NPS New Scheme: अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत इनवेस्‍टमेंट करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, एनपीएस (NPS) को रेग्‍युलेट करने वाली पीएफआरडीए (PFRDA) की तरफ से इसमें बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है. पीएफआरडीए (PFRDA) की तरफ से 16 सितंबर को न्‍यू स्‍कीम फ्रेमवर्क (New Scheme Framework) जारी किया गया है. इस प्रपोजल का मकसद रिटायरमेंट सेव‍िंग प्‍लान को ज्‍यादा फ्लेक्‍सीबल और आकर्षक बनाना है. इसमें न‍िवेश के नए ऑप्‍शन, स्कीम से एग्‍ज‍िट (Exit) के नियमों और पैसे निकालने (Withdrawal) के न‍ियमों में बदलाव की तैयारी शामिल है.

NPS में प्रस्‍ताव‍ित अहम बदलाव-

> मल्‍टीपल स्‍कीम (Multiple Schemes): अब पेंशन फंड मैनेजर (PFMs) एक से ज्‍यादा कस्टमाइज्‍ड (जरूरत के अनुसार बनाई गई) योजनाएं लॉन्च कर सकेंगे, जबकि पहले वह केवल एक ही स्कीम ला सकते थे.

> 100% इक्‍व‍िटी ऑप्‍शन (100% Equity Option): 1 अक्टूबर 2025 से PFM को ऐसी योजनाएं पेश करने की अनुमति होगी, ज‍िनमें पूरी तरह 100% इक्‍व‍िटी में इनवेस्‍ट क‍िया जा सकता है. पहले यह ल‍िमि‍ट 75% की थी.

> मल्‍टीपल इनवेस्‍टमेंट के तहत अब सब्सक्राइबर्स को एक ही टियर के अंदर एक से ज्‍यादा योजनाओं में न‍िवेश करने की सुविधा मिलेगी. इससे उन्‍हें ज्‍यादा ऑप्‍शन म‍िल सकेंगे.

> कॉमन स्‍कीम (Common Schemes): मौजूदा NPS स्‍कीम में अब 'कॉमन स्‍कीम' (Common Schemes) कहा जाएगा.

इनवेस्‍ट‍िंग पीर‍ियड को घटाकर 15 साल करने की बात

मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) के तहत एनपीएस (NPS) से बाहर निकलने के लिए म‍िन‍िमम इनवेस्‍ट‍िंग पीर‍ियड (Minimum Investing Period) को घटाकर 15 साल करने की बात है. उदाहरण के लिए यद‍ि कोई शख्‍स 30 साल की उम्र में इनवेस्‍टमेंट शुरू करता है तो वह 45 साल की उम्र में 50 लाख की राशि के साथ बाहर न‍िकल सकता है. मौजूदा कॉमन स्‍कीम के तहत उस शख्‍स को राश‍ि का 80% हिस्सा एन्युटी (Annuity) में लगाना पड़ता है. वह महज 20% हिस्सा एकमुश्त (Lump Sum) निकाल सकता है.

नई योजना में अब केवल 40% हिस्सा ही एन्युटी में डालना होगा, जबकि 60% हिस्सा एकमुश्त निकाला जा सकेगा. यह बदलाव निवेशकों को ज्‍यादा ल‍िक्‍व‍िड‍िटी और फ्लेक्‍सीब‍िल‍िटी देता है.

प्रस्तावित बड़े बदलाव

पीएफआरडीए (PFRDA) की चर्चा में कई अन्य अहम बदलाव भी सुझाए गए हैं. इन बदलावों में न‍िवेशक सामान्‍य रूप से बाहर न‍िकल सकता है. मौजूदा न‍ियम के अनुसार कुल राश‍ि का 60% एकमुश्त निकाला जा सकता है और 40% एन्युटी में जाता है. नया प्रस्‍ताव इसके उलट है, इसके अनुसार 80% पैसा एकमुश्त न‍िकाला जा सकेगा और 20% एन्युटी में जाएगा. छोटी राशि में एकमुश्त पैसा न‍िकालने की ल‍िमि‍ट 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये की जा सकती है. समय से पहले आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) की ल‍िमि‍ट ढाई लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये की जा सकती है.

अधिकतम उम्र सीमा को बढ़ाया जाएगा

एनपीएस से जुड़ने की उम्र अधिकतम 70 साल तक बढ़ाई जा सकती है. साथ ही इस स्कीम को 85 साल की उम्र तक जारी रखने की भी परम‍िशन म‍िल सकती है. आंशिक निकासी की ल‍िम‍िट को 25% पर सीमित करने के बजाय यह अनुरोध के समय उपलब्ध कुल राशि पर बेस्‍ड हो सकता है. निकासी की फ्रीक्‍वेंसी रिटायरमेंट से पहले अब 3 बार के बजाय 6 बार तक पैसे निकालने की अनुमति मिल सकती है. इसके अलावा अभी NPS के बदले लोन लेने की अनुमति नहीं है. अब इसे भी शुरू क‍िया जा सकता है.

रिटायरमेंट के समय म‍िलेगी ज्‍यादा फ्लैक्‍सीब‍िल‍िटी!

ये सभी बदलाव नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को मौजूदा समय से ज्‍यादा आकर्षक बनाने के लिए किये जा रहे हैं. इनका मकसद निवेशकों को उनके रिटायरमेंट के पैसे पर ज्‍यादा फ्लैक्‍सीब‍िल‍िटी (Flexibility) और अधिक नियंत्रण देना है. 100% इक्‍व‍िटी में निवेश का विकल्प उन युवा निवेशकों को लुभा सकता है जो लंबी अवधि में ज्‍यादा रिटर्न पाना चाहते हैं. इसके अलावा आसान निकासी (Exit) के नियम और आंशिक पैसे निकालने (Partial Withdrawal) की सुविधाएं भी ऐसे लोगों की मदद करेगी, जिन्हें पैसे की ल‍िक्‍व‍िड‍िटी की जरूरत है.

भले ही नए नियम सुनने और पढ़ने में काफी आसान लग रहे हैं. लेक‍िन निवेशकों को यह ध्यान रखना चाहिए क‍ि 80% एकमुश्त निकासी के ऑप्‍शन में से केवल 60% राशि ही टैक्स-फ्री रहेगी. बाकी की 20% पैसे पर आपको आयकर स्लैब (Income Tax Slab) के अनुसार टैक्स देना होगा.