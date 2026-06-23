छोटे कारोबारियों की बल्ले-बल्ले! MSME सेक्टर को बड़ी सौगात; RBI ने जारी किए नए नियम

RBI New Update : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए एक नया फ्रेमवर्क जारी किया है. इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को अधिक लिक्विडिटी उपलब्ध कराना और उनके लिए क्रेडिट तक पहुंच को आसान बनाना है. RBI ने कहा है कि नए नियमों के तहत अब फाइनेंसरों को TReDS प्लेटफॉर्म पर किए गए एक्सपोजर पर क्रेडिट गारंटी कवर लेने की अनुमति होगी. इससे लेंडर्स का जोखिम कम होगा और वे MSME सेक्टर को अधिक फाइनेंस देने के लिए प्रेरित होंगे.
TReDS एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, जहां MSME अपने बकाया इनवॉइस को बैंक और अन्य फाइनेंसरों को डिस्काउंट पर बेचकर तुरंत वर्किंग कैपिटल हासिल कर सकते हैं. इससे छोटे कारोबारियों की कैश फ्लो की समस्या कम होती है.
नए 'Reserve Bank of India (Trade Receivables Discounting System) Directions 2026 के तहत:
फाइनेंसर अब गवर्नमेंट-समर्थित क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट से गारंटी कवर ले सकेंगे
ऐसे गारंटी ट्रस्ट को TReDS प्लेटफॉर्म पर पार्टिसिपेंट के रूप में मान्यता दी गई है
MSME ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को सरल बनाया गया है
TReDS ऑपरेटर्स के कैपिटल नियमों को अन्य पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स के बराबर किया गया है
RBI ने TReDS ऑपरेटर्स के लिए न्यूनतम नेट-वर्थ ₹25 करोड़ ही रखा है और मौजूदा प्लेटफॉर्म्स को 31 मार्च 2028 तक नए नियमों का पालन करने का समय दिया है.
नए दिशानिर्देशों के तहत फाइनेंसर अब TReDS एक्सपोजर के लिए इंश्योरेंस कवर भी ले सकते हैं. लेकिन इसका खर्च MSME पर नहीं डाला जा सकता. हालांकि, इसे रेगुलेटरी लाभ के लिए क्रेडिट रिस्क मिटिगेंट के रूप में नहीं माना जाएगा.
RBI ने अब इनवॉइस के री-डिस्काउंटिंग और आगे ट्रांसफर की भी अनुमति दी है, जिससे सेकेंडरी मार्केट विकसित होगा और लिक्विडिटी बढ़ेगी. अब जैसे ही खरीदार इनवॉइस स्वीकार करता है, भुगतान की जिम्मेदारी अनिवार्य हो जाएगी. किसी भी विवाद के आधार पर भुगतान रोका नहीं जा सकेगा, साथ ही सभी रिसीवेबल्स का रजिस्ट्रेशन CERSAI में अनिवार्य होगा. इससे पारदर्शिता बढ़ेगी.
इन सुधारों से छोटे कारोबारियों को:
आसान और तेज वर्किंग कैपिटल
कम क्रेडिट रिस्क
बेहतर कैश फ्लो
ज्यादा फाइनेंस विकल्प