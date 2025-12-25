फ्रेशर्स के लिए खुशखबरी! Infosys टैलेंटेड ग्रेजुएट्स को देगी ₹21 लाख का सालाना पैकेज

Advertisement
Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 25, 2025, 03:58 PM IST
Salary Hike For Freshers : IT सेक्टर में फ्रेशर्स इंजीनियरों के लिए एक अच्छी खबर है. दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी Infosys ने एंट्री-लेवल सैलरी में बड़ा इजाफा करते हुए  स्पेशलाइज्ड टेक रोल्स के लिए ₹21 लाख तक का सालाना पैकेज ऑफर किया है. मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, Infosys ने AI-फर्स्ट कैपिसिटी को मजबूत करने के लिए अपने फ्रेशर्स के सैलरी पैकेज बढ़ा दिए हैं.  टेक कंपनी स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी रोल्स के लिए सालाना 21 लाख रुपये तक का पैकेज दे रही है. ये भारत में IT फर्मों में सबसे अधिक एंट्री-लेवल सैलरी है.

मनीकंट्रोल की रिपोर्ट में कहा गया है कि इन्फोसिस 2025 के इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स के लिए स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी रोल्स के लिए टैलेंट को हायर करने के लिए एक ऑफ-कैंपस हायरिंग ड्राइव शुरू करेगी. इन रोल्स में स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर (L1 से L3) और डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर (ट्रेनी) शामिल हैं. ये पद कंप्यूटर साइंस, IT और ECE और EEE जैसी चुनिंदा ब्रांच के BE, BTech, ME, MTech, MCA और इंटीग्रेटेड MSc ग्रेजुएट्स के लिए खुले हैं.

स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर को 21 लाख रुपये तक का पैकेज

जिस रोल्स के लिए Infosys 21 लाख रुपये तक का पैकेज दे रही है. वो है स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर L3 (ट्रेनी).  स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर L2 (ट्रेनी) 16 LPA पर और स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर L1 (ट्रेनी) 11 LPA पर हायर करेगी. डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर (ट्रेनी) के रोल्स के लिए 7 LPA का कंपनसेशन देगी है. Infosys ग्रुप के CHRO शाजी मैथ्यू ने बताया कि कंपनी अपनी सभी सर्विस लाइनों में AI-फर्स्ट रणनीति अपना रही है, जिससे मौजूदा वर्कफोर्स को अपस्किल करने के साथ-साथ स्पेशलाइज़्ड स्किल्स वाले डिजिटल रूप से जानकार टैलेंट को हायर करने की जरूरत बढ़ गई है.

ये भी पढ़ें : भारत अगर चाहे तो बिना हथियार खत्म कर सकता है बांग्लादेश का खेल,एक बटन दबाने की जरूरत

12,000 फ्रेशर्स को मिलेगी नौकरी

उन्होंने बताया कि हमारी शुरुआती करियर हायरिंग कैंपस और ऑफ-कैंपस दोनों चैनलों में होती है. हमने स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर ट्रैक के तहत अवसरों को भी बढ़ाया है. इसमें कंपनसेशन सालाना 21 लाख रुपये तक जाता है. IT कंपनियों में ऊंचे पदों की तुलना में कम एंट्री-लेवल सैलरी हमेशा से एक बहस का विषय रहा है, जहां लोगों ने IT फर्मों के CEO और फ्रेशर्स के बीच सैलरी के बड़े अंतर की आलोचना की है. Infosys ने वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही के लिए 12,000 फ्रेशर्स को हायर किया है और कंपनी इस साल 20,000 फ्रेशर्स को हायर करने के अपने लक्ष्य को पूरा करने की राह पर है.

Gaurav Singh

