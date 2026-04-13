LIC Bonus Issue: कंपनी का पहला बोनस धमाका; 1:1 बोनस शेयर का ऐलान, निवेशकों की बल्ले-बल्ले!

LIC Bonus Issue : सरकारी जीवन बीमा कंपनी LIC के बोर्ड ने सोमवार को 1:1 रेश्यो में बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. बाजार की भाषा में 1:1 बोनस का मतलब है कि कंपनी के योग्य शेयरधारकों को उनके हर एक शेयर पर एक अतिरिक्त शेयर मुफ्त दिया जाएगा. कंपनी ने सोमवार को बाजार बंद होने के बाद रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि रिकॉर्ड डेट पर जिन निवेशकों के पास कंपनी के शेयर होंगे. उन्हें प्रत्येक पूर्ण रूप से चुकता (fully paid-up) ₹10 फेस वैल्यू वाले एक शेयर के बदले एक नया बोनस शेयर मिलेगा.

सोमवार को LIC के शेयर NSE पर 1.3% की बढ़त के साथ ₹809 पर बंद हुए हैं. ये प्रदर्शन ऐसे दिन आया जब शेयर बाजार के प्रमुख इंडेक्स करीब 1% तक गिरावट में रहे.

बोनस शेयर क्या होता है?

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बोनस शेयर एक प्रकार का कॉरपोरेट एक्शन है. ठीक वैसे ही जैसे डिविडेंड। इसके जरिए कंपनियां अपने शेयरधारकों को अतिरिक्त शेयर देकर उन्हें रिवॉर्ड करती हैं.

1:1 बोनस इश्यू का मतलब क्या है?

1:1 बोनस अनुपात का मतलब है कि अगर किसी निवेशक के पास रिकॉर्ड डेट तक कंपनी का 1 शेयर भी है. तो उसे 1 अतिरिक्त शेयर मुफ्त मिलेगा. यानी उसके कुल शेयर दोगुने हो जाएंगे. ये कदम निवेशकों के लिए बड़ा फायदा माना जा रहा है और इससे शेयरधारकों की संख्या और बाजार में कंपनी की लिक्विडिटी भी बढ़ सकती है.

पहली बार कंपनी ने लिया बड़ा निर्णय

LIC के IPO के बाद पहली बार कंपनी ने अपने निवेशकों को बोनस शेयर देने का निर्णय लिया है. बोनस शेयर जारी होने से बाजार में कुल शेयरों की संख्या बढ़ेगी. इससे छोटे निवेशकों के लिए इसमें खरीद-फरोख्त करना ज्यादा आसान हो जाएगा. किसी सरकारी कंपनी द्वारा बोनस की घोषणा इस बात का संकेत है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत है और वो अपने मुनाफे का लाभ निवेशकों तक पहुंचाना चाहती है.