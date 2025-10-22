Advertisement
सस्‍ता सोना-चांदी खरीदने का मौका, गोल्‍ड 4000 रुपये और स‍िल्‍वर 10000 रुपये सस्‍ती

दीपावली की छुट्टी के चलते मंगलवार बुलियन बाजार बंद रहा था. इसे पहले आखिरी बार कीमतें सोमवार को जारी हुईं थीं. हाजिर बाजार के साथ वायदा बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 22, 2025, 11:40 PM IST
Gold Silver Price Cut: सोने और चांदी की कीमत में बुधवार को बड़ी गिरावट देखी गई. 24 कैरेट के 10 ग्राम गोल्‍ड की कीमत में 3,700 रुपये से ज्‍यादा और चांदी की कीमत में करीब 10,600 रुपये प्रति किलो की गिरावट देखी गई. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) अनुसार 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,23,907 रुपये हो गई है. इससे पहले सोने की कीमत 1,27,633 रुपये प्रति 10 ग्राम थी, जो सोने की कीमत में 3,726 रुपये कीकी कमी को दर्शाता है.

22 कैरेट का घटकर क्‍या रह गया रेट?

22 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत कम होकर 1,13,499 रुपये हो गई है, जो कि इससे पहले 1,16,912 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई थी. वहीं, 18 कैरेट के 10 ग्राम सोने का दाम कम होकर 92,930 रुपये हो गया है, जो कि पहले 95,725 रुपये प्रति 10 ग्राम था. सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखी गई है. चांदी की कीमत 10,549 रुपए घटकर 1,52,501 रुपए प्रति किलो हो गई है, जो कि पहले 1,63,050 रुपए प्रति किलो थी.

आखिरी बार सोमवार को जारी हुईं थीं कीमतें
दीपावली की छुट्टी के चलते मंगलवार बुलियन बाजार बंद रहा था. इसे पहले आखिरी बार कीमतें सोमवार को जारी हुईं थीं. हाजिर बाजार के साथ वायदा बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने के 05 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 5.21 प्रतिशत कम होकर 1,21,590 रुपए हो गई है. चांदी के 05 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 3.09 प्रतिशत कम होकर 1,45,680 रुपए हो गई है.

इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने और चांदी में बड़ी गिरावट देखी जा रही है. कॉमैक्स पर गोल्‍ड 1.56 प्रतिशत की गिरावट के साथ 4,043 डॉलर प्रति औंस पर था. चांदी 0.29 प्रतिशत की गिरावट के साथ 47.53 डॉलर प्रति औंस पर थी. सोने और चांदी की कीमत में गिरावट की वजह ग्‍लोबल लेवल पर कीमती धातुओं की सप्‍लाई बढ़ना है. इसके साथ ही ग्‍लोबल लेवल पर स्थिरता के संकेत और यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर नरम रुख को माना जा रहा है. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

