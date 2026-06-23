छोटे कारोबारियों की बल्ले-बल्ले! MSME सेक्टर को बड़ी सौगात; RBI ने जारी किए नए नियम

RBI New Update : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए एक नया फ्रेमवर्क जारी किया है. इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को अधिक लिक्विडिटी उपलब्ध कराना और उनके लिए क्रेडिट तक पहुंच को आसान बनाना है. RBI ने कहा है कि नए नियमों के तहत अब फाइनेंसरों को TReDS प्लेटफॉर्म पर किए गए एक्सपोजर पर क्रेडिट गारंटी कवर लेने की अनुमति होगी. इससे लेंडर्स का जोखिम कम होगा और वे MSME सेक्टर को अधिक फाइनेंस देने के लिए प्रेरित होंगे.