujarat
महादेव ऐप में स्टेट मॉनिटरिंग सेल को बड़ी सफलता, जयसिंह शंकरा को किया गिरफ्तार
महादेव ऐप में स्टेट मॉनिटरिंग सेल को बड़ी सफलता, जयसिंह शंकरा को किया गिरफ्तार
Gujarat
महादेव ऐप में स्टेट मॉनिटरिंग सेल को बड़ी सफलता, जयसिंह शंकरा को किया गिरफ्तार
कच्छ में बड़ा ट्रेन हादसा टला, भुज से बरेली जा रही रेल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग
Train
कच्छ में बड़ा ट्रेन हादसा टला, भुज से बरेली जा रही रेल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग
'सफेद कोट' की आड़ में लोगों की जान लेने की तैयारी में था आदिल? कैसे आ गया पकड़ में
jammu kashmir news
'सफेद कोट' की आड़ में लोगों की जान लेने की तैयारी में था आदिल? कैसे आ गया पकड़ में
DNA: कश्मीर में आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन, नहीं बचेगा टेरर का कोई भी रहनुमा!
Kashmir
DNA: कश्मीर में आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन, नहीं बचेगा टेरर का कोई भी रहनुमा!