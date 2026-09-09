/पैसे रखिए तैयार, शेयर बाजार में IPOs की भरमार, 30 साल बाद एक साथ खुलेंगे 6 आईपीओ,₹4,510 करोड़ जुटाने की तैयारी

IPOs Opening Today: अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, IPOs का आपको इंतजार रहता है, तो आज का दिन बेहद खास है . एक साथ बाजार में 6 आईपीओ दस्तक देने वाले हैं. शेयर बाजार में इतिहास बनने जा रहा है. 30 साल बाद एक बार फिर से एक साथ 6 आईपीओ बाजार में दस्तक देने वाले हैं. इससे पहले 14 अक्टूबर 1996 को ऐसा ही हुआ था.
1996 में भी एक साथ एक ही दिन में छह आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुले थे. उस वक्त कंपनियों ने करीब 22 करोड़ रुपये का निवेश हासिल किया था. साल 2026 में बिल्कुल वहीं हो रहा है, लेकिन इस बार कंपनियां करीब 4,500 करोड़ रुपये फंड जुटाने की तैयारी में हैं.
आज बाजार में कौन-कौन से IPO दे रहे हैं दस्तक
30 साल बाद बाजार में आज अनोखा रिकॉर्ड बनने जा रहा है. बुधवार, 9 सितंबर को एक ही दिन में 6 मेनबोर्ड IPO सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने जा रहे हैं. 9 सितंबर से 11 सितंबर के बीच पूरे हफ्ते में कुल 12 मेनबोर्ड IPO आने वाले हैं, जो करीब 7,180 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में है. आज खुलने वाले आईपीओ में...
IPO Rentomojo: आज खुलने वाले आईपीओ में सबसे बड़ा रेन्टोमोजो का है, जिसमें कंपनी ने 1,256 करोड़ रुपये का टागरेट रखा है. भारत में फर्नीचर और घरेलू उपकरण किराये पर देने वाली रेन्टोमोजो ने आईपीओ में एक शेयर की कीमत 384 रुपये से 404 रुपये के बीच तय किया है.
Manipal Payment & Identity Solutions: भुगतान कार्ड बनाने वाली इस कंपनी ने 805 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य लेकर चल रही है. आईपीओ में एक शेयर की कीमत 322 रुपये से 339 रुपये के बीच तय की गई है.
Karamtara Engineering: रिन्युएबल एनर्जी और बिजली ट्रांसमिशन सेक्टर के लिए प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी स्टीमहाउस इंडिया आईपीओ के जरिए 875 करोड़ रुपये जुटाने की टागरेट रखा है. एक शेयर की कीमत 241 रुपये से 254 रुपये के बीच तय की गई है.
Asset Reconstruction Company (India): एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) IPO के जरिए 733 करोड़ रुपये जुटाएगी. एक शेयर की कीमत 132 रुपये से 139 रुपये के बीच तय की गई है.
Steamhouse India: गुजरात की औद्योगिक गैस आपूर्ति करने वाली कंपनी स्टीमहाउस इंडिया अपने आईपीओ के जरिए 414 करोड़ रुपये तक जुटाने का लक्ष्य लेकर चल रही है.
LCC Projects: सिंचाई और जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण सर्विस देने वाली यह कंपनी आईपीओ के जरिए 427 करोड़ रुपये जुटाएगी. आईपीओ में एक शेयर की कीमत 139 रुपये से 146 रुपये के बीच तय की गई है.
30,000 करोड़ के आईपीओ का सबको इंतजार
लंबे इंतजार के बाद नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का आईपीओ भी 18 सितंबर को बाजार में दस्तक देने वाला है. करीब 30,000 करोड़ रुपये का IPO 25 सितंबर को लिस्ट हो सकता है. हालांकि आधिकारिक तारीखों के ऐलान का इंतजार सबको है.