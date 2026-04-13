Advertisement
trendingNow13177590
Hindi NewsबिजनेसLIC Bonus Issue: कंपनी का पहला बोनस धमाका; 1:1 बोनस शेयर का ऐलान, निवेशकों की बल्ले-बल्ले!

LIC Bonus Issue: कंपनी का पहला बोनस धमाका; 1:1 बोनस शेयर का ऐलान, निवेशकों की बल्ले-बल्ले!

सरकारी बीमा कंपनी के बोर्ड ने 1:1 (यानी ‘एक के बदले एक’) बोनस शेयर जारी करने को मंजूरी दे दी है. इस फैसले के तहत LIC के निवेशकों को कंपनी के हर एक शेयर के बदले एक अतिरिक्त बोनस इक्विटी शेयर मिलेगा.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 13, 2026, 09:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

LIC Bonus Issue: कंपनी का पहला बोनस धमाका; 1:1 बोनस शेयर का ऐलान, निवेशकों की बल्ले-बल्ले!

LIC Bonus Issue :  सरकारी जीवन बीमा कंपनी LIC के बोर्ड ने सोमवार को 1:1 रेश्यो में बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. बाजार की भाषा में 1:1 बोनस का मतलब है कि कंपनी के योग्य शेयरधारकों को उनके हर एक शेयर पर एक अतिरिक्त शेयर मुफ्त दिया जाएगा. कंपनी ने सोमवार को बाजार बंद होने के बाद रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि रिकॉर्ड डेट पर जिन निवेशकों के पास कंपनी के शेयर होंगे. उन्हें प्रत्येक पूर्ण रूप से चुकता (fully paid-up) ₹10 फेस वैल्यू वाले एक शेयर के बदले एक नया बोनस शेयर मिलेगा.

सोमवार को LIC के शेयर NSE पर 1.3% की बढ़त के साथ ₹809 पर बंद हुए हैं. ये प्रदर्शन ऐसे दिन आया जब शेयर बाजार के प्रमुख इंडेक्स करीब 1% तक गिरावट में रहे.

बोनस शेयर क्या होता है?

Add Zee News as a Preferred Source

बोनस शेयर एक प्रकार का कॉरपोरेट एक्शन है. ठीक वैसे ही जैसे डिविडेंड। इसके जरिए कंपनियां अपने शेयरधारकों को अतिरिक्त शेयर देकर उन्हें रिवॉर्ड करती हैं.

1:1 बोनस इश्यू का मतलब क्या है?

1:1 बोनस अनुपात का मतलब है कि अगर किसी निवेशक के पास रिकॉर्ड डेट तक कंपनी का 1 शेयर भी है. तो उसे 1 अतिरिक्त शेयर मुफ्त मिलेगा. यानी उसके कुल शेयर दोगुने हो जाएंगे. ये कदम निवेशकों के लिए बड़ा फायदा माना जा रहा है और इससे शेयरधारकों की संख्या और बाजार में कंपनी की लिक्विडिटी भी बढ़ सकती है.

पहली बार कंपनी ने लिया बड़ा निर्णय 

LIC के IPO के बाद पहली बार कंपनी ने अपने निवेशकों को बोनस शेयर देने का निर्णय लिया है. बोनस शेयर जारी होने से बाजार में कुल शेयरों की संख्या बढ़ेगी. इससे छोटे निवेशकों के लिए इसमें खरीद-फरोख्त करना ज्यादा आसान हो जाएगा. किसी सरकारी कंपनी द्वारा बोनस की घोषणा इस बात का संकेत है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत है और वो अपने मुनाफे का लाभ निवेशकों तक पहुंचाना चाहती है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

LIC Bonus Issue

Trending news

नोएडा में जिन कर्मचारियों ने काटा है बवाल, उनके घर के हालात जानकर चैन से सो न पाएंगे
Noida Protest
नोएडा में जिन कर्मचारियों ने काटा है बवाल, उनके घर के हालात जानकर चैन से सो न पाएंगे
असम में मिली छिपकली की नई प्रजाति, वैज्ञानिकों ने रखा ये खास नाम; तस्वीर आई सामने
Assam news
असम में मिली छिपकली की नई प्रजाति, वैज्ञानिकों ने रखा ये खास नाम; तस्वीर आई सामने
हादसे का ऐसा मंजर कि देख नहीं पाएंगे आप… ठाणे में एक पल में खत्म हो गईं 11 जिंदगियां
accident Murbad
हादसे का ऐसा मंजर कि देख नहीं पाएंगे आप… ठाणे में एक पल में खत्म हो गईं 11 जिंदगियां
15% लोग वोट न डाल पाएं और जीत का अंतर 2% हो फिर क्या होगा? SIR पर SC का EC से सवाल
West Bengal elections 2026
15% लोग वोट न डाल पाएं और जीत का अंतर 2% हो फिर क्या होगा? SIR पर SC का EC से सवाल
विदेश पर निर्भरता खत्म! ‘तेजस’ की मरम्मत अब भारत में, IAF का बड़ा गेमचेंजर फैसला
GE Aerospace
विदेश पर निर्भरता खत्म! ‘तेजस’ की मरम्मत अब भारत में, IAF का बड़ा गेमचेंजर फैसला
पटका पहनाने दौड़े, थोड़ा रुके, फिर...बंगाल में योगी का ऐसा सम्मान पहली बार देखा होगा
West Bengal Assembly Election 2026
पटका पहनाने दौड़े, थोड़ा रुके, फिर...बंगाल में योगी का ऐसा सम्मान पहली बार देखा होगा
मान सरकार की नई बसों से सड़कों पर दौड़ेगी विकास की रफ्तार, रोजगार को मिलेगा बूस्ट
Bhagwant Mann
मान सरकार की नई बसों से सड़कों पर दौड़ेगी विकास की रफ्तार, रोजगार को मिलेगा बूस्ट
मुस्लिमों की जगह कट गए हिंदुओं के नाम, SIR पर TMC ने भाजपा को घेरा
West Bengal Election 2026
मुस्लिमों की जगह कट गए हिंदुओं के नाम, SIR पर TMC ने भाजपा को घेरा
कयामत तक याद रखेंगे... 40वें दिन भाजपा के वरिष्ठ नेता ने खामेनेई को बताया 'शहीद'
india iran news
कयामत तक याद रखेंगे... 40वें दिन भाजपा के वरिष्ठ नेता ने खामेनेई को बताया 'शहीद'
Asha Bhosle Funeral Highlights: पंचतत्व में विलीन हुईं आशा भोसले, बेटे ने दी मुखाग्नि, सेलेब्स हुए भावुक
Asha Bhosle Death News Live
Asha Bhosle Funeral Highlights: पंचतत्व में विलीन हुईं आशा भोसले, बेटे ने दी मुखाग्नि, सेलेब्स हुए भावुक