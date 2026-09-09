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पैसे रखिए तैयार, शेयर बाजार में IPOs की भरमार, 30 साल बाद एक साथ खुलेंगे 6 आईपीओ,₹4,510 करोड़ जुटाने की तैयारी

अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, IPOs का आपको इंतजार रहता है, तो आज का दिन बेहद खास है . एक साथ बाजार में 6 आईपीओ दस्तक देने वाले हैं. शेयर बाजार में इतिहास बनने जा रहा है. 30 साल बाद एक बार फिर से एक साथ 6 आईपीओ बाजार में दस्तक देने वाले हैं.

Written ByBavita Jha
Published: Sep 09, 2026, 09:38 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 09:39 AM IST
पैसे रखिए तैयार, शेयर बाजार में IPOs की भरमार, 30 साल बाद एक साथ खुलेंगे 6 आईपीओ,₹4,510 करोड़ जुटाने की तैयारी

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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Zee News से पहले बवीता ने नवभारत टाइम्स (NBT) के बिजनेस सेक्शन और Oneindia जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल संस्थानों में इवनिंग शिफ्ट, होम पेज मैनेजमेंट और ट्रेडिंग न्यूज़ की अहम जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं. इसके अलावा महुआ न्यूज़, जनसंदेश और सहारा जैसे टीवी चैनलों में प्रोग्राम प्रोड्यूसर और रनडाउन मैनेजमेंट का उनके पास 4 वर्षों का ठोस अनुभव है.  दिल्ली से पत्रकारिता में स्नातक और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाली बवीता, खबरों की सत्यता और वित्तीय मामलों की सटीक रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं.  बवीता झा से आप bavita.jha@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स  पर https://x.com/youthreporter2 के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं. सोशल मीडिया पर कनेक्ट होने के लिए फेसबुक पेज https://www.facebook.com/bavita.jha , इंस्टाग्राम instagram.com/bavita.jha पर जुड़ सकते हैं. बवीता झा की खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक कर सकते हैं.   

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