हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस वालों को भी खुशखबरी, सरकार ने GST हटाने का लिया फैसला

GST Council Meeting: आज GST काउंसिल की बैठक हुई, जिस पर देश भर की निगाहें टिकी थी. यह बैठक 10.20 घंटे चली, महामंथन के बाद जीएसटी काउंसिल में मुहर लगी. इस बैठक में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को बड़ा तोहफा मिला है. बता दें कि अब हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी नहीं लगेगी. इससे आम लोगों को काफी ज्यादा राहत मिलेगी.

सस्ता हो जाएगा बीमा

इंश्योरेंस पर जीएसटी हटने से बीमा सस्ता हो जाएगा. इसके अलावा लोगों के लिए बीमा लेना आसान हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बीमा की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार ने ऐसा फैसला लिया है. वहीं हेल्थ पर जीएसटी हटाने से दवाएं भी सस्ती हो जाएगी. बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से 36 दवाओं और 25 मेडिकल डिवाइस पर जीएसटी कटौती का प्रस्ताव रखा गया था.

इसके अलावा काउंसिल ने टीवी, एसी, वाशिंग मशीन जैसी वस्तुओं पर भी कर घटा दिया है. अब इन चीजों पर जीएसटी को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है. वहीं फुटवियर और कपड़ों पर जीएसटी घटाकर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है. ग्रीन व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए हाइब्रिड कारों पर जीएसटी 28 प्रतिशत से कम करके 18 प्रतिशत की गई गई है.

खत्म किए गए पुराने स्लैब

जीएसटी की पुरानी चार स्लैब संरचना (5%, 12%, 18%, 28%) को घटाकर अब सिर्फ दो मुख्य स्लैब कर दिया गया है. 5% जरूरी सामानों पर 18% ज्यादातर बाकी सामान और सर्विस पर लागू होंगे. पुराने 12% और 28% स्लैब खत्म कर दिए गए हैं.

वित्त मंत्री ने कही ये बात

56वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "ये सुधार आम आदमी को ध्यान में रखकर किए गए हैं. आम आदमी के दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर लगने वाले हर कर की कड़ी समीक्षा की गई है और ज्यादातर मामलों में दरों में भारी कमी आई है. श्रम प्रधान उद्योगों को अच्छा समर्थन दिया गया है. किसानों और कृषि क्षेत्र के साथ-साथ स्वास्थ्य क्षेत्र को भी लाभ होगा. अर्थव्यवस्था के प्रमुख चालकों को प्रमुखता दी जाएगी.