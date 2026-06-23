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छोटे कारोबारियों की बल्ले-बल्ले! MSME सेक्टर को बड़ी सौगात; RBI ने जारी किए नए नियम

RBI ने कहा है कि नए नियमों के तहत अब फाइनेंसरों को TReDS प्लेटफॉर्म पर किए गए एक्सपोजर पर क्रेडिट गारंटी कवर लेने की अनुमति होगी. इससे लेंडर्स का जोखिम कम होगा और वे MSME सेक्टर को अधिक फाइनेंस देने के लिए प्रेरित होंगे.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 23, 2026, 08:23 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 08:23 PM IST
छोटे कारोबारियों की बल्ले-बल्ले! MSME सेक्टर को बड़ी सौगात; RBI ने जारी किए नए नियम
Image Credit: X/Social Media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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