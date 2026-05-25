90 मिनट में मुंबई से पुणे! ₹15,000 करोड़ में बनेगा नया सुपर एक्सप्रेसवे; महाराष्ट्र को शानदार तोहफा

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Big Boost for Maharashtra : नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने मुंबई और पुणे के बीच तीसरे एक्सप्रेस कॉरिडोर का प्रस्ताव तैयार किया है. इससे दोनों शहरों के बीच सफर का समय घटकर करीब 90 मिनट रह सकता है. करीब 130 किलोमीटर लंबा यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे मौजूदा मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के समानांतर बनाया जाएगा. इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 15,000 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इसके लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करने हेतु टेंडर आमंत्रित किए गए हैं.
ये नया एक्सप्रेसवे 8-लेन हाई-स्पीड रोड होगा. इसमें आधुनिक सुरक्षा सुविधाएं दी जाएंगी. इसकी शुरुआत रायगढ़ जिले के चौक से होगी और ये जेएनपीटी कॉरिडोर से जुड़ते हुए पुणे की ओर बढ़ेगा. एक्सप्रेसवे का अंतिम बिंदु भोर तालुका के शिवारे गांव में होगा. जहां इसे पुणे रिंग रोड से जोड़ा जाएगा. इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पुणे को सीधे मुंबई के अटल सेतु से जोड़ेगी. इससे मुंबई, नवी मुंबई और अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से आने-जाने वाले यात्रियों को मौजूदा भीड़भाड़ वाले एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा.
अधिकारियों के मुताबिक, इस परियोजना का उद्देश्य मौजूदा मार्ग पर ट्रैफिक का दबाव कम करना और यात्रा को तेज व सुरक्षित बनाना है. परियोजना पूरी होने के बाद दोनों शहरों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है. साथ ही इससे क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा. नया एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र में कच्चे माल और तैयार उत्पादों की ढुलाई को आसान बनाएगा. इससे राज्य का लॉजिस्टिक्स नेटवर्क मजबूत होगा और भविष्य में व्यापार व औद्योगिक विकास की जरूरतों को संभालने में मदद मिलेगी.
रोजाना सफर करने वाले यात्रियों और ट्रक चालकों के लिए ये नया मार्ग यात्रा को तेज, आसान और अधिक सुविधाजनक बनाएगा. DPR और टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है. अधिकारियों ने बताया कि कंपनियां 24 जून तक अपने टेंडर जमा कर सकती हैं. बोली प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार एक कंसल्टेंट का चयन करेगी. इसके अलावा, पुणे के व्यस्त औद्योगिक मार्गों में ट्रैफिक सुधारने के लिए 4,207 करोड़ रुपये की लागत वाला तलेगांव-चाकण-शिक्रापुर एलिवेटेड कॉरिडोर भी प्रस्तावित है. ये परियोजना मल्टी-लेवल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रूप में विकसित की जाएगी.
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