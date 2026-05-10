दिल्ली-NCR यात्रियों को मिली बड़ी सौगात; दिल्ली-फरीदाबाद के बीच दौड़ेगी नई MEMU ट्रेन, ट्रैफिक और मेट्रो की भीड़ से मिलेगा छुटकारा

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Big Boost for Delhi NCR Commuters : दिल्ली-NCR में रोज सफर करने वाले हजारों यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली और फरीदाबाद के बीच नई MEMU ट्रेन सेवा को मंजूरी दे दी है. इस नई ट्रेन के शुरू होने से यात्रियों को तेज, सस्ता और सुविधाजनक सफर मिलेगा. वहीं, मेट्रो और सड़क ट्रैफिक पर भी दबाव कम होने की उम्मीद है. रेलवे बोर्ड की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक ट्रेन नंबर 64038/64037 दिल्ली-फरीदाबाद MEMU का रोजाना संचालन किया जाएगा. सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इसे जल्द शुरू किया जा सकता है.
क्या रहेगा ट्रेन का टाइमिंग?
64038 दिल्ली–फरीदाबाद MEMU
दिल्ली से रवाना: सुबह 10:30 बजे
फरीदाबाद पहुंचेगी: सुबह 11:45 बजे
64037 फरीदाबाद–दिल्ली MEMU
फरीदाबाद से रवाना: दोपहर 2:00 बजे
दिल्ली पहुंचेगी: दोपहर 3:45 बजे
रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस रूट पर 12 कोच वाली MEMU रेक चलाई जाएगी. ये फिलहाल दिल्ली-शामली रूट पर इस्तेमाल हो रही है.
किन स्टेशनों से होकर गुजरेगी ट्रेन?
नई MEMU ट्रेन दिल्ली-NCR के कई अहम स्टेशनों से होकर गुजरेगी, जिनमें शामिल हैं:
सदर बाजार
नई दिल्ली
शिवाजी ब्रिज
तिलक ब्रिज
हजरत निजामुद्दीन
ओखला
तुगलकाबाद
फरीदाबाद
यात्रियों को कैसे होगा फायदा?
दिल्ली और फरीदाबाद के बीच सफर करने वाले लोग लंबे समय से मेट्रो की भारी भीड़, ट्रैफिक जाम और लोकल ट्रेनों की कमी से परेशान थे. नई MEMU सेवा शुरू होने के बाद:
मेट्रो में भीड़ कम होगी
सड़क ट्रैफिक का दबाव घटेगा
यात्रियों को सस्ता सफर मिलेगा
ऑफिस जाने वालों और छात्रों का समय बचेगा
क्या होती है MEMU ट्रेन?
MEMU यानी मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीप्ल यूनिट एक इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन होती है. ये कम और मध्यम दूरी के सफर के लिए चलाई जाती है. इसमें अलग इंजन की जरूरत नहीं होती. इससे ट्रेन तेजी से रफ्तार पकड़ती है और बार-बार रुकने वाले रूट पर बेहतर प्रदर्शन करती है. आधुनिक MEMU ट्रेनों में LED लाइट, CCTV कैमरे, GPS आधारित सूचना सिस्टम और बायो-टॉयलेट जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं.