हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस वालों को भी खुशखबरी, सरकार ने GST हटाने का लिया फैसला
Advertisement
trendingNow12907804
Hindi Newsबिजनेस

हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस वालों को भी खुशखबरी, सरकार ने GST हटाने का लिया फैसला

GST Council Meeting: आज GST काउंसिल की बैठक हुई, जिस पर देश भर की निगाहें टिकी थी. इस बैठक में फैसला लिया गया है कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी नहीं लगेगी.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 03, 2025, 10:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस वालों को भी खुशखबरी, सरकार ने GST हटाने का लिया फैसला

GST Council Meeting: आज GST काउंसिल की बैठक हुई, जिस पर देश भर की निगाहें टिकी थी. यह बैठक 10.20 घंटे चली, महामंथन के बाद जीएसटी काउंसिल में मुहर लगी. इस बैठक में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को बड़ा तोहफा मिला है. बता दें कि अब हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी नहीं लगेगी. इससे आम लोगों को काफी ज्यादा राहत मिलेगी.

सस्ता हो जाएगा बीमा
इंश्योरेंस पर जीएसटी हटने से बीमा सस्ता हो जाएगा. इसके अलावा लोगों के लिए बीमा लेना आसान हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बीमा की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार ने ऐसा फैसला लिया है. वहीं हेल्थ पर जीएसटी हटाने से दवाएं भी सस्ती हो जाएगी. बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से 36 दवाओं और 25 मेडिकल डिवाइस पर जीएसटी कटौती का प्रस्ताव रखा गया था. 

इसके अलावा काउंसिल ने टीवी, एसी, वाशिंग मशीन जैसी वस्तुओं पर भी कर घटा दिया है. अब इन चीजों पर जीएसटी को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है. वहीं फुटवियर और कपड़ों पर जीएसटी घटाकर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है. ग्रीन व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए हाइब्रिड कारों पर जीएसटी 28 प्रतिशत से कम करके 18 प्रतिशत की गई गई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

खत्म किए गए पुराने स्लैब
जीएसटी की पुरानी चार स्लैब संरचना (5%, 12%, 18%, 28%) को घटाकर अब सिर्फ दो मुख्य स्लैब कर दिया गया है. 5% जरूरी सामानों पर 18% ज्यादातर बाकी सामान और सर्विस पर लागू होंगे. पुराने 12% और 28% स्लैब खत्म कर दिए गए हैं.

वित्त मंत्री ने कही ये बात
56वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "ये सुधार आम आदमी को ध्यान में रखकर किए गए हैं. आम आदमी के दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर लगने वाले हर कर की कड़ी समीक्षा की गई है और ज्यादातर मामलों में दरों में भारी कमी आई है. श्रम प्रधान उद्योगों को अच्छा समर्थन दिया गया है. किसानों और कृषि क्षेत्र के साथ-साथ स्वास्थ्य क्षेत्र को भी लाभ होगा. अर्थव्यवस्था के प्रमुख चालकों को प्रमुखता दी जाएगी.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

GST Council meeting

Trending news

पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों का जायजा लेंगे अरविंद केजरीवाल,देश से...
Punjab Floods
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों का जायजा लेंगे अरविंद केजरीवाल,देश से...
अगले कुछ घंटे काफी अहम...दक्षिण कश्मीर में एहतियाती निकासी मुहिम शुरू
Jammu and Kashmir
अगले कुछ घंटे काफी अहम...दक्षिण कश्मीर में एहतियाती निकासी मुहिम शुरू
त्योहारों से पहले आम जनता की बल्ले-बल्ले, अब GST में होगा सिर्फ 5 और 18% का स्लैब
GST
त्योहारों से पहले आम जनता की बल्ले-बल्ले, अब GST में होगा सिर्फ 5 और 18% का स्लैब
अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें बड़ा मौसम अलर्ट
बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
Punjab Floods
बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी
Delhi High Court
बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी
मुझे कुछ याद नहीं... रेप के आरोपी ने जेल में बिताए 51 दिन, अब कोर्ट ने किया बरी
kolkata News
मुझे कुछ याद नहीं... रेप के आरोपी ने जेल में बिताए 51 दिन, अब कोर्ट ने किया बरी
गैंगस्टर से विधायक और फिर 17 साल जेल... सलाखों से बाहर आया महाराष्ट्र का 'डॉन'
Arun Gawli
गैंगस्टर से विधायक और फिर 17 साल जेल... सलाखों से बाहर आया महाराष्ट्र का 'डॉन'
J&K में भी बारिश से सबकुछ ठप; स्कूल, कॉलेज और सड़कें सब बंद, परीक्षाएं स्थगित
Jammu Kashmir Weather
J&K में भी बारिश से सबकुछ ठप; स्कूल, कॉलेज और सड़कें सब बंद, परीक्षाएं स्थगित
26 मंजिल, 233 अपार्टमेंट... हाईकोर्ट ने इस इमारत को गिराने आदेश क्यों दिया?
kolkata
26 मंजिल, 233 अपार्टमेंट... हाईकोर्ट ने इस इमारत को गिराने आदेश क्यों दिया?
;